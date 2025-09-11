Daugiau apie EPIKO

The Epiko logotipas

The Epiko kaina(EPIKO)

1 EPIKO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0009861
$0.0009861$0.0009861
+31.48%1D
USD
The Epiko (EPIKO) kainos grafikas realiu laiku
The Epiko (EPIKO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00075
$ 0.00075$ 0.00075
24 val. žemiausia
$ 0.0009861
$ 0.0009861$ 0.0009861
24 val. aukščiausia

$ 0.00075
$ 0.00075$ 0.00075

$ 0.0009861
$ 0.0009861$ 0.0009861

$ 0.03360438444652793
$ 0.03360438444652793$ 0.03360438444652793

$ 0.000256123717200183
$ 0.000256123717200183$ 0.000256123717200183

0.00%

+31.48%

-0.35%

-0.35%

The Epiko (EPIKO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0009861. Per pastarąsias 24 valandas EPIKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00075 iki aukščiausios $ 0.0009861 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EPIKO kaina yra $ 0.03360438444652793, o žemiausia – $ 0.000256123717200183.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EPIKO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +31.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Epiko (EPIKO) rinkos informacija

No.2542

$ 172.10K
$ 172.10K$ 172.10K

$ 113.72
$ 113.72$ 113.72

$ 295.83K
$ 295.83K$ 295.83K

174.53M
174.53M 174.53M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

58.17%

ETH

Dabartinė The Epiko rinkos kapitalizacija yra $ 172.10K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 113.72. EPIKO apyvartoje yra 174.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 295.83K

The Epiko (EPIKO) kainos istorija USD

Stebėkite The Epiko kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0002361+31.48%
30 dienų$ +0.0002594+35.69%
60 dienų$ +0.0002493+33.83%
90 dienų$ +0.0002366+31.56%
The Epiko kainos pokytis šiandien

Šiandien EPIKO užfiksuotas $ +0.0002361 (+31.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

The Epiko 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002594 (+35.69%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

The Epiko 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, EPIKO rodiklis pasikeitė $ +0.0002493 (+33.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

The Epiko 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0002366 (+31.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Epiko (EPIKO) pokyčius?

Peržiūrėkite The Epiko kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra The Epiko (EPIKO)

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

The Epiko galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų The Epiko investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti EPIKOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie The Epiko mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The Epiko, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

The Epiko kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Epiko (EPIKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Epiko (EPIKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Epiko prognozes.

Peržiūrėkite The Epiko kainos prognozę dabar!

The Epiko (EPIKO) Tokenomika

Supratimas apie The Epiko (EPIKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EPIKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti The Epiko (EPIKO)

Ieškote, kaip nusipirkti The Epiko? Viskas paprasta ir patogu! The Epiko lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

EPIKO į vietos valiutas

1 The Epiko(EPIKO) į VND
25.9492215
1 The Epiko(EPIKO) į AUD
A$0.001489011
1 The Epiko(EPIKO) į GBP
0.000719853
1 The Epiko(EPIKO) į EUR
0.000838185
1 The Epiko(EPIKO) į USD
$0.0009861
1 The Epiko(EPIKO) į MYR
RM0.004161342
1 The Epiko(EPIKO) į TRY
0.040706208
1 The Epiko(EPIKO) į JPY
¥0.1449567
1 The Epiko(EPIKO) į ARS
ARS$1.40469945
1 The Epiko(EPIKO) į RUB
0.08332545
1 The Epiko(EPIKO) į INR
0.087003603
1 The Epiko(EPIKO) į IDR
Rp16.165571184
1 The Epiko(EPIKO) į KRW
1.371487602
1 The Epiko(EPIKO) į PHP
0.056454225
1 The Epiko(EPIKO) į EGP
￡E.0.047460993
1 The Epiko(EPIKO) į BRL
R$0.00532494
1 The Epiko(EPIKO) į CAD
C$0.001360818
1 The Epiko(EPIKO) į BDT
0.12010698
1 The Epiko(EPIKO) į NGN
1.487324769
1 The Epiko(EPIKO) į COP
$3.867050316
1 The Epiko(EPIKO) į ZAR
R.0.017266611
1 The Epiko(EPIKO) į UAH
0.040706208
1 The Epiko(EPIKO) į VES
Bs0.1538316
1 The Epiko(EPIKO) į CLP
$0.9476421
1 The Epiko(EPIKO) į PKR
Rs0.280062261
1 The Epiko(EPIKO) į KZT
0.531586788
1 The Epiko(EPIKO) į THB
฿0.031377702
1 The Epiko(EPIKO) į TWD
NT$0.029918274
1 The Epiko(EPIKO) į AED
د.إ0.003618987
1 The Epiko(EPIKO) į CHF
Fr0.000779019
1 The Epiko(EPIKO) į HKD
HK$0.007671858
1 The Epiko(EPIKO) į AMD
֏0.376798671
1 The Epiko(EPIKO) į MAD
.د.م0.008904483
1 The Epiko(EPIKO) į MXN
$0.01834146
1 The Epiko(EPIKO) į SAR
ريال0.003697875
1 The Epiko(EPIKO) į PLN
0.003589404
1 The Epiko(EPIKO) į RON
лв0.004279674
1 The Epiko(EPIKO) į SEK
kr0.009229896
1 The Epiko(EPIKO) į BGN
лв0.001646787
1 The Epiko(EPIKO) į HUF
Ft0.331684596
1 The Epiko(EPIKO) į CZK
0.020579907
1 The Epiko(EPIKO) į KWD
د.ك0.0003007605
1 The Epiko(EPIKO) į ILS
0.003283713
1 The Epiko(EPIKO) į AOA
Kz0.898899177
1 The Epiko(EPIKO) į BHD
.د.ب0.0003717597
1 The Epiko(EPIKO) į BMD
$0.0009861
1 The Epiko(EPIKO) į DKK
kr0.006291318
1 The Epiko(EPIKO) į HNL
L0.025845681
1 The Epiko(EPIKO) į MUR
0.044926716
1 The Epiko(EPIKO) į NAD
$0.017335638
1 The Epiko(EPIKO) į NOK
kr0.009801834
1 The Epiko(EPIKO) į NZD
$0.001656648
1 The Epiko(EPIKO) į PAB
B/.0.0009861
1 The Epiko(EPIKO) į PGK
K0.004181064
1 The Epiko(EPIKO) į QAR
ر.ق0.003589404
1 The Epiko(EPIKO) į RSD
дин.0.098817081

The Epiko išteklius

Išsamesnei The Epiko analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali The Epiko svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Epiko

Kiek The Epiko(EPIKO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EPIKO kaina USD valiuta yra 0.0009861USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EPIKO į USD kaina?
Dabartinė EPIKO kaina USD valiuta yra $ 0.0009861. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Epiko rinkos kapitalizacija?
EPIKO rinkos kapitalizacija yra $ 172.10KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EPIKO apyvartoje?
EPIKO apyvartoje yra 174.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EPIKO kaina?
EPIKO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03360438444652793USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EPIKO kaina?
EPIKO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000256123717200183USD.
Kokia yra EPIKO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EPIKO yra $ 113.72USD.
Ar EPIKO kaina šiais metais kils?
EPIKO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EPIKO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:07:14(UTC+8)

