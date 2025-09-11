Internet Computer (ICP) realiojo laiko kaina yra $ 4.914. Per pastarąsias 24 valandas ICP svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.844 iki aukščiausios $ 4.998 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICP kaina yra $ 750.73047694, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICP per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – -0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Internet Computer (ICP) rinkos informacija
Dabartinė Internet Computer rinkos kapitalizacija yra $ 2.64B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.53M. ICP apyvartoje yra 537.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 537523645.29284. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.64B
Internet Computer (ICP) kainos istorija USD
Stebėkite Internet Computer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.02964
-0.60%
30 dienų
$ -0.459
-8.55%
60 dienų
$ -0.522
-9.61%
90 dienų
$ -0.543
-9.96%
Internet Computer kainos pokytis šiandien
Šiandien ICP užfiksuotas $ -0.02964 (-0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Internet Computer 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.459 (-8.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Internet Computer 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ICP rodiklis pasikeitė $ -0.522 (-9.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Internet Computer 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.543 (-9.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Internet Computer (ICP) pokyčius?
The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.
Internet Computer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Internet Computer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ICPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Internet Computer mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Internet Computer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Internet Computer kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Internet Computer (ICP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Internet Computer (ICP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Internet Computer prognozes.
Supratimas apie Internet Computer (ICP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Internet Computer (ICP)
Ieškote, kaip nusipirkti Internet Computer? Viskas paprasta ir patogu! Internet Computer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
