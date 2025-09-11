The Epiko (EPIKO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0009861. Per pastarąsias 24 valandas EPIKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00075 iki aukščiausios $ 0.0009861 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EPIKO kaina yra $ 0.03360438444652793, o žemiausia – $ 0.000256123717200183.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EPIKO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +31.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
The Epiko (EPIKO) rinkos informacija
$ 172.10K
$ 113.72
$ 295.83K
174.53M
300,000,000
300,000,000
58.17%
ETH
Dabartinė The Epiko rinkos kapitalizacija yra $ 172.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.72. EPIKO apyvartoje yra 174.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 295.83K
The Epiko (EPIKO) kainos istorija USD
Stebėkite The Epiko kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0002361
+31.48%
30 dienų
$ +0.0002594
+35.69%
60 dienų
$ +0.0002493
+33.83%
90 dienų
$ +0.0002366
+31.56%
The Epiko kainos pokytis šiandien
Šiandien EPIKO užfiksuotas $ +0.0002361 (+31.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
The Epiko 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002594 (+35.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
The Epiko 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EPIKO rodiklis pasikeitė $ +0.0002493 (+33.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
The Epiko 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0002366 (+31.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Epiko (EPIKO) pokyčius?
Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.
The Epiko galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The Epiko, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
The Epiko kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos The Epiko (EPIKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Epiko (EPIKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Epiko prognozes.
Supratimas apie The Epiko (EPIKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EPIKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti The Epiko (EPIKO)
Ieškote, kaip nusipirkti The Epiko? The Epiko lengvai įsigysite MEXC platformoje.
