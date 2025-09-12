Foxsy AI (FOXSY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Foxsy AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FOXSY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Foxsy AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Foxsy AI kainos prognozė
$0.005379
+2.20%
USD
Faktinis
Prognozė
Foxsy AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Foxsy AI (FOXSY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Foxsy AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005379 prekybos kainą 2025 m.

Foxsy AI (FOXSY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Foxsy AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005647 prekybos kainą 2026 m.

Foxsy AI (FOXSY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FOXSY ateities kaina yra $ 0.005930 su 10.25% augimo norma.

Foxsy AI (FOXSY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FOXSY ateities kaina yra $ 0.006226 su 15.76% augimo norma.

Foxsy AI (FOXSY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FOXSY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006538, o augimo norma – 21.55%.

Foxsy AI (FOXSY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FOXSY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006865, o augimo norma – 27.63%.

Foxsy AI (FOXSY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Foxsy AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.011182 prekybos kainą.

Foxsy AI (FOXSY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Foxsy AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.018215 prekybos kainą.

Trumpalaikės Foxsy AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005379
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005379
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005384
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005401
    0.41%
Foxsy AI (FOXSY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FOXSY kaina yra $0.005379. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Foxsy AI (FOXSY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FOXSY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005379. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Foxsy AI (FOXSY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FOXSY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005384. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Foxsy AI (FOXSY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FOXSY kaina yra $0.005401. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Foxsy AI kainų statistika

$ 0.005379
$ 0.005379$ 0.005379

+2.20%

$ 3.55M
$ 3.55M$ 3.55M

661.20M
661.20M 661.20M

$ 76.43K
$ 76.43K$ 76.43K

--

Naujausia FOXSY kaina yra $ 0.005379. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 76.43K.
Be to, FOXSY turi 661.20M apyvartą ir $ 3.55M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Foxsy AI (FOXSY)

Bandote įsigyti FOXSY? Dabar galite FOXSY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Foxsy AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FOXSY dabar

Foxsy AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Foxsy AI, dabartinė Foxsy AI kaina yra 0.005375USD. Apyvartinė Foxsy AI (FOXSY) pasiūla yra 0.00 FOXSY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.55M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000119
    $ 0.005525
    $ 0.005113
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.000336
    $ 0.005525
    $ 0.003916
  • 30 dienų
    -0.25%
    $ -0.001799
    $ 0.008335
    $ 0.003916
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Foxsy AI kaina pasikeitė $0.000119, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Foxsy AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.005525 ir žemiausia $0.003916. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo FOXSY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Foxsy AI įvyko -0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001799 vertę. Tai rodo, kad FOXSY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Foxsy AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FOXSY kainų istoriją

Kaip veikia Foxsy AI (FOXSY) kainų prognozės modulis?

Foxsy AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FOXSY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Foxsy AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FOXSY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Foxsy AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FOXSY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FOXSY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Foxsy AI potencialą.

Kodėl FOXSY kainų prognozė yra svarbi?

FOXSY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FOXSY dabar?
Pagal jūsų prognozes, FOXSY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FOXSY kainų prognozė?
Remiantis Foxsy AI (FOXSY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FOXSY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FOXSY 2026 m.?
1 vieneto Foxsy AI (FOXSY) kaina šiandien yra $0.005379. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FOXSY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FOXSY kaina 2027 m.?
Foxsy AI (FOXSY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FOXSY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FOXSY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Foxsy AI (FOXSY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FOXSY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Foxsy AI (FOXSY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FOXSY 2030 m.?
1 vieneto Foxsy AI (FOXSY) kaina šiandien yra $0.005379. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FOXSY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FOXSY kainų prognozė 2040 metams?
Foxsy AI (FOXSY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FOXSY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.