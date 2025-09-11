Daugiau apie FB

FB Kainos informacija

FB Baltoji knyga

FB Oficiali svetainė

FB Tokenomika

FB Kainų prognozė

FB Istorija

FB pirkimo vadovas

FBvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

FB Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Fractal Bitcoin logotipas

Fractal Bitcoin kaina(FB)

1 FB į USD – tiesioginė kaina:

$0.4616
$0.4616$0.4616
+0.80%1D
USD
Fractal Bitcoin (FB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:52:31(UTC+8)

Fractal Bitcoin (FB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4391
$ 0.4391$ 0.4391
24 val. žemiausia
$ 0.4821
$ 0.4821$ 0.4821
24 val. aukščiausia

$ 0.4391
$ 0.4391$ 0.4391

$ 0.4821
$ 0.4821$ 0.4821

$ 39.250767727233885
$ 39.250767727233885$ 39.250767727233885

$ 0.371158255953185
$ 0.371158255953185$ 0.371158255953185

-1.98%

+0.80%

+6.79%

+6.79%

Fractal Bitcoin (FB) realiojo laiko kaina yra $ 0.4622. Per pastarąsias 24 valandas FB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4391 iki aukščiausios $ 0.4821 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FB kaina yra $ 39.250767727233885, o žemiausia – $ 0.371158255953185.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FB per pastarąją valandą pasikeitė -1.98%, per 24 valandas – +0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fractal Bitcoin (FB) rinkos informacija

No.666

$ 38.45M
$ 38.45M$ 38.45M

$ 59.57K
$ 59.57K$ 59.57K

$ 97.06M
$ 97.06M$ 97.06M

83.19M
83.19M 83.19M

210,000,000
210,000,000 210,000,000

131,442,475
131,442,475 131,442,475

39.61%

FRACTAL

Dabartinė Fractal Bitcoin rinkos kapitalizacija yra $ 38.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.57K. FB apyvartoje yra 83.19M vienetų, o bendras kiekis siekia 131442475. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 97.06M

Fractal Bitcoin (FB) kainos istorija USD

Stebėkite Fractal Bitcoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003663+0.80%
30 dienų$ +0.0775+20.14%
60 dienų$ -0.0191-3.97%
90 dienų$ -0.0004-0.09%
Fractal Bitcoin kainos pokytis šiandien

Šiandien FB užfiksuotas $ +0.003663 (+0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Fractal Bitcoin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0775 (+20.14%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Fractal Bitcoin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FB rodiklis pasikeitė $ -0.0191 (-3.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Fractal Bitcoin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004 (-0.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Fractal Bitcoin (FB) pokyčius?

Peržiūrėkite Fractal Bitcoin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Fractal Bitcoin (FB)

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Fractal Bitcoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Fractal Bitcoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Fractal Bitcoin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Fractal Bitcoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Fractal Bitcoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fractal Bitcoin (FB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fractal Bitcoin (FB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fractal Bitcoin prognozes.

Peržiūrėkite Fractal Bitcoin kainos prognozę dabar!

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika

Supratimas apie Fractal Bitcoin (FB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Fractal Bitcoin (FB)

Ieškote, kaip nusipirkti Fractal Bitcoin? Viskas paprasta ir patogu! Fractal Bitcoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FB į vietos valiutas

1 Fractal Bitcoin(FB) į VND
12,162.793
1 Fractal Bitcoin(FB) į AUD
A$0.697922
1 Fractal Bitcoin(FB) į GBP
0.337406
1 Fractal Bitcoin(FB) į EUR
0.39287
1 Fractal Bitcoin(FB) į USD
$0.4622
1 Fractal Bitcoin(FB) į MYR
RM1.950484
1 Fractal Bitcoin(FB) į TRY
19.079616
1 Fractal Bitcoin(FB) į JPY
¥67.9434
1 Fractal Bitcoin(FB) į ARS
ARS$658.4039
1 Fractal Bitcoin(FB) į RUB
39.0559
1 Fractal Bitcoin(FB) į INR
40.71982
1 Fractal Bitcoin(FB) į IDR
Rp7,577.047968
1 Fractal Bitcoin(FB) į KRW
642.837004
1 Fractal Bitcoin(FB) į PHP
26.423974
1 Fractal Bitcoin(FB) į EGP
￡E.22.227198
1 Fractal Bitcoin(FB) į BRL
R$2.49588
1 Fractal Bitcoin(FB) į CAD
C$0.637836
1 Fractal Bitcoin(FB) į BDT
56.29596
1 Fractal Bitcoin(FB) į NGN
698.185454
1 Fractal Bitcoin(FB) į COP
$1,812.545032
1 Fractal Bitcoin(FB) į ZAR
R.8.083878
1 Fractal Bitcoin(FB) į UAH
19.079616
1 Fractal Bitcoin(FB) į VES
Bs72.1032
1 Fractal Bitcoin(FB) į CLP
$444.1742
1 Fractal Bitcoin(FB) į PKR
Rs131.269422
1 Fractal Bitcoin(FB) į KZT
249.162776
1 Fractal Bitcoin(FB) į THB
฿14.69796
1 Fractal Bitcoin(FB) į TWD
NT$14.009282
1 Fractal Bitcoin(FB) į AED
د.إ1.696274
1 Fractal Bitcoin(FB) į CHF
Fr0.365138
1 Fractal Bitcoin(FB) į HKD
HK$3.595916
1 Fractal Bitcoin(FB) į AMD
֏176.611242
1 Fractal Bitcoin(FB) į MAD
.د.م4.173666
1 Fractal Bitcoin(FB) į MXN
$8.592298
1 Fractal Bitcoin(FB) į SAR
ريال1.73325
1 Fractal Bitcoin(FB) į PLN
1.682408
1 Fractal Bitcoin(FB) į RON
лв2.001326
1 Fractal Bitcoin(FB) į SEK
kr4.316948
1 Fractal Bitcoin(FB) į BGN
лв0.771874
1 Fractal Bitcoin(FB) į HUF
Ft155.308444
1 Fractal Bitcoin(FB) į CZK
9.641492
1 Fractal Bitcoin(FB) į KWD
د.ك0.140971
1 Fractal Bitcoin(FB) į ILS
1.534504
1 Fractal Bitcoin(FB) į AOA
Kz422.871402
1 Fractal Bitcoin(FB) į BHD
.د.ب0.1742494
1 Fractal Bitcoin(FB) į BMD
$0.4622
1 Fractal Bitcoin(FB) į DKK
kr2.948836
1 Fractal Bitcoin(FB) į HNL
L12.114262
1 Fractal Bitcoin(FB) į MUR
21.0301
1 Fractal Bitcoin(FB) į NAD
$8.125476
1 Fractal Bitcoin(FB) į NOK
kr4.589646
1 Fractal Bitcoin(FB) į NZD
$0.776496
1 Fractal Bitcoin(FB) į PAB
B/.0.4622
1 Fractal Bitcoin(FB) į PGK
K1.959728
1 Fractal Bitcoin(FB) į QAR
ر.ق1.682408
1 Fractal Bitcoin(FB) į RSD
дин.46.28933

Fractal Bitcoin išteklius

Išsamesnei Fractal Bitcoin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Fractal Bitcoin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fractal Bitcoin

Kiek Fractal Bitcoin(FB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FB kaina USD valiuta yra 0.4622USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FB į USD kaina?
Dabartinė FB kaina USD valiuta yra $ 0.4622. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fractal Bitcoin rinkos kapitalizacija?
FB rinkos kapitalizacija yra $ 38.45MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FB apyvartoje?
FB apyvartoje yra 83.19MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FB kaina?
FB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 39.250767727233885USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FB kaina?
FB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.371158255953185USD.
Kokia yra FB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FB yra $ 59.57KUSD.
Ar FB kaina šiais metais kils?
FB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:52:31(UTC+8)

Fractal Bitcoin (FB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

FB-į-USD skaičiuoklė

Suma

FB
FB
USD
USD

1 FB = 0.4622 USD

Prekiauti FB

FBUSDT
$0.4616
$0.4616$0.4616
+0.78%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis