SaharaAI logotipas

SaharaAI kaina(SAHARA)

SaharaAI (SAHARA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:01:10(UTC+8)

SaharaAI (SAHARA) kainos informacija (USD)

SaharaAI (SAHARA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0934. Per pastarąsias 24 valandas SAHARA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.09109 iki aukščiausios $ 0.09473 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAHARA kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAHARA per pastarąją valandą pasikeitė +1.09%, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SaharaAI (SAHARA) rinkos informacija

ETH

Dabartinė SaharaAI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.92M. SAHARA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 934.00M

SaharaAI (SAHARA) kainos istorija USD

Stebėkite SaharaAI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000093-0.01%
30 dienų$ -0.00099-1.05%
60 dienų$ +0.02101+29.02%
90 dienų$ +0.0834+834.00%
SaharaAI kainos pokytis šiandien

Šiandien SAHARA užfiksuotas $ -0.0000093 (-0.01%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SaharaAI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00099 (-1.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SaharaAI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAHARA rodiklis pasikeitė $ +0.02101 (+29.02% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SaharaAI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0834 (+834.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SaharaAI (SAHARA) pokyčius?

Peržiūrėkite SaharaAI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SaharaAI (SAHARA)

Sahara AI is a blockchain-powered AI platform that empowers users to collaboratively create and monetize AI assets including proprietary models, datasets, and applications.

SaharaAI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SaharaAI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SAHARAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SaharaAI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SaharaAI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SaharaAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SaharaAI (SAHARA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SaharaAI (SAHARA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SaharaAI prognozes.

Peržiūrėkite SaharaAI kainos prognozę dabar!

SaharaAI (SAHARA) Tokenomika

Supratimas apie SaharaAI (SAHARA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAHARAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SaharaAI (SAHARA)

Ieškote, kaip nusipirkti SaharaAI? Viskas paprasta ir patogu! SaharaAI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SAHARA į vietos valiutas

Išsamesnei SaharaAI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SaharaAI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SaharaAI

Kiek SaharaAI(SAHARA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAHARA kaina USD valiuta yra 0.0934USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAHARA į USD kaina?
Dabartinė SAHARA kaina USD valiuta yra $ 0.0934. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SaharaAI rinkos kapitalizacija?
SAHARA rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAHARA apyvartoje?
SAHARA apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAHARA kaina?
SAHARA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAHARA kaina?
SAHARA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SAHARA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAHARA yra $ 1.92MUSD.
Ar SAHARA kaina šiais metais kils?
SAHARA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAHARA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:01:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

