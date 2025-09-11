Daugiau apie TRAC

OriginTrail logotipas

OriginTrail kaina(TRAC)

1 TRAC į USD – tiesioginė kaina:

$0.3691
$0.3691$0.3691
-0.77%1D
USD
OriginTrail (TRAC) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

OriginTrail (TRAC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3622
$ 0.3622$ 0.3622
24 val. žemiausia
$ 0.3735
$ 0.3735$ 0.3735
24 val. aukščiausia

$ 0.3622
$ 0.3622$ 0.3622

$ 0.3735
$ 0.3735$ 0.3735

$ 3.867289208327816
$ 3.867289208327816$ 3.867289208327816

$ 0.00378464362016
$ 0.00378464362016$ 0.00378464362016

+0.43%

-0.77%

+4.88%

+4.88%

OriginTrail (TRAC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3691. Per pastarąsias 24 valandas TRAC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3622 iki aukščiausios $ 0.3735 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRAC kaina yra $ 3.867289208327816, o žemiausia – $ 0.00378464362016.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRAC per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OriginTrail (TRAC) rinkos informacija

No.250

$ 184.55M
$ 184.55M$ 184.55M

$ 132.09K
$ 132.09K$ 132.09K

$ 184.55M
$ 184.55M$ 184.55M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

99.99%

ETH

Dabartinė OriginTrail rinkos kapitalizacija yra $ 184.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 132.09K. TRAC apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 184.55M

OriginTrail (TRAC) kainos istorija USD

Stebėkite OriginTrail kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002864-0.77%
30 dienų$ -0.0859-18.88%
60 dienų$ +0.0348+10.40%
90 dienų$ +0.1891+105.05%
OriginTrail kainos pokytis šiandien

Šiandien TRAC užfiksuotas $ -0.002864 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OriginTrail 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0859 (-18.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OriginTrail 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRAC rodiklis pasikeitė $ +0.0348 (+10.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OriginTrail 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1891 (+105.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OriginTrail (TRAC) pokyčius?

Peržiūrėkite OriginTrail kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OriginTrail (TRAC)

OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.

OriginTrail galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OriginTrail investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRACstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OriginTrail mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OriginTrail, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OriginTrail kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OriginTrail (TRAC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OriginTrail (TRAC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OriginTrail prognozes.

Peržiūrėkite OriginTrail kainos prognozę dabar!

OriginTrail (TRAC) Tokenomika

Supratimas apie OriginTrail (TRAC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRACišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OriginTrail (TRAC)

Ieškote, kaip nusipirkti OriginTrail? Viskas paprasta ir patogu! OriginTrail lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRAC į vietos valiutas

1 OriginTrail(TRAC) į VND
9,712.8665
1 OriginTrail(TRAC) į AUD
A$0.557341
1 OriginTrail(TRAC) į GBP
0.269443
1 OriginTrail(TRAC) į EUR
0.313735
1 OriginTrail(TRAC) į USD
$0.3691
1 OriginTrail(TRAC) į MYR
RM1.557602
1 OriginTrail(TRAC) į TRY
15.240139
1 OriginTrail(TRAC) į JPY
¥54.2577
1 OriginTrail(TRAC) į ARS
ARS$525.78295
1 OriginTrail(TRAC) į RUB
31.609724
1 OriginTrail(TRAC) į INR
32.595221
1 OriginTrail(TRAC) į IDR
Rp6,050.818704
1 OriginTrail(TRAC) į KRW
514.064025
1 OriginTrail(TRAC) į PHP
21.101447
1 OriginTrail(TRAC) į EGP
￡E.17.775856
1 OriginTrail(TRAC) į BRL
R$1.99314
1 OriginTrail(TRAC) į CAD
C$0.509358
1 OriginTrail(TRAC) į BDT
44.95638
1 OriginTrail(TRAC) į NGN
556.709839
1 OriginTrail(TRAC) į COP
$1,447.447796
1 OriginTrail(TRAC) į ZAR
R.6.470323
1 OriginTrail(TRAC) į UAH
15.236448
1 OriginTrail(TRAC) į VES
Bs57.5796
1 OriginTrail(TRAC) į CLP
$354.7051
1 OriginTrail(TRAC) į PKR
Rs104.828091
1 OriginTrail(TRAC) į KZT
198.974428
1 OriginTrail(TRAC) į THB
฿11.744762
1 OriginTrail(TRAC) į TWD
NT$11.18373
1 OriginTrail(TRAC) į AED
د.إ1.354597
1 OriginTrail(TRAC) į CHF
Fr0.291589
1 OriginTrail(TRAC) į HKD
HK$2.871598
1 OriginTrail(TRAC) į AMD
֏141.036801
1 OriginTrail(TRAC) į MAD
.د.م3.332973
1 OriginTrail(TRAC) į MXN
$6.876333
1 OriginTrail(TRAC) į SAR
ريال1.384125
1 OriginTrail(TRAC) į PLN
1.343524
1 OriginTrail(TRAC) į RON
лв1.598203
1 OriginTrail(TRAC) į SEK
kr3.451085
1 OriginTrail(TRAC) į BGN
лв0.616397
1 OriginTrail(TRAC) į HUF
Ft124.150476
1 OriginTrail(TRAC) į CZK
7.706808
1 OriginTrail(TRAC) į KWD
د.ك0.1125755
1 OriginTrail(TRAC) į ILS
1.229103
1 OriginTrail(TRAC) į AOA
Kz336.460487
1 OriginTrail(TRAC) į BHD
.د.ب0.1391507
1 OriginTrail(TRAC) į BMD
$0.3691
1 OriginTrail(TRAC) į DKK
kr2.354858
1 OriginTrail(TRAC) į HNL
L9.674111
1 OriginTrail(TRAC) į MUR
16.816196
1 OriginTrail(TRAC) į NAD
$6.488778
1 OriginTrail(TRAC) į NOK
kr3.665163
1 OriginTrail(TRAC) į NZD
$0.620088
1 OriginTrail(TRAC) į PAB
B/.0.3691
1 OriginTrail(TRAC) į PGK
K1.564984
1 OriginTrail(TRAC) į QAR
ر.ق1.343524
1 OriginTrail(TRAC) į RSD
дин.36.980129

OriginTrail išteklius

Išsamesnei OriginTrail analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali OriginTrail svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OriginTrail

Kiek OriginTrail(TRAC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRAC kaina USD valiuta yra 0.3691USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRAC į USD kaina?
Dabartinė TRAC kaina USD valiuta yra $ 0.3691. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OriginTrail rinkos kapitalizacija?
TRAC rinkos kapitalizacija yra $ 184.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRAC apyvartoje?
TRAC apyvartoje yra 500.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRAC kaina?
TRAC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.867289208327816USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRAC kaina?
TRAC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00378464362016USD.
Kokia yra TRAC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRAC yra $ 132.09KUSD.
Ar TRAC kaina šiais metais kils?
TRAC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRAC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

OriginTrail (TRAC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

