Kaspa (KAS) realiojo laiko kaina yra $ 0.082967. Per pastarąsias 24 valandas KAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.080795 iki aukščiausios $ 0.0837 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAS kaina yra $ 0.20754794622992162, o žemiausia – $ 0.000169882220013181.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAS per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Kaspa (KAS) rinkos informacija
No.48
$ 2.21B
$ 2.21B
$ 5.08M
$ 5.08M
$ 2.38B
$ 2.38B
26.68B
26.68B
28,704,026,601
28,704,026,601
26,683,528,494.120018
26,683,528,494.120018
92.96%
0.05%
KASPA
Dabartinė Kaspa rinkos kapitalizacija yra $ 2.21B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.08M. KAS apyvartoje yra 26.68B vienetų, o bendras kiekis siekia 26683528494.120018. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.38B
Kaspa (KAS) kainos istorija USD
Stebėkite Kaspa kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00014127
-0.16%
30 dienų
$ -0.006374
-7.14%
60 dienų
$ -0.002804
-3.27%
90 dienų
$ +0.004729
+6.04%
Kaspa kainos pokytis šiandien
Šiandien KAS užfiksuotas $ -0.00014127 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Kaspa 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006374 (-7.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Kaspa 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KAS rodiklis pasikeitė $ -0.002804 (-3.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Kaspa 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004729 (+6.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kaspa (KAS) pokyčius?
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world.
The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Kaspa galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kaspa investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti KASstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kaspa mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kaspa, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaspa kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Kaspa (KAS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kaspa (KAS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kaspa prognozes.
Supratimas apie Kaspa (KAS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KASišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Kaspa (KAS)
Ieškote, kaip nusipirkti Kaspa? Viskas paprasta ir patogu! Kaspa lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.