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Šiandienos tiesioginė Flare kaina yra 0.007883 EUR.FLR Rinkos kapitalizacija yra 674,178,745.968780513873 EUR. Stebėkite FLR į EURkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!Šiandienos tiesioginė Flare kaina yra 0.007883 EUR.FLR Rinkos kapitalizacija yra 674,178,745.968780513873 EUR. Stebėkite FLR į EURkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!

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Flare kaina(FLR)

1 FLR į EUR – tiesioginė kaina:

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EUR
Flare (FLR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 13:20:56(UTC+8)

Flare kaina šiandien

Šiandienos Flare (FLR) tiesioginė kaina yra € 0.007883, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.00%. Dabartinis FLR į EUR konversijos rodiklis yra € 0.007883 už FLR.

Flare šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #69 vietą € 674.18M, o apyvartoje yra 85.52B FLR. Per pastarąsias 24 valandas FLR prekyba svyravo tarp € 0.007808 (žemiausios) ir € 0.008038 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra € 0.068542, o visų laikų žemiausia – € 0.0055750801635258888.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip FLR judėjo -0.28% per pastarąją valandą ir +14.06% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė € 145.04K.

Flare (FLR) rinkos informacija

No.69

€ 674.18M
€ 674.18M€ 674.18M

€ 145.04K
€ 145.04K€ 145.04K

€ 835.48M
€ 835.48M€ 835.48M

85.52B
85.52B 85.52B

105,984,813,152.750544
105,984,813,152.750544 105,984,813,152.750544

0.03%

FLARE

Dabartinė Flare rinkos kapitalizacija yra € 674.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – € 145.04K. FLR apyvartoje yra 85.52B vienetų, o bendras kiekis siekia 105984813152.750544. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra € 835.48M

Flare Kainų istorija EUR

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
€ 0.007808
€ 0.007808€ 0.007808
24 val. žemiausia
€ 0.008038
€ 0.008038€ 0.008038
24 val. aukščiausia

€ 0.007808
€ 0.007808€ 0.007808

€ 0.008038
€ 0.008038€ 0.008038

€ 0.068542
€ 0.068542€ 0.068542

€ 0.0055750801635258888
€ 0.0055750801635258888€ 0.0055750801635258888

-0.28%

--

+14.06%

+14.06%

Flare (FLR) kainos istorija EUR

Stebėkite Flare kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (EUR)Keisti (%)
Šiandien----
30 dienų€ -0.001554-16.47%
60 dienų€ -0.000043-0.55%
90 dienų€ -0.000912-10.37%
Flare kainos pokytis šiandien

Šiandien FLR užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Flare 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko € -0.001554 (-16.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Flare 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FLR rodiklis pasikeitė € -0.000043 (-0.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Flare 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito € -0.000912 (-10.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Flare (FLR) pokyčius?

Peržiūrėkite Flare kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Flare

Flare (FLR) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLR 2030 m. tikslinė kaina yra € --, o augimo norma – 0.00%.
Flare (FLR) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. Flare kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti € -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia Flare kaina bus po 2026 – 2027? Apsilankykite mūsų FLR kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2026 – 2027 metų kainų prognozes, spustelėdami Flare Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti Flare Lietuva

Pasiruošę pradėti su Flare? FLR pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąFlare. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo Flare (FLR) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei -- tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir Flare bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti Flare (FLR) vadovas

Ką galite daryti su Flare

Flare nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

  • Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Prekiaukite daugiau nei 2,800 tokenais su itin mažais mokesčiais.

    Ateities sandoriai

    Ateities sandoriai

    Prekiaukite su iki 500 kartų didesniu svertu ir dideliu likvidumu.

  • MEXC „Launchpool“

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    MEXC išankstinė rinka

    MEXC išankstinė rinka

    Pirkite ir parduokite naujus tokenus prieš juos oficialiai įtraukiant į sąrašą.

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas Flare (FLR) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

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Teikėjas
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Teikėjas
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Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra Flare (FLR)

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

Flare išteklius

Išsamesnei Flare analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Flare svetainė
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Kategorija :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flare

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 13:20:56(UTC+8)

Flare (FLR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
02-11 14:20:00Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain duomenys
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Sektoriaus naujienos
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Sektoriaus naujienos
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Naršyti daugiau apie Flare

FLR USDT (Ateities sandorių prekyba)

Galimos ilgos arba trumpos FLR pozicijos su svertu. Išbandykite FLRUSDT ateities sandorių prekybą MEXC platformoje ir pasinaudokite rinkos svyravimais.

Prekyba Flare (FLR) Rinkos MEXC

Naršykite Spot ir ateities sandorių rinkas, stebėkite tiesioginę Flare kainą, apimtį ir prekiaukite tiesiogiai.

Poros
Kaina
24 val. pokytis
24 val. apimtis
FLR/USDT
€0.00677938
€0.00677938€0.00677938
0.00%
0.00% (USDT)

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Velvet

VELVET

€0.4165496
€0.4165496€0.4165496

+10.59%

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

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