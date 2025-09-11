unstable coin (USDUC) realiojo laiko kaina yra $ 0.05079. Per pastarąsias 24 valandas USDUC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04938 iki aukščiausios $ 0.05686 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDUC kaina yra $ 0.07497080188864848, o žemiausia – $ 0.006840683165320168.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDUC per pastarąją valandą pasikeitė -2.46%, per 24 valandas – -6.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
unstable coin (USDUC) rinkos informacija
$ 50.79M
$ 113.27K
$ 50.79M
Dabartinė unstable coin rinkos kapitalizacija yra $ 50.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.27K. USDUC apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999916234.216127. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.79M
unstable coin (USDUC) kainos istorija USD
Stebėkite unstable coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0033052
-6.11%
30 dienų
$ +0.01983
+64.05%
60 dienų
$ +0.03579
+238.60%
90 dienų
$ +0.03579
+238.60%
unstable coin kainos pokytis šiandien
Šiandien USDUC užfiksuotas $ -0.0033052 (-6.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
unstable coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01983 (+64.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
unstable coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, USDUC rodiklis pasikeitė $ +0.03579 (+238.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
unstable coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03579 (+238.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir unstable coin (USDUC) pokyčius?
$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.
unstable coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų unstable coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti USDUCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie unstable coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti unstable coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
unstable coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos unstable coin (USDUC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų unstable coin (USDUC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes unstable coin prognozes.
Supratimas apie unstable coin (USDUC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDUCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti unstable coin (USDUC)
Ieškote, kaip nusipirkti unstable coin? Viskas paprasta ir patogu! unstable coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.