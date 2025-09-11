Fractal Bitcoin (FB) realiojo laiko kaina yra $ 0.4622. Per pastarąsias 24 valandas FB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4391 iki aukščiausios $ 0.4821 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FB kaina yra $ 39.250767727233885, o žemiausia – $ 0.371158255953185.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FB per pastarąją valandą pasikeitė -1.98%, per 24 valandas – +0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Fractal Bitcoin (FB) rinkos informacija
No.666
$ 38.45M
$ 38.45M$ 38.45M
$ 59.57K
$ 59.57K$ 59.57K
$ 97.06M
$ 97.06M$ 97.06M
83.19M
83.19M 83.19M
210,000,000
210,000,000 210,000,000
131,442,475
131,442,475 131,442,475
39.61%
FRACTAL
Dabartinė Fractal Bitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 38.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.57K. FB apyvartoje yra 83.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 131442475. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 97.06M
Fractal Bitcoin (FB) kainos istorija USD
Stebėkite Fractal Bitcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.003663
+0.80%
30 dienų
$ +0.0775
+20.14%
60 dienų
$ -0.0191
-3.97%
90 dienų
$ -0.0004
-0.09%
Fractal Bitcoin kainos pokytis šiandien
Šiandien FB užfiksuotas $ +0.003663 (+0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Fractal Bitcoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0775 (+20.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Fractal Bitcoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FB rodiklis pasikeitė $ -0.0191 (-3.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Fractal Bitcoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004 (-0.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fractal Bitcoin (FB) pokyčius?
Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.
Fractal Bitcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fractal Bitcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti FBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fractal Bitcoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fractal Bitcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Fractal Bitcoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Fractal Bitcoin (FB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fractal Bitcoin (FB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fractal Bitcoin prognozes.
Supratimas apie Fractal Bitcoin (FB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Fractal Bitcoin (FB)
Ieškote, kaip nusipirkti Fractal Bitcoin? Viskas paprasta ir patogu! Fractal Bitcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.