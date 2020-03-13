DUSK

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

ReitingasNo.795

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.74%

Cirkuliuojantis kiekis485,699,999.31632507

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla500,000,000

Cirkuliacijos norma0.4856%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.1657160542174692,2021-12-29

Mažiausia kaina0.01105859193,2020-03-13

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasDusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Loading...