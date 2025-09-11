Daugiau apie DEXE

DEXE kaina(DEXE)

$6.987
+0.02%1D
DEXE (DEXE) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

DEXE (DEXE) kainos informacija (USD)

$ 6.916
24 val. žemiausia
$ 7.028
24 val. aukščiausia

$ 33.54117435
$ 33.54117435$ 33.54117435

$ 0.65351413
$ 0.65351413$ 0.65351413

-0.18%

+0.02%

-4.32%

-4.32%

DEXE (DEXE) realiojo laiko kaina yra $ 6.988. Per pastarąsias 24 valandas DEXE svyravo nuo žemiausios kainos $ 6.916 iki aukščiausios $ 7.028 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEXE kaina yra $ 33.54117435, o žemiausia – $ 0.65351413.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEXE per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DEXE (DEXE) rinkos informacija

No.114

$ 585.13M
$ 244.28K
$ 674.37M
83.73M
96,504,599.33609451
0.01%

ETH

Dabartinė DEXE rinkos kapitalizacija yra $ 585.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 244.28K. DEXE apyvartoje yra 83.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 96504599.33609451. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 674.37M

DEXE (DEXE) kainos istorija USD

Stebėkite DEXE kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0014+0.02%
30 dienų$ -0.529-7.04%
60 dienų$ -0.581-7.68%
90 dienų$ -1.785-20.35%
DEXE kainos pokytis šiandien

Šiandien DEXE užfiksuotas $ +0.0014 (+0.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DEXE 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.529 (-7.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DEXE 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEXE rodiklis pasikeitė $ -0.581 (-7.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DEXE 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.785 (-20.35%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DEXE (DEXE) pokyčius?

Peržiūrėkite DEXE kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DEXE (DEXE)

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

DEXE galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DEXE investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DEXEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DEXE mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DEXE, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DEXE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DEXE (DEXE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DEXE (DEXE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DEXE prognozes.

Peržiūrėkite DEXE kainos prognozę dabar!

DEXE (DEXE) Tokenomika

Supratimas apie DEXE (DEXE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEXEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DEXE (DEXE)

Ieškote, kaip nusipirkti DEXE? Viskas paprasta ir patogu! DEXE lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DEXE į vietos valiutas

Išsamesnei DEXE analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DEXE svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DEXE

Kiek DEXE(DEXE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEXE kaina USD valiuta yra 6.988USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEXE į USD kaina?
Dabartinė DEXE kaina USD valiuta yra $ 6.988. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DEXE rinkos kapitalizacija?
DEXE rinkos kapitalizacija yra $ 585.13MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEXE apyvartoje?
DEXE apyvartoje yra 83.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEXE kaina?
DEXE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 33.54117435USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEXE kaina?
DEXE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.65351413USD.
Kokia yra DEXE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEXE yra $ 244.28KUSD.
Ar DEXE kaina šiais metais kils?
DEXE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEXE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

DEXE (DEXE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 DEXE = 6.988 USD

