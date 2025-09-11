Dypius (DYP) realiojo laiko kaina yra $ 0.00496. Per pastarąsias 24 valandas DYP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00494 iki aukščiausios $ 0.00641 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DYP kaina yra $ 0.107288583089982, o žemiausia – $ 0.00409764855130774.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DYP per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -2.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.71%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dypius (DYP) rinkos informacija
No.2207
$ 913.12K
$ 913.12K$ 913.12K
$ 64.51K
$ 64.51K$ 64.51K
$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M
184.10M
184.10M 184.10M
229,926,862
229,926,862 229,926,862
ETH
Dabartinė Dypius rinkos kapitalizacija yra $ 913.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.51K. DYP apyvartoje yra 184.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 229926862. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.14M
Dypius (DYP) kainos istorija USD
Stebėkite Dypius kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001095
-2.16%
30 dienų
$ -0.00089
-15.22%
60 dienų
$ -0.0012
-19.49%
90 dienų
$ -0.00372
-42.86%
Dypius kainos pokytis šiandien
Šiandien DYP užfiksuotas $ -0.0001095 (-2.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Dypius 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00089 (-15.22%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Dypius 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DYP rodiklis pasikeitė $ -0.0012 (-19.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Dypius 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00372 (-42.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Dypius (DYP) pokyčius?
Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.
Dypius galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Dypius investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DYPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Dypius mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Dypius, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Dypius kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Dypius (DYP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dypius (DYP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dypius prognozes.
Supratimas apie Dypius (DYP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DYPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Dypius (DYP)
Ieškote, kaip nusipirkti Dypius? Viskas paprasta ir patogu! Dypius lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.