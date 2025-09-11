Daugiau apie ICP

ICP Kainos informacija

ICP Baltoji knyga

ICP Oficiali svetainė

ICP Tokenomika

ICP Kainų prognozė

ICP Istorija

ICP pirkimo vadovas

ICPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

ICP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Internet Computer logotipas

Internet Computer kaina(ICP)

1 ICP į USD – tiesioginė kaina:

$4.911
$4.911$4.911
-0.60%1D
USD
Internet Computer (ICP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:16:18(UTC+8)

Internet Computer (ICP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4.844
$ 4.844$ 4.844
24 val. žemiausia
$ 4.998
$ 4.998$ 4.998
24 val. aukščiausia

$ 4.844
$ 4.844$ 4.844

$ 4.998
$ 4.998$ 4.998

$ 750.73047694
$ 750.73047694$ 750.73047694

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-0.60%

+2.67%

+2.67%

Internet Computer (ICP) realiojo laiko kaina yra $ 4.914. Per pastarąsias 24 valandas ICP svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.844 iki aukščiausios $ 4.998 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICP kaina yra $ 750.73047694, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICP per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – -0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Internet Computer (ICP) rinkos informacija

No.47

$ 2.64B
$ 2.64B$ 2.64B

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

$ 2.64B
$ 2.64B$ 2.64B

537.52M
537.52M 537.52M

--
----

537,523,645.29284
537,523,645.29284 537,523,645.29284

0.06%

ICP

Dabartinė Internet Computer rinkos kapitalizacija yra $ 2.64B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.53M. ICP apyvartoje yra 537.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 537523645.29284. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.64B

Internet Computer (ICP) kainos istorija USD

Stebėkite Internet Computer kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.02964-0.60%
30 dienų$ -0.459-8.55%
60 dienų$ -0.522-9.61%
90 dienų$ -0.543-9.96%
Internet Computer kainos pokytis šiandien

Šiandien ICP užfiksuotas $ -0.02964 (-0.60%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Internet Computer 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.459 (-8.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Internet Computer 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ICP rodiklis pasikeitė $ -0.522 (-9.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Internet Computer 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.543 (-9.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Internet Computer (ICP) pokyčius?

Peržiūrėkite Internet Computer kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Internet Computer (ICP)

The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

Internet Computer galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Internet Computer investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ICPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Internet Computer mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Internet Computer, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Internet Computer kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Internet Computer (ICP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Internet Computer (ICP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Internet Computer prognozes.

Peržiūrėkite Internet Computer kainos prognozę dabar!

Internet Computer (ICP) Tokenomika

Supratimas apie Internet Computer (ICP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Internet Computer (ICP)

Ieškote, kaip nusipirkti Internet Computer? Viskas paprasta ir patogu! Internet Computer lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ICP į vietos valiutas

1 Internet Computer(ICP) į VND
129,311.91
1 Internet Computer(ICP) į AUD
A$7.42014
1 Internet Computer(ICP) į GBP
3.58722
1 Internet Computer(ICP) į EUR
4.1769
1 Internet Computer(ICP) į USD
$4.914
1 Internet Computer(ICP) į MYR
RM20.73708
1 Internet Computer(ICP) į TRY
202.84992
1 Internet Computer(ICP) į JPY
¥722.358
1 Internet Computer(ICP) į ARS
ARS$6,999.993
1 Internet Computer(ICP) į RUB
415.233
1 Internet Computer(ICP) į INR
433.56222
1 Internet Computer(ICP) į IDR
Rp80,557.36416
1 Internet Computer(ICP) į KRW
6,834.48948
1 Internet Computer(ICP) į PHP
281.3265
1 Internet Computer(ICP) į EGP
￡E.236.51082
1 Internet Computer(ICP) į BRL
R$26.5356
1 Internet Computer(ICP) į CAD
C$6.78132
1 Internet Computer(ICP) į BDT
598.5252
1 Internet Computer(ICP) į NGN
7,411.73706
1 Internet Computer(ICP) į COP
$19,270.54584
1 Internet Computer(ICP) į ZAR
R.86.04414
1 Internet Computer(ICP) į UAH
202.84992
1 Internet Computer(ICP) į VES
Bs766.584
1 Internet Computer(ICP) į CLP
$4,722.354
1 Internet Computer(ICP) į PKR
Rs1,395.62514
1 Internet Computer(ICP) į KZT
2,649.03912
1 Internet Computer(ICP) į THB
฿156.36348
1 Internet Computer(ICP) į TWD
NT$149.09076
1 Internet Computer(ICP) į AED
د.إ18.03438
1 Internet Computer(ICP) į CHF
Fr3.88206
1 Internet Computer(ICP) į HKD
HK$38.23092
1 Internet Computer(ICP) į AMD
֏1,877.68854
1 Internet Computer(ICP) į MAD
.د.م44.37342
1 Internet Computer(ICP) į MXN
$91.4004
1 Internet Computer(ICP) į SAR
ريال18.4275
1 Internet Computer(ICP) į PLN
17.88696
1 Internet Computer(ICP) į RON
лв21.32676
1 Internet Computer(ICP) į SEK
kr45.99504
1 Internet Computer(ICP) į BGN
лв8.20638
1 Internet Computer(ICP) į HUF
Ft1,652.87304
1 Internet Computer(ICP) į CZK
102.55518
1 Internet Computer(ICP) į KWD
د.ك1.49877
1 Internet Computer(ICP) į ILS
16.36362
1 Internet Computer(ICP) į AOA
Kz4,479.45498
1 Internet Computer(ICP) į BHD
.د.ب1.852578
1 Internet Computer(ICP) į BMD
$4.914
1 Internet Computer(ICP) į DKK
kr31.35132
1 Internet Computer(ICP) į HNL
L128.79594
1 Internet Computer(ICP) į MUR
223.88184
1 Internet Computer(ICP) į NAD
$86.38812
1 Internet Computer(ICP) į NOK
kr48.84516
1 Internet Computer(ICP) į NZD
$8.25552
1 Internet Computer(ICP) į PAB
B/.4.914
1 Internet Computer(ICP) į PGK
K20.83536
1 Internet Computer(ICP) į QAR
ر.ق17.88696
1 Internet Computer(ICP) į RSD
дин.492.43194

Internet Computer išteklius

Išsamesnei Internet Computer analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Internet Computer svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Internet Computer

Kiek Internet Computer(ICP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ICP kaina USD valiuta yra 4.914USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ICP į USD kaina?
Dabartinė ICP kaina USD valiuta yra $ 4.914. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Internet Computer rinkos kapitalizacija?
ICP rinkos kapitalizacija yra $ 2.64BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ICP apyvartoje?
ICP apyvartoje yra 537.52MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ICP kaina?
ICP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 750.73047694USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ICP kaina?
ICP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ICP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ICP yra $ 2.53MUSD.
Ar ICP kaina šiais metais kils?
ICP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ICP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:16:18(UTC+8)

Internet Computer (ICP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

ICP-į-USD skaičiuoklė

Suma

ICP
ICP
USD
USD

1 ICP = 4.914 USD

Prekiauti ICP

ICPUSDT
$4.911
$4.911$4.911
-0.66%
ICPUSDC
$4.914
$4.914$4.914
-0.72%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis