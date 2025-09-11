Daugiau apie JUP

Jupiter logotipas

Jupiter kaina(JUP)

$0.5359
+0.33%1D
USD
Jupiter (JUP) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 11:15:30(UTC+8)

Jupiter (JUP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.41%

+0.33%

+8.83%

+8.83%

Jupiter (JUP) realiojo laiko kaina yra $ 0.5359. Per pastarąsias 24 valandas JUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5254 iki aukščiausios $ 0.5399 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JUP kaina yra $ 2.0433053112987576, o žemiausia – $ 0.3063747642827529.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JUP per pastarąją valandą pasikeitė -0.41%, per 24 valandas – +0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Jupiter (JUP) rinkos informacija

No.62

$ 1.67B
44.45%

0.04%

SOL

Dabartinė Jupiter rinkos kapitalizacija yra $ 1.67B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 797.85K. JUP apyvartoje yra 3.11B vienetų, o bendras kiekis siekia 6999011788.948572. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.75B

Jupiter (JUP) kainos istorija USD

Stebėkite Jupiter kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001763+0.33%
30 dienų$ +0.0391+7.87%
60 dienų$ +0.0592+12.41%
90 dienų$ +0.1328+32.94%
Jupiter kainos pokytis šiandien

Šiandien JUP užfiksuotas $ +0.001763 (+0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Jupiter 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0391 (+7.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Jupiter 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, JUP rodiklis pasikeitė $ +0.0592 (+12.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Jupiter 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1328 (+32.94%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Jupiter (JUP) pokyčius?

Peržiūrėkite Jupiter kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Jupiter (JUP)

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

Jupiter galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Jupiter investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti JUPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Jupiter mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Jupiter, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Jupiter kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Jupiter (JUP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Jupiter (JUP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Jupiter prognozes.

Peržiūrėkite Jupiter kainos prognozę dabar!

Jupiter (JUP) Tokenomika

Supratimas apie Jupiter (JUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Jupiter (JUP)

Ieškote, kaip nusipirkti Jupiter? Viskas paprasta ir patogu! Jupiter lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

JUP į vietos valiutas

1 Jupiter(JUP) į VND
14,102.2085
1 Jupiter(JUP) į AUD
A$0.809209
1 Jupiter(JUP) į GBP
0.391207
1 Jupiter(JUP) į EUR
0.455515
1 Jupiter(JUP) į USD
$0.5359
1 Jupiter(JUP) į MYR
RM2.261498
1 Jupiter(JUP) į TRY
22.121952
1 Jupiter(JUP) į JPY
¥78.7773
1 Jupiter(JUP) į ARS
ARS$763.38955
1 Jupiter(JUP) į RUB
45.28355
1 Jupiter(JUP) į INR
47.234226
1 Jupiter(JUP) į IDR
Rp8,785.244496
1 Jupiter(JUP) į KRW
744.300792
1 Jupiter(JUP) į PHP
30.65348
1 Jupiter(JUP) į EGP
￡E.25.77679
1 Jupiter(JUP) į BRL
R$2.89386
1 Jupiter(JUP) į CAD
C$0.739542
1 Jupiter(JUP) į BDT
65.27262
1 Jupiter(JUP) į NGN
808.292611
1 Jupiter(JUP) į COP
$2,101.564004
1 Jupiter(JUP) į ZAR
R.9.372891
1 Jupiter(JUP) į UAH
22.121952
1 Jupiter(JUP) į VES
Bs83.6004
1 Jupiter(JUP) į CLP
$514.9999
1 Jupiter(JUP) į PKR
Rs152.200959
1 Jupiter(JUP) į KZT
288.892972
1 Jupiter(JUP) į THB
฿17.036261
1 Jupiter(JUP) į TWD
NT$16.243129
1 Jupiter(JUP) į AED
د.إ1.966753
1 Jupiter(JUP) į CHF
Fr0.423361
1 Jupiter(JUP) į HKD
HK$4.169302
1 Jupiter(JUP) į AMD
֏204.772749
1 Jupiter(JUP) į MAD
.د.م4.839177
1 Jupiter(JUP) į MXN
$9.96774
1 Jupiter(JUP) į SAR
ريال2.009625
1 Jupiter(JUP) į PLN
1.950676
1 Jupiter(JUP) į RON
лв2.320447
1 Jupiter(JUP) į SEK
kr5.005306
1 Jupiter(JUP) į BGN
лв0.894953
1 Jupiter(JUP) į HUF
Ft180.073118
1 Jupiter(JUP) į CZK
11.178874
1 Jupiter(JUP) į KWD
د.ك0.1634495
1 Jupiter(JUP) į ILS
1.779188
1 Jupiter(JUP) į AOA
Kz490.300269
1 Jupiter(JUP) į BHD
.د.ب0.2020343
1 Jupiter(JUP) į BMD
$0.5359
1 Jupiter(JUP) į DKK
kr3.419042
1 Jupiter(JUP) į HNL
L14.045939
1 Jupiter(JUP) į MUR
24.38345
1 Jupiter(JUP) į NAD
$9.421122
1 Jupiter(JUP) į NOK
kr5.321487
1 Jupiter(JUP) į NZD
$0.900312
1 Jupiter(JUP) į PAB
B/.0.5359
1 Jupiter(JUP) į PGK
K2.272216
1 Jupiter(JUP) į QAR
ر.ق1.950676
1 Jupiter(JUP) į RSD
дин.53.675744

Jupiter išteklius

Išsamesnei Jupiter analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Jupiter svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Jupiter

Kiek Jupiter(JUP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JUP kaina USD valiuta yra 0.5359USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JUP į USD kaina?
Dabartinė JUP kaina USD valiuta yra $ 0.5359. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Jupiter rinkos kapitalizacija?
JUP rinkos kapitalizacija yra $ 1.67BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JUP apyvartoje?
JUP apyvartoje yra 3.11BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JUP kaina?
JUP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.0433053112987576USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JUP kaina?
JUP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3063747642827529USD.
Kokia yra JUP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JUP yra $ 797.85KUSD.
Ar JUP kaina šiais metais kils?
JUP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JUP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 11:15:30(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

