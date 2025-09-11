Destra Network (DSYNC) realiojo laiko kaina yra $ 0.11678. Per pastarąsias 24 valandas DSYNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1111 iki aukščiausios $ 0.1205 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DSYNC kaina yra $ 0.5513112629242496, o žemiausia – $ 0.005953619308782976.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DSYNC per pastarąją valandą pasikeitė +4.00%, per 24 valandas – -1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Destra Network (DSYNC) rinkos informacija
No.352
$ 113.85M
$ 113.85M$ 113.85M
$ 258.84K
$ 258.84K$ 258.84K
$ 116.78M
$ 116.78M$ 116.78M
974.95M
974.95M 974.95M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,874,315.1676701
999,874,315.1676701 999,874,315.1676701
97.49%
ETH
Dabartinė Destra Network rinkos kapitalizacija yra $ 113.85M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 258.84K. DSYNC apyvartoje yra 974.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999874315.1676701. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 116.78M
Destra Network (DSYNC) kainos istorija USD
Stebėkite Destra Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0013632
-1.16%
30 dienų
$ -0.04482
-27.74%
60 dienų
$ -0.01495
-11.35%
90 dienų
$ -0.01002
-7.91%
Destra Network kainos pokytis šiandien
Šiandien DSYNC užfiksuotas $ -0.0013632 (-1.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Destra Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04482 (-27.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Destra Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DSYNC rodiklis pasikeitė $ -0.01495 (-11.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Destra Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01002 (-7.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Destra Network (DSYNC) pokyčius?
Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.
Destra Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Destra Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti DSYNCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Destra Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Destra Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Destra Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Destra Network (DSYNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Destra Network (DSYNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Destra Network prognozes.
Supratimas apie Destra Network (DSYNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DSYNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Destra Network (DSYNC)
Ieškote, kaip nusipirkti Destra Network? Viskas paprasta ir patogu! Destra Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.