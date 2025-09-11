Daugiau apie DSYNC

Destra Network logotipas

Destra Network kaina(DSYNC)

1 DSYNC į USD – tiesioginė kaina:

$0.11615
$0.11615$0.11615
-1.16%1D
USD
Destra Network (DSYNC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:46:08(UTC+8)

Destra Network (DSYNC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1111
$ 0.1111$ 0.1111
24 val. žemiausia
$ 0.1205
$ 0.1205$ 0.1205
24 val. aukščiausia

$ 0.1111
$ 0.1111$ 0.1111

$ 0.1205
$ 0.1205$ 0.1205

$ 0.5513112629242496
$ 0.5513112629242496$ 0.5513112629242496

$ 0.005953619308782976
$ 0.005953619308782976$ 0.005953619308782976

+4.00%

-1.16%

+3.85%

+3.85%

Destra Network (DSYNC) realiojo laiko kaina yra $ 0.11678. Per pastarąsias 24 valandas DSYNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1111 iki aukščiausios $ 0.1205 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DSYNC kaina yra $ 0.5513112629242496, o žemiausia – $ 0.005953619308782976.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DSYNC per pastarąją valandą pasikeitė +4.00%, per 24 valandas – -1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Destra Network (DSYNC) rinkos informacija

No.352

$ 113.85M
$ 113.85M$ 113.85M

$ 258.84K
$ 258.84K$ 258.84K

$ 116.78M
$ 116.78M$ 116.78M

974.95M
974.95M 974.95M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,874,315.1676701
999,874,315.1676701 999,874,315.1676701

97.49%

ETH

Dabartinė Destra Network rinkos kapitalizacija yra $ 113.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 258.84K. DSYNC apyvartoje yra 974.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999874315.1676701. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 116.78M

Destra Network (DSYNC) kainos istorija USD

Stebėkite Destra Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0013632-1.16%
30 dienų$ -0.04482-27.74%
60 dienų$ -0.01495-11.35%
90 dienų$ -0.01002-7.91%
Destra Network kainos pokytis šiandien

Šiandien DSYNC užfiksuotas $ -0.0013632 (-1.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Destra Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04482 (-27.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Destra Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DSYNC rodiklis pasikeitė $ -0.01495 (-11.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Destra Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01002 (-7.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Destra Network (DSYNC) pokyčius?

Peržiūrėkite Destra Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Destra Network (DSYNC)

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

Destra Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Destra Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DSYNCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Destra Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Destra Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Destra Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Destra Network (DSYNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Destra Network (DSYNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Destra Network prognozes.

Peržiūrėkite Destra Network kainos prognozę dabar!

Destra Network (DSYNC) Tokenomika

Supratimas apie Destra Network (DSYNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DSYNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Destra Network (DSYNC)

Ieškote, kaip nusipirkti Destra Network? Viskas paprasta ir patogu! Destra Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DSYNC į vietos valiutas

1 Destra Network(DSYNC) į VND
3,073.0657
1 Destra Network(DSYNC) į AUD
A$0.1763378
1 Destra Network(DSYNC) į GBP
0.0852494
1 Destra Network(DSYNC) į EUR
0.099263
1 Destra Network(DSYNC) į USD
$0.11678
1 Destra Network(DSYNC) į MYR
RM0.4928116
1 Destra Network(DSYNC) į TRY
4.8206784
1 Destra Network(DSYNC) į JPY
¥17.16666
1 Destra Network(DSYNC) į ARS
ARS$166.35311
1 Destra Network(DSYNC) į RUB
9.86791
1 Destra Network(DSYNC) į INR
10.288318
1 Destra Network(DSYNC) į IDR
Rp1,914.4259232
1 Destra Network(DSYNC) į KRW
162.4199596
1 Destra Network(DSYNC) į PHP
6.6763126
1 Destra Network(DSYNC) į EGP
￡E.5.6159502
1 Destra Network(DSYNC) į BRL
R$0.630612
1 Destra Network(DSYNC) į CAD
C$0.1611564
1 Destra Network(DSYNC) į BDT
14.223804
1 Destra Network(DSYNC) į NGN
176.4043646
1 Destra Network(DSYNC) į COP
$457.9597768
1 Destra Network(DSYNC) į ZAR
R.2.0424822
1 Destra Network(DSYNC) į UAH
4.8206784
1 Destra Network(DSYNC) į VES
Bs18.21768
1 Destra Network(DSYNC) į CLP
$112.22558
1 Destra Network(DSYNC) į PKR
Rs33.1666878
1 Destra Network(DSYNC) į KZT
62.9537624
1 Destra Network(DSYNC) į THB
฿3.713604
1 Destra Network(DSYNC) į TWD
NT$3.5396018
1 Destra Network(DSYNC) į AED
د.إ0.4285826
1 Destra Network(DSYNC) į CHF
Fr0.0922562
1 Destra Network(DSYNC) į HKD
HK$0.9085484
1 Destra Network(DSYNC) į AMD
֏44.6228058
1 Destra Network(DSYNC) į MAD
.د.م1.0545234
1 Destra Network(DSYNC) į MXN
$2.1709402
1 Destra Network(DSYNC) į SAR
ريال0.437925
1 Destra Network(DSYNC) į PLN
0.4250792
1 Destra Network(DSYNC) į RON
лв0.5068252
1 Destra Network(DSYNC) į SEK
kr1.091893
1 Destra Network(DSYNC) į BGN
лв0.1950226
1 Destra Network(DSYNC) į HUF
Ft39.2532614
1 Destra Network(DSYNC) į CZK
2.4360308
1 Destra Network(DSYNC) į KWD
د.ك0.0356179
1 Destra Network(DSYNC) į ILS
0.3877096
1 Destra Network(DSYNC) į AOA
Kz106.8431898
1 Destra Network(DSYNC) į BHD
.د.ب0.04402606
1 Destra Network(DSYNC) į BMD
$0.11678
1 Destra Network(DSYNC) į DKK
kr0.7450564
1 Destra Network(DSYNC) į HNL
L3.0608038
1 Destra Network(DSYNC) į MUR
5.31349
1 Destra Network(DSYNC) į NAD
$2.0529924
1 Destra Network(DSYNC) į NOK
kr1.1596254
1 Destra Network(DSYNC) į NZD
$0.1961904
1 Destra Network(DSYNC) į PAB
B/.0.11678
1 Destra Network(DSYNC) į PGK
K0.4951472
1 Destra Network(DSYNC) į QAR
ر.ق0.4250792
1 Destra Network(DSYNC) į RSD
дин.11.6990204

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Destra Network

Kiek Destra Network(DSYNC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DSYNC kaina USD valiuta yra 0.11678USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DSYNC į USD kaina?
Dabartinė DSYNC kaina USD valiuta yra $ 0.11678. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Destra Network rinkos kapitalizacija?
DSYNC rinkos kapitalizacija yra $ 113.85MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DSYNC apyvartoje?
DSYNC apyvartoje yra 974.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DSYNC kaina?
DSYNC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5513112629242496USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DSYNC kaina?
DSYNC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005953619308782976USD.
Kokia yra DSYNC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DSYNC yra $ 258.84KUSD.
Ar DSYNC kaina šiais metais kils?
DSYNC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DSYNC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:46:08(UTC+8)

Destra Network (DSYNC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 DSYNC = 0.11678 USD

