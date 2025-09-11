Daugiau apie FEAR

Fear NFTs logotipas

Fear NFTs kaina(FEAR)

Fear NFTs (FEAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:51:53(UTC+8)

Fear NFTs (FEAR) kainos informacija (USD)

Fear NFTs (FEAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01283. Per pastarąsias 24 valandas FEAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01239 iki aukščiausios $ 0.01335 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FEAR kaina yra $ 3.936375858005644, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FEAR per pastarąją valandą pasikeitė -0.62%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fear NFTs (FEAR) rinkos informacija

Dabartinė Fear NFTs rinkos kapitalizacija yra $ 227.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 141.97K. FEAR apyvartoje yra 17.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 41739201.62033058. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 535.51K

Fear NFTs (FEAR) kainos istorija USD

Stebėkite Fear NFTs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000009-0.06%
30 dienų$ -0.00956-42.70%
60 dienų$ -0.00829-39.26%
90 dienų$ -0.01483-53.62%
Fear NFTs kainos pokytis šiandien

Šiandien FEAR užfiksuotas $ -0.000009 (-0.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Fear NFTs 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00956 (-42.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Fear NFTs 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FEAR rodiklis pasikeitė $ -0.00829 (-39.26% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Fear NFTs 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01483 (-53.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fear NFTs (FEAR) pokyčius?

Peržiūrėkite Fear NFTs kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Fear NFTs (FEAR)

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Fear NFTs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fear NFTs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FEARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fear NFTs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fear NFTs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Fear NFTs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fear NFTs (FEAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fear NFTs (FEAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fear NFTs prognozes.

Peržiūrėkite Fear NFTs kainos prognozę dabar!

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika

Supratimas apie Fear NFTs (FEAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FEARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Fear NFTs (FEAR)

Ieškote, kaip nusipirkti Fear NFTs? Viskas paprasta ir patogu! Fear NFTs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FEAR į vietos valiutas

Fear NFTs išteklius

Išsamesnei Fear NFTs analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fear NFTs

Kiek Fear NFTs(FEAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FEAR kaina USD valiuta yra 0.01283USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FEAR į USD kaina?
Dabartinė FEAR kaina USD valiuta yra $ 0.01283. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fear NFTs rinkos kapitalizacija?
FEAR rinkos kapitalizacija yra $ 227.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FEAR apyvartoje?
FEAR apyvartoje yra 17.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FEAR kaina?
FEAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.936375858005644USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FEAR kaina?
FEAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FEAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FEAR yra $ 141.97KUSD.
Ar FEAR kaina šiais metais kils?
FEAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FEAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:51:53(UTC+8)

Fear NFTs (FEAR) svarbiausios industrijos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

