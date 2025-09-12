The Epiko (EPIKO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite The Epiko kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EPIKO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte The Epiko kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

The Epiko kainos prognozė
$0.0009861
$0.0009861
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
The Epiko Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

The Epiko (EPIKO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, The Epiko galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000986 prekybos kainą 2025 m.

The Epiko (EPIKO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, The Epiko galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001035 prekybos kainą 2026 m.

The Epiko (EPIKO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EPIKO ateities kaina yra $ 0.001087 su 10.25% augimo norma.

The Epiko (EPIKO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EPIKO ateities kaina yra $ 0.001141 su 15.76% augimo norma.

The Epiko (EPIKO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EPIKO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001198, o augimo norma – 21.55%.

The Epiko (EPIKO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EPIKO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001258, o augimo norma – 27.63%.

The Epiko (EPIKO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. The Epiko kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002050 prekybos kainą.

The Epiko (EPIKO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. The Epiko kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003339 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000986
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001035
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001087
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001141
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001198
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001258
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001321
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001387
    40.71%
  • 2033
    $ 0.001456
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001529
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001606
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001686
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001770
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001859
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001952
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002050
    107.89%
Trumpalaikės The Epiko kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000986
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000986
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000987
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000990
    0.41%
The Epiko (EPIKO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EPIKO kaina yra $0.000986. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

The Epiko (EPIKO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EPIKO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000986. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

The Epiko (EPIKO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EPIKO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000987. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

The Epiko (EPIKO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EPIKO kaina yra $0.000990. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė The Epiko kainų statistika

$ 0.0009861
$ 0.0009861

0.00%

$ 172.10K
$ 172.10K

174.53M
174.53M

$ 0.00
$ 0.00

0.00%

Naujausia EPIKO kaina yra $ 0.0009861. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 0.00.
Be to, EPIKO turi 174.53M apyvartą ir $ 172.10K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti The Epiko (EPIKO)

Bandote įsigyti EPIKO? Dabar galite EPIKO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti The Epiko ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EPIKO dabar

The Epiko istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje The Epiko, dabartinė The Epiko kaina yra 0.000986USD. Apyvartinė The Epiko (EPIKO) pasiūla yra 0.00 EPIKO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $172.10K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0.000986
    $ 0.000986
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000076
    $ 0.000986
    $ 0.000691
  • 30 dienų
    0.36%
    $ 0.000258
    $ 0.001599
    $ 0.000659
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas The Epiko kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas The Epiko buvo prekiaujama aukščiausia $0.000986 ir žemiausia $0.000691. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo EPIKO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį The Epiko įvyko 0.36%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000258 vertę. Tai rodo, kad EPIKO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą The Epiko kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EPIKO kainų istoriją

Kaip veikia The Epiko (EPIKO) kainų prognozės modulis?

The Epiko Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EPIKO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius The Epiko ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EPIKO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti The Epiko kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EPIKO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EPIKO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą The Epiko potencialą.

Kodėl EPIKO kainų prognozė yra svarbi?

EPIKO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EPIKO dabar?
Pagal jūsų prognozes, EPIKO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EPIKO kainų prognozė?
Remiantis The Epiko (EPIKO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EPIKO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EPIKO 2026 m.?
1 vieneto The Epiko (EPIKO) kaina šiandien yra $0.000986. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EPIKO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EPIKO kaina 2027 m.?
The Epiko (EPIKO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EPIKO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EPIKO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Epiko (EPIKO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EPIKO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, The Epiko (EPIKO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EPIKO 2030 m.?
1 vieneto The Epiko (EPIKO) kaina šiandien yra $0.000986. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EPIKO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EPIKO kainų prognozė 2040 metams?
The Epiko (EPIKO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EPIKO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.