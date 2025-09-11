OriginTrail (TRAC) realiojo laiko kaina yra $ 0.3691. Per pastarąsias 24 valandas TRAC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3622 iki aukščiausios $ 0.3735 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRAC kaina yra $ 3.867289208327816, o žemiausia – $ 0.00378464362016.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRAC per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OriginTrail (TRAC) rinkos informacija
No.250
$ 184.55M
$ 184.55M$ 184.55M
$ 132.09K
$ 132.09K$ 132.09K
$ 184.55M
$ 184.55M$ 184.55M
500.00M
500.00M 500.00M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
99.99%
ETH
Dabartinė OriginTrail rinkos kapitalizacija yra $ 184.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 132.09K. TRAC apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 184.55M
OriginTrail (TRAC) kainos istorija USD
Stebėkite OriginTrail kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.002864
-0.77%
30 dienų
$ -0.0859
-18.88%
60 dienų
$ +0.0348
+10.40%
90 dienų
$ +0.1891
+105.05%
OriginTrail kainos pokytis šiandien
Šiandien TRAC užfiksuotas $ -0.002864 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OriginTrail 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0859 (-18.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OriginTrail 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRAC rodiklis pasikeitė $ +0.0348 (+10.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OriginTrail 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1891 (+105.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OriginTrail (TRAC) pokyčius?
OriginTrail is an ecosystem dedicated to building a sustainable global economy by organizing trusted AI-ready Knowledge Assets. Utilizing its unique Decentralized Knowledge Graph and NeuroWeb blockchain, it delivers AI-powered semantic search to enterprises and individuals worldwide.
OriginTrail galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OriginTrail investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TRACstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie OriginTrail mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OriginTrail, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
OriginTrail kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos OriginTrail (TRAC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OriginTrail (TRAC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OriginTrail prognozes.
Supratimas apie OriginTrail (TRAC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRACišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti OriginTrail (TRAC)
Ieškote, kaip nusipirkti OriginTrail? Viskas paprasta ir patogu! OriginTrail lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.