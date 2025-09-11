BOBO (BOBO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000463202. Per pastarąsias 24 valandas BOBO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000450689 iki aukščiausios $ 0.000000494749 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOBO kaina yra $ 0.000003496956583032, o žemiausia – $ 0.00000000004584169.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOBO per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – -2.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BOBO (BOBO) rinkos informacija
Dabartinė BOBO rinkos kapitalizacija yra $ 30.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.27K. BOBO apyvartoje yra 66.13T vienetų, o bendras kiekis siekia 66484444313649. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.96M
BOBO (BOBO) kainos istorija USD
Stebėkite BOBO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000001309826
-2.75%
30 dienų
$ -0.000000208794
-31.08%
60 dienų
$ -0.000000030207
-6.13%
90 dienų
$ +0.000000032415
+7.52%
BOBO kainos pokytis šiandien
Šiandien BOBO užfiksuotas $ -0.00000001309826 (-2.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BOBO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000208794 (-31.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BOBO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BOBO rodiklis pasikeitė $ -0.000000030207 (-6.13% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BOBO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000032415 (+7.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.
BOBO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BOBO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BOBO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BOBO kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BOBO (BOBO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOBO (BOBO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOBO prognozes.
Supratimas apie BOBO (BOBO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BOBO (BOBO)
Ieškote, kaip nusipirkti BOBO? Viskas paprasta ir patogu! BOBO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
