Kaspa kaina(KAS)

$0.08296
-0.17%1D
USD
Kaspa (KAS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:31:08(UTC+8)

Kaspa (KAS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.31%

-0.16%

-0.23%

-0.23%

Kaspa (KAS) realiojo laiko kaina yra $ 0.082967. Per pastarąsias 24 valandas KAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.080795 iki aukščiausios $ 0.0837 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAS kaina yra $ 0.20754794622992162, o žemiausia – $ 0.000169882220013181.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAS per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Kaspa (KAS) rinkos informacija

No.48

92.96%

0.05%

KASPA

Dabartinė Kaspa rinkos kapitalizacija yra $ 2.21B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.08M. KAS apyvartoje yra 26.68B vienetų, o bendras kiekis siekia 26683528494.120018. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.38B

Kaspa (KAS) kainos istorija USD

Stebėkite Kaspa kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00014127-0.16%
30 dienų$ -0.006374-7.14%
60 dienų$ -0.002804-3.27%
90 dienų$ +0.004729+6.04%
Kaspa kainos pokytis šiandien

Šiandien KAS užfiksuotas $ -0.00014127 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Kaspa 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006374 (-7.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Kaspa 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, KAS rodiklis pasikeitė $ -0.002804 (-3.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Kaspa 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004729 (+6.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Kaspa (KAS) pokyčius?

Peržiūrėkite Kaspa kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Kaspa (KAS)

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Kaspa galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Kaspa investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti KASstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Kaspa mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Kaspa, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Kaspa kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Kaspa (KAS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Kaspa (KAS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Kaspa prognozes.

Peržiūrėkite Kaspa kainos prognozę dabar!

Kaspa (KAS) Tokenomika

Supratimas apie Kaspa (KAS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KASišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Kaspa (KAS)

Ieškote, kaip nusipirkti Kaspa? Viskas paprasta ir patogu! Kaspa lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Kaspa išteklius

Išsamesnei Kaspa analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Kaspa

Kiek Kaspa(KAS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAS kaina USD valiuta yra 0.082967USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAS į USD kaina?
Dabartinė KAS kaina USD valiuta yra $ 0.082967. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Kaspa rinkos kapitalizacija?
KAS rinkos kapitalizacija yra $ 2.21BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAS apyvartoje?
KAS apyvartoje yra 26.68BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAS kaina?
KAS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.20754794622992162USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAS kaina?
KAS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000169882220013181USD.
Kokia yra KAS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAS yra $ 5.08MUSD.
Ar KAS kaina šiais metais kils?
KAS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:31:08(UTC+8)

Kaspa (KAS) svarbiausios industrijos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

