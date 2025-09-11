Daugiau apie DMC

DeLorean logotipas

DeLorean kaina(DMC)

1 DMC į USD – tiesioginė kaina:

$0.003922
$0.003922$0.003922
-0.98%1D
USD
DeLorean (DMC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:43:37(UTC+8)

DeLorean (DMC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.003636
$ 0.003636$ 0.003636
24 val. žemiausia
$ 0.004334
$ 0.004334$ 0.004334
24 val. aukščiausia

$ 0.003636
$ 0.003636$ 0.003636

$ 0.004334
$ 0.004334$ 0.004334

$ 0.011717061970039477
$ 0.011717061970039477$ 0.011717061970039477

$ 0.002973802799365675
$ 0.002973802799365675$ 0.002973802799365675

-0.66%

-0.98%

+14.01%

+14.01%

DeLorean (DMC) realiojo laiko kaina yra $ 0.003922. Per pastarąsias 24 valandas DMC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003636 iki aukščiausios $ 0.004334 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DMC kaina yra $ 0.011717061970039477, o žemiausia – $ 0.002973802799365675.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DMC per pastarąją valandą pasikeitė -0.66%, per 24 valandas – -0.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeLorean (DMC) rinkos informacija

No.1059

$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

$ 50.20M
$ 50.20M$ 50.20M

3.41B
3.41B 3.41B

12,800,000,000
12,800,000,000 12,800,000,000

12,800,000,000
12,800,000,000 12,800,000,000

26.67%

SUI

Dabartinė DeLorean rinkos kapitalizacija yra $ 13.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.68M. DMC apyvartoje yra 3.41B vienetų, o bendras kiekis siekia 12800000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 50.20M

DeLorean (DMC) kainos istorija USD

Stebėkite DeLorean kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003882-0.98%
30 dienų$ -0.000825-17.38%
60 dienų$ -0.001007-20.44%
90 dienų$ +0.000022+0.56%
DeLorean kainos pokytis šiandien

Šiandien DMC užfiksuotas $ -0.00003882 (-0.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DeLorean 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000825 (-17.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DeLorean 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DMC rodiklis pasikeitė $ -0.001007 (-20.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DeLorean 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000022 (+0.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeLorean (DMC) pokyčius?

Peržiūrėkite DeLorean kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DeLorean (DMC)

DeLorean Labs is the official Web3 arm of the iconic DeLorean Motor Company (DMC) and is hyper-focused on innovative technologies and all things digital, a fusion between an iconic past and limitless future. DeLorean continues its tradition of innovation by introducing the world’s first tokenized electric vehicle utilizing the DeLorean Protocol, an industry first on-chain vehicle reservation, marketplace and analytics system. This Protocol is designed to provide consumers with a seamless and transparent ecosystem where cars can be digitally purchased, traded, authenticated, and tracked as never before. DeLorean will provide the industry with verified, immutable confirmation of vehicle ownership, maintenance, usage data and drive statistics. The ability to track vehicle performance analytics with unmatched accuracy and reliability. At the heart of the DeLorean ecosystem lies $DMC, a token that combines cultural significance, utility, and the backing of an iconic Web2 brand.

DeLorean galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeLorean investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DMCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DeLorean mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeLorean, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DeLorean kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeLorean (DMC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeLorean (DMC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeLorean prognozes.

Peržiūrėkite DeLorean kainos prognozę dabar!

DeLorean (DMC) Tokenomika

Supratimas apie DeLorean (DMC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DMCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DeLorean (DMC)

Ieškote, kaip nusipirkti DeLorean? Viskas paprasta ir patogu! DeLorean lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DMC į vietos valiutas

1 DeLorean(DMC) į VND
103.20743
1 DeLorean(DMC) į AUD
A$0.00592222
1 DeLorean(DMC) į GBP
0.00286306
1 DeLorean(DMC) į EUR
0.0033337
1 DeLorean(DMC) į USD
$0.003922
1 DeLorean(DMC) į MYR
RM0.01655084
1 DeLorean(DMC) į TRY
0.16190016
1 DeLorean(DMC) į JPY
¥0.576534
1 DeLorean(DMC) į ARS
ARS$5.586889
1 DeLorean(DMC) į RUB
0.33136978
1 DeLorean(DMC) į INR
0.34556742
1 DeLorean(DMC) į IDR
Rp64.29507168
1 DeLorean(DMC) į KRW
5.44718736
1 DeLorean(DMC) į PHP
0.22441684
1 DeLorean(DMC) į EGP
￡E.0.18860898
1 DeLorean(DMC) į BRL
R$0.0211788
1 DeLorean(DMC) į CAD
C$0.00541236
1 DeLorean(DMC) į BDT
0.4776996
1 DeLorean(DMC) į NGN
5.92445554
1 DeLorean(DMC) į COP
$15.38035832
1 DeLorean(DMC) į ZAR
R.0.06859578
1 DeLorean(DMC) į UAH
0.16190016
1 DeLorean(DMC) į VES
Bs0.611832
1 DeLorean(DMC) į CLP
$3.769042
1 DeLorean(DMC) į PKR
Rs1.11388722
1 DeLorean(DMC) į KZT
2.11427176
1 DeLorean(DMC) į THB
฿0.12460194
1 DeLorean(DMC) į TWD
NT$0.11879738
1 DeLorean(DMC) į AED
د.إ0.01439374
1 DeLorean(DMC) į CHF
Fr0.00309838
1 DeLorean(DMC) į HKD
HK$0.03051316
1 DeLorean(DMC) į AMD
֏1.49863542
1 DeLorean(DMC) į MAD
.د.م0.03541566
1 DeLorean(DMC) į MXN
$0.07290998
1 DeLorean(DMC) į SAR
ريال0.0147075
1 DeLorean(DMC) į PLN
0.01427608
1 DeLorean(DMC) į RON
лв0.01702148
1 DeLorean(DMC) į SEK
kr0.0366707
1 DeLorean(DMC) į BGN
лв0.00654974
1 DeLorean(DMC) į HUF
Ft1.31830186
1 DeLorean(DMC) į CZK
0.08181292
1 DeLorean(DMC) į KWD
د.ك0.00119621
1 DeLorean(DMC) į ILS
0.01302104
1 DeLorean(DMC) į AOA
Kz3.58827702
1 DeLorean(DMC) į BHD
.د.ب0.001478594
1 DeLorean(DMC) į BMD
$0.003922
1 DeLorean(DMC) į DKK
kr0.02502236
1 DeLorean(DMC) į HNL
L0.10279562
1 DeLorean(DMC) į MUR
0.178451
1 DeLorean(DMC) į NAD
$0.06894876
1 DeLorean(DMC) į NOK
kr0.03894546
1 DeLorean(DMC) į NZD
$0.00658896
1 DeLorean(DMC) į PAB
B/.0.003922
1 DeLorean(DMC) į PGK
K0.01662928
1 DeLorean(DMC) į QAR
ر.ق0.01427608
1 DeLorean(DMC) į RSD
дин.0.39290596

DeLorean išteklius

Išsamesnei DeLorean analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DeLorean svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeLorean

Kiek DeLorean(DMC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DMC kaina USD valiuta yra 0.003922USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DMC į USD kaina?
Dabartinė DMC kaina USD valiuta yra $ 0.003922. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeLorean rinkos kapitalizacija?
DMC rinkos kapitalizacija yra $ 13.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DMC apyvartoje?
DMC apyvartoje yra 3.41BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DMC kaina?
DMC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.011717061970039477USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DMC kaina?
DMC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002973802799365675USD.
Kokia yra DMC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DMC yra $ 1.68MUSD.
Ar DMC kaina šiais metais kils?
DMC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DMC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:43:37(UTC+8)

