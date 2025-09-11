DeLorean (DMC) realiojo laiko kaina yra $ 0.003922. Per pastarąsias 24 valandas DMC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003636 iki aukščiausios $ 0.004334 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMC kaina yra $ 0.011717061970039477, o žemiausia – $ 0.002973802799365675.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMC per pastarąją valandą pasikeitė -0.66%, per 24 valandas – -0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DeLorean (DMC) rinkos informacija
No.1059
$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M
$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M
$ 50.20M
$ 50.20M$ 50.20M
3.41B
3.41B 3.41B
12,800,000,000
12,800,000,000 12,800,000,000
12,800,000,000
12,800,000,000 12,800,000,000
26.67%
SUI
Dabartinė DeLorean rinkos kapitalizacija yra $ 13.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.68M. DMC apyvartoje yra 3.41B vienetų, o bendras kiekis siekia 12800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.20M
DeLorean (DMC) kainos istorija USD
Stebėkite DeLorean kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003882
-0.98%
30 dienų
$ -0.000825
-17.38%
60 dienų
$ -0.001007
-20.44%
90 dienų
$ +0.000022
+0.56%
DeLorean kainos pokytis šiandien
Šiandien DMC užfiksuotas $ -0.00003882 (-0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DeLorean 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000825 (-17.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DeLorean 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DMC rodiklis pasikeitė $ -0.001007 (-20.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DeLorean 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000022 (+0.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeLorean (DMC) pokyčius?
DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.
DeLorean galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeLorean investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DMCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie DeLorean mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeLorean, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DeLorean kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DeLorean (DMC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeLorean (DMC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeLorean prognozes.
Supratimas apie DeLorean (DMC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DMCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DeLorean (DMC)
Ieškote, kaip nusipirkti DeLorean? Viskas paprasta ir patogu! DeLorean lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.