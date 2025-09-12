Destra Network (DSYNC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Destra Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DSYNC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Destra Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Destra Network kainos prognozė
$0.12121
+2.92%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:53:31(UTC+8)

Destra Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Destra Network (DSYNC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Destra Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.12121 prekybos kainą 2025 m.

Destra Network (DSYNC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Destra Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.127270 prekybos kainą 2026 m.

Destra Network (DSYNC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DSYNC ateities kaina yra $ 0.133634 su 10.25% augimo norma.

Destra Network (DSYNC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DSYNC ateities kaina yra $ 0.140315 su 15.76% augimo norma.

Destra Network (DSYNC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DSYNC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.147331, o augimo norma – 21.55%.

Destra Network (DSYNC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DSYNC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.154698, o augimo norma – 27.63%.

Destra Network (DSYNC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Destra Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.251986 prekybos kainą.

Destra Network (DSYNC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Destra Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.410460 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.12121
    0.00%
  • 2026
    $ 0.127270
    5.00%
  • 2027
    $ 0.133634
    10.25%
  • 2028
    $ 0.140315
    15.76%
  • 2029
    $ 0.147331
    21.55%
  • 2030
    $ 0.154698
    27.63%
  • 2031
    $ 0.162432
    34.01%
  • 2032
    $ 0.170554
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.179082
    47.75%
  • 2034
    $ 0.188036
    55.13%
  • 2035
    $ 0.197438
    62.89%
  • 2036
    $ 0.207310
    71.03%
  • 2037
    $ 0.217675
    79.59%
  • 2038
    $ 0.228559
    88.56%
  • 2039
    $ 0.239987
    97.99%
  • 2040
    $ 0.251986
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Destra Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.12121
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.121226
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.121326
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.121708
    0.41%
Destra Network (DSYNC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DSYNC kaina yra $0.12121. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Destra Network (DSYNC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DSYNC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.121226. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Destra Network (DSYNC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DSYNC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.121326. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Destra Network (DSYNC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DSYNC kaina yra $0.121708. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Destra Network kainų statistika

$ 0.12121
+2.92%

$ 119.18M
974.95M
$ 360.09K
--

Naujausia DSYNC kaina yra $ 0.12121. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.92%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 360.09K.
Be to, DSYNC turi 974.95M apyvartą ir $ 119.18M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Destra Network (DSYNC)

Bandote įsigyti DSYNC? Dabar galite DSYNC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Destra Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DSYNC dabar

Destra Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Destra Network, dabartinė Destra Network kaina yra 0.12224USD. Apyvartinė Destra Network (DSYNC) pasiūla yra 0.00 DSYNC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $119.18M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.004500
    $ 0.12664
    $ 0.11402
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.008809
    $ 0.12664
    $ 0.10192
  • 30 dienų
    -0.20%
    $ -0.030770
    $ 0.18023
    $ 0.10192
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Destra Network kaina pasikeitė $0.004500, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Destra Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.12664 ir žemiausia $0.10192. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo DSYNC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Destra Network įvyko -0.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.030770 vertę. Tai rodo, kad DSYNC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Destra Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DSYNC kainų istoriją

Kaip veikia Destra Network (DSYNC) kainų prognozės modulis?

Destra Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DSYNC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Destra Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DSYNC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Destra Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DSYNC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DSYNC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Destra Network potencialą.

Kodėl DSYNC kainų prognozė yra svarbi?

DSYNC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DSYNC dabar?
Pagal jūsų prognozes, DSYNC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DSYNC kainų prognozė?
Remiantis Destra Network (DSYNC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DSYNC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DSYNC 2026 m.?
1 vieneto Destra Network (DSYNC) kaina šiandien yra $0.12121. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DSYNC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DSYNC kaina 2027 m.?
Destra Network (DSYNC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DSYNC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DSYNC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Destra Network (DSYNC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DSYNC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Destra Network (DSYNC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DSYNC 2030 m.?
1 vieneto Destra Network (DSYNC) kaina šiandien yra $0.12121. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DSYNC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DSYNC kainų prognozė 2040 metams?
Destra Network (DSYNC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DSYNC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:53:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.