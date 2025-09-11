Daugiau apie USDUC

USDUC Kainos informacija

USDUC Baltoji knyga

USDUC Oficiali svetainė

USDUC Tokenomika

USDUC Kainų prognozė

USDUC Istorija

USDUC pirkimo vadovas

USDUCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

USDUC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

unstable coin logotipas

unstable coin kaina(USDUC)

1 USDUC į USD – tiesioginė kaina:

$0.05079
$0.05079$0.05079
-6.11%1D
USD
unstable coin (USDUC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:05:45(UTC+8)

unstable coin (USDUC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04938
$ 0.04938$ 0.04938
24 val. žemiausia
$ 0.05686
$ 0.05686$ 0.05686
24 val. aukščiausia

$ 0.04938
$ 0.04938$ 0.04938

$ 0.05686
$ 0.05686$ 0.05686

$ 0.07497080188864848
$ 0.07497080188864848$ 0.07497080188864848

$ 0.006840683165320168
$ 0.006840683165320168$ 0.006840683165320168

-2.46%

-6.11%

-10.38%

-10.38%

unstable coin (USDUC) realiojo laiko kaina yra $ 0.05079. Per pastarąsias 24 valandas USDUC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04938 iki aukščiausios $ 0.05686 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDUC kaina yra $ 0.07497080188864848, o žemiausia – $ 0.006840683165320168.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDUC per pastarąją valandą pasikeitė -2.46%, per 24 valandas – -6.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

unstable coin (USDUC) rinkos informacija

No.576

$ 50.79M
$ 50.79M$ 50.79M

$ 113.27K
$ 113.27K$ 113.27K

$ 50.79M
$ 50.79M$ 50.79M

999.92M
999.92M 999.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,916,234.216127
999,916,234.216127 999,916,234.216127

99.99%

SOL

Dabartinė unstable coin rinkos kapitalizacija yra $ 50.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.27K. USDUC apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999916234.216127. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.79M

unstable coin (USDUC) kainos istorija USD

Stebėkite unstable coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0033052-6.11%
30 dienų$ +0.01983+64.05%
60 dienų$ +0.03579+238.60%
90 dienų$ +0.03579+238.60%
unstable coin kainos pokytis šiandien

Šiandien USDUC užfiksuotas $ -0.0033052 (-6.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

unstable coin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01983 (+64.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

unstable coin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDUC rodiklis pasikeitė $ +0.03579 (+238.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

unstable coin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03579 (+238.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir unstable coin (USDUC) pokyčius?

Peržiūrėkite unstable coin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra unstable coin (USDUC)

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

unstable coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų unstable coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti USDUCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie unstable coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti unstable coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

unstable coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos unstable coin (USDUC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų unstable coin (USDUC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes unstable coin prognozes.

Peržiūrėkite unstable coin kainos prognozę dabar!

unstable coin (USDUC) Tokenomika

Supratimas apie unstable coin (USDUC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDUCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti unstable coin (USDUC)

Ieškote, kaip nusipirkti unstable coin? Viskas paprasta ir patogu! unstable coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

USDUC į vietos valiutas

1 unstable coin(USDUC) į VND
1,336.53885
1 unstable coin(USDUC) į AUD
A$0.0766929
1 unstable coin(USDUC) į GBP
0.0370767
1 unstable coin(USDUC) į EUR
0.0431715
1 unstable coin(USDUC) į USD
$0.05079
1 unstable coin(USDUC) į MYR
RM0.2143338
1 unstable coin(USDUC) į TRY
2.0971191
1 unstable coin(USDUC) į JPY
¥7.46613
1 unstable coin(USDUC) į ARS
ARS$72.350355
1 unstable coin(USDUC) į RUB
4.3496556
1 unstable coin(USDUC) į INR
4.4852649
1 unstable coin(USDUC) į IDR
Rp832.6228176
1 unstable coin(USDUC) į KRW
70.7377725
1 unstable coin(USDUC) į PHP
2.9036643
1 unstable coin(USDUC) į EGP
￡E.2.4460464
1 unstable coin(USDUC) į BRL
R$0.274266
1 unstable coin(USDUC) į CAD
C$0.0700902
1 unstable coin(USDUC) į BDT
6.186222
1 unstable coin(USDUC) į NGN
76.6060491
1 unstable coin(USDUC) į COP
$199.1760324
1 unstable coin(USDUC) į ZAR
R.0.8903487
1 unstable coin(USDUC) į UAH
2.0966112
1 unstable coin(USDUC) į VES
Bs7.92324
1 unstable coin(USDUC) į CLP
$48.80919
1 unstable coin(USDUC) į PKR
Rs14.4248679
1 unstable coin(USDUC) į KZT
27.3798732
1 unstable coin(USDUC) į THB
฿1.6161378
1 unstable coin(USDUC) į TWD
NT$1.538937
1 unstable coin(USDUC) į AED
د.إ0.1863993
1 unstable coin(USDUC) į CHF
Fr0.0401241
1 unstable coin(USDUC) į HKD
HK$0.3951462
1 unstable coin(USDUC) į AMD
֏19.4073669
1 unstable coin(USDUC) į MAD
.د.م0.4586337
1 unstable coin(USDUC) į MXN
$0.9462177
1 unstable coin(USDUC) į SAR
ريال0.1904625
1 unstable coin(USDUC) į PLN
0.1848756
1 unstable coin(USDUC) į RON
лв0.2199207
1 unstable coin(USDUC) į SEK
kr0.4748865
1 unstable coin(USDUC) į BGN
лв0.0848193
1 unstable coin(USDUC) į HUF
Ft17.0837244
1 unstable coin(USDUC) į CZK
1.0604952
1 unstable coin(USDUC) į KWD
د.ك0.01549095
1 unstable coin(USDUC) į ILS
0.1691307
1 unstable coin(USDUC) į AOA
Kz46.2986403
1 unstable coin(USDUC) į BHD
.د.ب0.01914783
1 unstable coin(USDUC) į BMD
$0.05079
1 unstable coin(USDUC) į DKK
kr0.3240402
1 unstable coin(USDUC) į HNL
L1.3312059
1 unstable coin(USDUC) į MUR
2.3139924
1 unstable coin(USDUC) į NAD
$0.8928882
1 unstable coin(USDUC) į NOK
kr0.5043447
1 unstable coin(USDUC) į NZD
$0.0853272
1 unstable coin(USDUC) į PAB
B/.0.05079
1 unstable coin(USDUC) į PGK
K0.2153496
1 unstable coin(USDUC) į QAR
ر.ق0.1848756
1 unstable coin(USDUC) į RSD
дин.5.0886501

unstable coin išteklius

Išsamesnei unstable coin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali unstable coin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie unstable coin

Kiek unstable coin(USDUC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDUC kaina USD valiuta yra 0.05079USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDUC į USD kaina?
Dabartinė USDUC kaina USD valiuta yra $ 0.05079. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra unstable coin rinkos kapitalizacija?
USDUC rinkos kapitalizacija yra $ 50.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDUC apyvartoje?
USDUC apyvartoje yra 999.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDUC kaina?
USDUC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.07497080188864848USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDUC kaina?
USDUC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.006840683165320168USD.
Kokia yra USDUC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDUC yra $ 113.27KUSD.
Ar USDUC kaina šiais metais kils?
USDUC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDUC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:05:45(UTC+8)

unstable coin (USDUC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

USDUC-į-USD skaičiuoklė

Suma

USDUC
USDUC
USD
USD

1 USDUC = 0.05079 USD

Prekiauti USDUC

USDUCUSDT
$0.05079
$0.05079$0.05079
-6.01%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis