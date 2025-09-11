Fear NFTs (FEAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01283. Per pastarąsias 24 valandas FEAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01239 iki aukščiausios $ 0.01335 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FEAR kaina yra $ 3.936375858005644, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FEAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.62%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Fear NFTs (FEAR) rinkos informacija
No.2779
$ 227.29K
$ 227.29K$ 227.29K
$ 141.97K
$ 141.97K$ 141.97K
$ 535.51K
$ 535.51K$ 535.51K
17.72M
17.72M 17.72M
41,739,201.62033058
41,739,201.62033058 41,739,201.62033058
ETH
Dabartinė Fear NFTs rinkos kapitalizacija yra $ 227.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 141.97K. FEAR apyvartoje yra 17.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 41739201.62033058. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 535.51K
Fear NFTs (FEAR) kainos istorija USD
Stebėkite Fear NFTs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000009
-0.06%
30 dienų
$ -0.00956
-42.70%
60 dienų
$ -0.00829
-39.26%
90 dienų
$ -0.01483
-53.62%
Fear NFTs kainos pokytis šiandien
Šiandien FEAR užfiksuotas $ -0.000009 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Fear NFTs 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00956 (-42.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Fear NFTs 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FEAR rodiklis pasikeitė $ -0.00829 (-39.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Fear NFTs 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01483 (-53.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fear NFTs (FEAR) pokyčius?
Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.
