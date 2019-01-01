Fear NFTs (FEAR) Tokenomika

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFear NFTs (FEAR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Fear NFTs (FEAR) Informacija

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Oficiali svetainė:
https://www.fear.io
Baltoji knyga:
https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Fear NFTs (FEAR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 209.75K
$ 209.75K$ 209.75K
Bendra pasiūla:
$ 41.74M
$ 41.74M$ 41.74M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 17.72M
$ 17.72M$ 17.72M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 494.19K
$ 494.19K$ 494.19K
Visų laikų rekordas:
$ 3.93825
$ 3.93825$ 3.93825
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.01184
$ 0.01184$ 0.01184

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Fear NFTs (FEAR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FEAR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FEAR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FEAR tokenomiką, galite peržiūrėti FEAR tokeno kainą realiuoju laiku!

Fear NFTs (FEAR) Kainų istorija

FEAR kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

FEAR kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda FEAR? Mūsų FEAR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

