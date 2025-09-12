Fear NFTs (FEAR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fear NFTs kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FEAR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fear NFTs kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fear NFTs kainos prognozė
$0.01236
$0.01236$0.01236
+1.06%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:43:12(UTC+8)

Fear NFTs Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fear NFTs (FEAR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fear NFTs galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.01236 prekybos kainą 2025 m.

Fear NFTs (FEAR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fear NFTs galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.012978 prekybos kainą 2026 m.

Fear NFTs (FEAR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FEAR ateities kaina yra $ 0.013626 su 10.25% augimo norma.

Fear NFTs (FEAR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FEAR ateities kaina yra $ 0.014308 su 15.76% augimo norma.

Fear NFTs (FEAR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FEAR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.015023, o augimo norma – 21.55%.

Fear NFTs (FEAR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FEAR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.015774, o augimo norma – 27.63%.

Fear NFTs (FEAR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fear NFTs kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.025695 prekybos kainą.

Fear NFTs (FEAR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fear NFTs kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.041855 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.01236
    0.00%
  • 2026
    $ 0.012978
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013626
    10.25%
  • 2028
    $ 0.014308
    15.76%
  • 2029
    $ 0.015023
    21.55%
  • 2030
    $ 0.015774
    27.63%
  • 2031
    $ 0.016563
    34.01%
  • 2032
    $ 0.017391
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.018261
    47.75%
  • 2034
    $ 0.019174
    55.13%
  • 2035
    $ 0.020133
    62.89%
  • 2036
    $ 0.021139
    71.03%
  • 2037
    $ 0.022196
    79.59%
  • 2038
    $ 0.023306
    88.56%
  • 2039
    $ 0.024471
    97.99%
  • 2040
    $ 0.025695
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Fear NFTs kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.01236
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.012361
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.012371
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.012410
    0.41%
Fear NFTs (FEAR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FEAR kaina yra $0.01236. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fear NFTs (FEAR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FEAR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.012361. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fear NFTs (FEAR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FEAR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.012371. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fear NFTs (FEAR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FEAR kaina yra $0.012410. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fear NFTs kainų statistika

$ 0.01236
$ 0.01236$ 0.01236

+1.06%

$ 218.96K
$ 218.96K$ 218.96K

17.72M
17.72M 17.72M

$ 136.42K
$ 136.42K$ 136.42K

--

Naujausia FEAR kaina yra $ 0.01236. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.06%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 136.42K.
Be to, FEAR turi 17.72M apyvartą ir $ 218.96K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Fear NFTs (FEAR)

Bandote įsigyti FEAR? Dabar galite FEAR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Fear NFTs ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FEAR dabar

Fear NFTs istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fear NFTs, dabartinė Fear NFTs kaina yra 0.01236USD. Apyvartinė Fear NFTs (FEAR) pasiūla yra 0.00 FEAR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $218.96K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000080
    $ 0.01264
    $ 0.01203
  • 7 dienos
    -0.27%
    $ -0.004609
    $ 0.01697
    $ 0.01187
  • 30 dienų
    -0.48%
    $ -0.011870
    $ 0.03947
    $ 0.01187
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fear NFTs kaina pasikeitė $-0.000080, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fear NFTs buvo prekiaujama aukščiausia $0.01697 ir žemiausia $0.01187. Kainos pokytis buvo -0.27%. Ši naujausia tendencija parodo FEAR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fear NFTs įvyko -0.48%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011870 vertę. Tai rodo, kad FEAR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Fear NFTs kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FEAR kainų istoriją

Kaip veikia Fear NFTs (FEAR) kainų prognozės modulis?

Fear NFTs Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FEAR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fear NFTs ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FEAR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fear NFTs kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FEAR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FEAR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fear NFTs potencialą.

Kodėl FEAR kainų prognozė yra svarbi?

FEAR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FEAR dabar?
Pagal jūsų prognozes, FEAR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FEAR kainų prognozė?
Remiantis Fear NFTs (FEAR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FEAR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FEAR 2026 m.?
1 vieneto Fear NFTs (FEAR) kaina šiandien yra $0.01236. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FEAR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FEAR kaina 2027 m.?
Fear NFTs (FEAR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FEAR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FEAR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fear NFTs (FEAR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FEAR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fear NFTs (FEAR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FEAR 2030 m.?
1 vieneto Fear NFTs (FEAR) kaina šiandien yra $0.01236. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FEAR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FEAR kainų prognozė 2040 metams?
Fear NFTs (FEAR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FEAR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:43:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.