CORN (CORN) realiojo laiko kaina yra $ 0.065. Per pastarąsias 24 valandas CORN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06176 iki aukščiausios $ 0.06522 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CORN kaina yra $ 0.11128544678520522, o žemiausia – $ 0.021066878137635373.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CORN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +3.57%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
CORN (CORN) rinkos informacija
No.722
$ 34.13M
$ 34.13M$ 34.13M
$ 663.44K
$ 663.44K$ 663.44K
$ 136.50M
$ 136.50M$ 136.50M
525.00M
525.00M 525.00M
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
25.00%
ETH
Dabartinė CORN rinkos kapitalizacija yra $ 34.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 663.44K. CORN apyvartoje yra 525.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 2100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 136.50M
CORN (CORN) kainos istorija USD
Stebėkite CORN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0022395
+3.57%
30 dienų
$ -0.04434
-40.56%
60 dienų
$ +0.03727
+134.40%
90 dienų
$ +0.03466
+114.23%
CORN kainos pokytis šiandien
Šiandien CORN užfiksuotas $ +0.0022395 (+3.57%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
CORN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04434 (-40.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
CORN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CORN rodiklis pasikeitė $ +0.03727 (+134.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
CORN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03466 (+114.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development.
CORN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų CORN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti CORN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
CORN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos CORN (CORN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CORN (CORN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CORN prognozes.
Supratimas apie CORN (CORN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CORNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti CORN (CORN)
Ieškote, kaip nusipirkti CORN? Viskas paprasta ir patogu! CORN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.