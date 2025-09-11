EVDC Network (EVDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003083. Per pastarąsias 24 valandas EVDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002924 iki aukščiausios $ 0.00003116 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVDC kaina yra $ 0.000167921927544341, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVDC per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
EVDC Network (EVDC) rinkos informacija
No.3822
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 112.07K
$ 112.07K$ 112.07K
$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M
0.00
0.00 0.00
200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000
BSC
Dabartinė EVDC Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 112.07K. EVDC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.17M
EVDC Network (EVDC) kainos istorija USD
Stebėkite EVDC Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.00000109
-3.42%
60 dienų
$ -0.00001477
-32.40%
90 dienų
$ +0.00001041
+50.97%
EVDC Network kainos pokytis šiandien
Šiandien EVDC užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
EVDC Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000109 (-3.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
EVDC Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EVDC rodiklis pasikeitė $ -0.00001477 (-32.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
EVDC Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00001041 (+50.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EVDC Network (EVDC) pokyčius?
The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.
EVDC Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos EVDC Network (EVDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EVDC Network (EVDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EVDC Network prognozes.
Supratimas apie EVDC Network (EVDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EVDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti EVDC Network (EVDC)
