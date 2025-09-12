EVDC Network (EVDC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite EVDC Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EVDC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte EVDC Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

EVDC Network kainos prognozė
$0.00003085
+2.15%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:57:37(UTC+8)

EVDC Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

EVDC Network (EVDC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, EVDC Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000030 prekybos kainą 2025 m.

EVDC Network (EVDC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, EVDC Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000032 prekybos kainą 2026 m.

EVDC Network (EVDC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EVDC ateities kaina yra $ 0.000034 su 10.25% augimo norma.

EVDC Network (EVDC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EVDC ateities kaina yra $ 0.000035 su 15.76% augimo norma.

EVDC Network (EVDC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EVDC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000037, o augimo norma – 21.55%.

EVDC Network (EVDC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EVDC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000039, o augimo norma – 27.63%.

EVDC Network (EVDC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. EVDC Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000064 prekybos kainą.

EVDC Network (EVDC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. EVDC Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000104 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000030
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000032
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000034
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000035
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000037
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000039
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000041
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000043
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000045
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000047
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000050
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000052
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000055
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000058
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000061
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000064
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės EVDC Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000030
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000030
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000030
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000030
    0.41%
EVDC Network (EVDC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EVDC kaina yra $0.000030. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

EVDC Network (EVDC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EVDC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000030. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

EVDC Network (EVDC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EVDC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000030. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

EVDC Network (EVDC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EVDC kaina yra $0.000030. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė EVDC Network kainų statistika

$ 0.00003085
+2.15%

Naujausia EVDC kaina yra $ 0.00003085. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.15%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 94.04K.
Be to, EVDC turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti EVDC Network (EVDC)

Bandote įsigyti EVDC? Dabar galite EVDC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti EVDC Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EVDC dabar

EVDC Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje EVDC Network, dabartinė EVDC Network kaina yra 0.000030USD. Apyvartinė EVDC Network (EVDC) pasiūla yra 0.00 EVDC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000000
    $ 0.000031
    $ 0.000030
  • 7 dienos
    0.06%
    $ 0.000001
    $ 0.000031
    $ 0.000028
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -0.000000
    $ 0.000035
    $ 0.000022
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas EVDC Network kaina pasikeitė $0.000000, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas EVDC Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.000031 ir žemiausia $0.000028. Kainos pokytis buvo 0.06%. Ši naujausia tendencija parodo EVDC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį EVDC Network įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000000 vertę. Tai rodo, kad EVDC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą EVDC Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EVDC kainų istoriją

Kaip veikia EVDC Network (EVDC) kainų prognozės modulis?

EVDC Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EVDC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius EVDC Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EVDC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti EVDC Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EVDC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EVDC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą EVDC Network potencialą.

Kodėl EVDC kainų prognozė yra svarbi?

EVDC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EVDC dabar?
Pagal jūsų prognozes, EVDC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EVDC kainų prognozė?
Remiantis EVDC Network (EVDC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EVDC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EVDC 2026 m.?
1 vieneto EVDC Network (EVDC) kaina šiandien yra $0.00003. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EVDC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EVDC kaina 2027 m.?
EVDC Network (EVDC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EVDC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EVDC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, EVDC Network (EVDC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EVDC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, EVDC Network (EVDC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EVDC 2030 m.?
1 vieneto EVDC Network (EVDC) kaina šiandien yra $0.00003. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EVDC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EVDC kainų prognozė 2040 metams?
EVDC Network (EVDC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EVDC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.