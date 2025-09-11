DEXE (DEXE) realiojo laiko kaina yra $ 6.988. Per pastarąsias 24 valandas DEXE svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.916 iki aukščiausios $ 7.028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEXE kaina yra $ 33.54117435, o žemiausia – $ 0.65351413.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEXE per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DEXE (DEXE) rinkos informacija
No.114
$ 585.13M
$ 585.13M
$ 244.28K
$ 244.28K
$ 674.37M
$ 674.37M
83.73M
83.73M
96,504,599.33609451
96,504,599.33609451
0.01%
ETH
Dabartinė DEXE rinkos kapitalizacija yra $ 585.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 244.28K. DEXE apyvartoje yra 83.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 96504599.33609451. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 674.37M
DEXE (DEXE) kainos istorija USD
Stebėkite DEXE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0014
+0.02%
30 dienų
$ -0.529
-7.04%
60 dienų
$ -0.581
-7.68%
90 dienų
$ -1.785
-20.35%
DEXE kainos pokytis šiandien
Šiandien DEXE užfiksuotas $ +0.0014 (+0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DEXE 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.529 (-7.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DEXE 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEXE rodiklis pasikeitė $ -0.581 (-7.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DEXE 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.785 (-20.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DEXE (DEXE) pokyčius?
Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.
DEXE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DEXE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DEXE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DEXE kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DEXE (DEXE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DEXE (DEXE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DEXE prognozes.
Supratimas apie DEXE (DEXE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEXEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DEXE (DEXE)
Ieškote, kaip nusipirkti DEXE? Viskas paprasta ir patogu! DEXE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
