CORN logotipas

CORN kaina(CORN)

1 CORN į USD – tiesioginė kaina:

$0.06497
+3.57%1D
USD
CORN (CORN) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:12:43(UTC+8)

CORN (CORN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06176
24 val. žemiausia
$ 0.06522
24 val. aukščiausia

$ 0.06176
$ 0.06522
$ 0.11128544678520522
$ 0.021066878137635373
0.00%

+3.57%

+6.82%

+6.82%

CORN (CORN) realiojo laiko kaina yra $ 0.065. Per pastarąsias 24 valandas CORN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06176 iki aukščiausios $ 0.06522 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CORN kaina yra $ 0.11128544678520522, o žemiausia – $ 0.021066878137635373.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CORN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CORN (CORN) rinkos informacija

No.722

$ 34.13M
$ 663.44K
$ 136.50M
525.00M
2,100,000,000
2,100,000,000
25.00%

ETH

Dabartinė CORN rinkos kapitalizacija yra $ 34.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 663.44K. CORN apyvartoje yra 525.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 136.50M

CORN (CORN) kainos istorija USD

Stebėkite CORN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0022395+3.57%
30 dienų$ -0.04434-40.56%
60 dienų$ +0.03727+134.40%
90 dienų$ +0.03466+114.23%
CORN kainos pokytis šiandien

Šiandien CORN užfiksuotas $ +0.0022395 (+3.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

CORN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04434 (-40.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

CORN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CORN rodiklis pasikeitė $ +0.03727 (+134.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

CORN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03466 (+114.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir CORN (CORN) pokyčius?

Peržiūrėkite CORN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra CORN (CORN)

Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.

CORN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CORN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CORNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie CORN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CORN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

CORN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CORN (CORN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CORN (CORN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CORN prognozes.

Peržiūrėkite CORN kainos prognozę dabar!

CORN (CORN) Tokenomika

Supratimas apie CORN (CORN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CORNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti CORN (CORN)

Ieškote, kaip nusipirkti CORN? Viskas paprasta ir patogu! CORN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CORN į vietos valiutas

CORN išteklius

Išsamesnei CORN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali CORN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CORN

Kiek CORN(CORN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CORN kaina USD valiuta yra 0.065USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CORN į USD kaina?
Dabartinė CORN kaina USD valiuta yra $ 0.065. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CORN rinkos kapitalizacija?
CORN rinkos kapitalizacija yra $ 34.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CORN apyvartoje?
CORN apyvartoje yra 525.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CORN kaina?
CORN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11128544678520522USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CORN kaina?
CORN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.021066878137635373USD.
Kokia yra CORN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CORN yra $ 663.44KUSD.
Ar CORN kaina šiais metais kils?
CORN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CORN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
CORN (CORN) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

