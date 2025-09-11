Daugiau apie EVDC

EVDC Network logotipas

EVDC Network kaina(EVDC)

1 EVDC į USD – tiesioginė kaina:

$0.00003083
$0.00003083$0.00003083
0.00%1D
USD
EVDC Network (EVDC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:51:03(UTC+8)

EVDC Network (EVDC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00002924
$ 0.00002924$ 0.00002924
24 val. žemiausia
$ 0.00003116
$ 0.00003116$ 0.00003116
24 val. aukščiausia

$ 0.00002924
$ 0.00002924$ 0.00002924

$ 0.00003116
$ 0.00003116$ 0.00003116

$ 0.000167921927544341
$ 0.000167921927544341$ 0.000167921927544341

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

0.00%

+9.83%

+9.83%

EVDC Network (EVDC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00003083. Per pastarąsias 24 valandas EVDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002924 iki aukščiausios $ 0.00003116 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVDC kaina yra $ 0.000167921927544341, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVDC per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EVDC Network (EVDC) rinkos informacija

No.3822

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 112.07K
$ 112.07K$ 112.07K

$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M

0.00
0.00 0.00

200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000

BSC

Dabartinė EVDC Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 112.07K. EVDC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.17M

EVDC Network (EVDC) kainos istorija USD

Stebėkite EVDC Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.00000109-3.42%
60 dienų$ -0.00001477-32.40%
90 dienų$ +0.00001041+50.97%
EVDC Network kainos pokytis šiandien

Šiandien EVDC užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

EVDC Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000109 (-3.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

EVDC Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EVDC rodiklis pasikeitė $ -0.00001477 (-32.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

EVDC Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00001041 (+50.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir EVDC Network (EVDC) pokyčius?

Peržiūrėkite EVDC Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra EVDC Network (EVDC)

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

EVDC Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų EVDC Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EVDCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie EVDC Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti EVDC Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

EVDC Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EVDC Network (EVDC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EVDC Network (EVDC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EVDC Network prognozes.

Peržiūrėkite EVDC Network kainos prognozę dabar!

EVDC Network (EVDC) Tokenomika

Supratimas apie EVDC Network (EVDC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EVDCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti EVDC Network (EVDC)

Ieškote, kaip nusipirkti EVDC Network? Viskas paprasta ir patogu! EVDC Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EVDC į vietos valiutas

1 EVDC Network(EVDC) į VND
0.81129145
1 EVDC Network(EVDC) į AUD
A$0.0000465533
1 EVDC Network(EVDC) į GBP
0.0000225059
1 EVDC Network(EVDC) į EUR
0.0000262055
1 EVDC Network(EVDC) į USD
$0.00003083
1 EVDC Network(EVDC) į MYR
RM0.0001301026
1 EVDC Network(EVDC) į TRY
0.0012726624
1 EVDC Network(EVDC) į JPY
¥0.00453201
1 EVDC Network(EVDC) į ARS
ARS$0.043917335
1 EVDC Network(EVDC) į RUB
0.002605135
1 EVDC Network(EVDC) į INR
0.002716123
1 EVDC Network(EVDC) į IDR
Rp0.5054097552
1 EVDC Network(EVDC) į KRW
0.0428789806
1 EVDC Network(EVDC) į PHP
0.0017625511
1 EVDC Network(EVDC) į EGP
￡E.0.0014826147
1 EVDC Network(EVDC) į BRL
R$0.000166482
1 EVDC Network(EVDC) į CAD
C$0.0000425454
1 EVDC Network(EVDC) į BDT
0.003755094
1 EVDC Network(EVDC) į NGN
0.0465708731
1 EVDC Network(EVDC) į COP
$0.1209016948
1 EVDC Network(EVDC) į ZAR
R.0.0005392167
1 EVDC Network(EVDC) į UAH
0.0012726624
1 EVDC Network(EVDC) į VES
Bs0.00480948
1 EVDC Network(EVDC) į CLP
$0.02962763
1 EVDC Network(EVDC) į PKR
Rs0.0087560283
1 EVDC Network(EVDC) į KZT
0.0166198364
1 EVDC Network(EVDC) į THB
฿0.000980394
1 EVDC Network(EVDC) į TWD
NT$0.0009344573
1 EVDC Network(EVDC) į AED
د.إ0.0001131461
1 EVDC Network(EVDC) į CHF
Fr0.0000243557
1 EVDC Network(EVDC) į HKD
HK$0.0002398574
1 EVDC Network(EVDC) į AMD
֏0.0117804513
1 EVDC Network(EVDC) į MAD
.د.م0.0002783949
1 EVDC Network(EVDC) į MXN
$0.0005731297
1 EVDC Network(EVDC) į SAR
ريال0.0001156125
1 EVDC Network(EVDC) į PLN
0.0001122212
1 EVDC Network(EVDC) į RON
лв0.0001334939
1 EVDC Network(EVDC) į SEK
kr0.0002879522
1 EVDC Network(EVDC) į BGN
лв0.0000514861
1 EVDC Network(EVDC) į HUF
Ft0.0103594966
1 EVDC Network(EVDC) į CZK
0.0006431138
1 EVDC Network(EVDC) į KWD
د.ك0.00000940315
1 EVDC Network(EVDC) į ILS
0.0001023556
1 EVDC Network(EVDC) į AOA
Kz0.0282066753
1 EVDC Network(EVDC) į BHD
.د.ب0.00001162291
1 EVDC Network(EVDC) į BMD
$0.00003083
1 EVDC Network(EVDC) į DKK
kr0.0001966954
1 EVDC Network(EVDC) į HNL
L0.0008080543
1 EVDC Network(EVDC) į MUR
0.001402765
1 EVDC Network(EVDC) į NAD
$0.0005419914
1 EVDC Network(EVDC) į NOK
kr0.0003061419
1 EVDC Network(EVDC) į NZD
$0.0000517944
1 EVDC Network(EVDC) į PAB
B/.0.00003083
1 EVDC Network(EVDC) į PGK
K0.0001307192
1 EVDC Network(EVDC) į QAR
ر.ق0.0001122212
1 EVDC Network(EVDC) į RSD
дин.0.0030876245

EVDC Network išteklius

Išsamesnei EVDC Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali EVDC Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EVDC Network

Kiek EVDC Network(EVDC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EVDC kaina USD valiuta yra 0.00003083USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EVDC į USD kaina?
Dabartinė EVDC kaina USD valiuta yra $ 0.00003083. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EVDC Network rinkos kapitalizacija?
EVDC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EVDC apyvartoje?
EVDC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EVDC kaina?
EVDC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000167921927544341USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EVDC kaina?
EVDC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra EVDC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EVDC yra $ 112.07KUSD.
Ar EVDC kaina šiais metais kils?
EVDC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EVDC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
EVDC Network (EVDC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

