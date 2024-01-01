Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieFractal Bitcoin (FB), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Fractal Bitcoin (FB) Informacija

Fractal Bitcoin is the only Bitcoin scaling solution that uses the Bitcoin Core code itself to recursively scale unlimited layers. It enables infinite scalability and seamless integration with Bitcoin, allowing it to support internet-scale applications while maintaining high consistency with Bitcoin's core principles.

Oficiali svetainė:
https://fractalbitcoin.io
Baltoji knyga:
https://www.notion.so/fractal-bitcoin/2024-01-Fractal-Bitcoin-v0-0-9-04c62c379d6846c7b6163fcd1fb9d566
Blokų naršyklė:
https://explorer.unisat.io/fractal-mainnet/

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Fractal Bitcoin (FB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 40.89M
$ 40.89M$ 40.89M
Bendra pasiūla:
$ 131.59M
$ 131.59M$ 131.59M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 84.34M
$ 84.34M$ 84.34M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 101.83M
$ 101.83M$ 101.83M
Visų laikų rekordas:
$ 29.01
$ 29.01$ 29.01
Visų laikų minimumas:
$ 0.371158255953185
$ 0.371158255953185$ 0.371158255953185
Dabartinė kaina:
$ 0.4849
$ 0.4849$ 0.4849

Fractal Bitcoin (FB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Fractal Bitcoin (FB) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FB tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek FB tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate FB tokenomiką, galite peržiūrėti FB tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.