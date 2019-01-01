Foxsy AI (FOXSY) Tokenomika

Foxsy AI (FOXSY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFoxsy AI (FOXSY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Foxsy AI (FOXSY) Informacija

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Oficiali svetainė:
https://foxsy.ai
Baltoji knyga:
https://project.docs.foxsy.ai/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/CgGWS19zR5xTzgCEcW5Svsuon4hBZwzBwUFimoJStCf2

Foxsy AI (FOXSY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Foxsy AI (FOXSY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.64M
$ 3.64M$ 3.64M
Bendra pasiūla:
$ 1.98B
$ 1.98B$ 1.98B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 661.20M
$ 661.20M$ 661.20M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.89M
$ 10.89M$ 10.89M
Visų laikų rekordas:
$ 0.16
$ 0.16$ 0.16
Visų laikų minimumas:
$ 0.004244467105456732
$ 0.004244467105456732$ 0.004244467105456732
Dabartinė kaina:
$ 0.005505
$ 0.005505$ 0.005505

Foxsy AI (FOXSY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Foxsy AI (FOXSY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FOXSY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FOXSY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FOXSY tokenomiką, galite peržiūrėti FOXSY tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti FOXSY

Norite įtraukti Foxsy AI (FOXSY) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius FOXSY pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Foxsy AI (FOXSY) Kainų istorija

FOXSY kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FOXSY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FOXSY? Mūsų FOXSY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.