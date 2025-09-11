Daugiau apie GRIFFAIN

Griffain.com logotipas

Griffain.com kaina(GRIFFAIN)

1 GRIFFAIN į USD – tiesioginė kaina:

$0.04062
$0.04062$0.04062
-0.46%1D
USD
Griffain.com (GRIFFAIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:01:53(UTC+8)

Griffain.com (GRIFFAIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03968
$ 0.03968$ 0.03968
24 val. žemiausia
$ 0.04223
$ 0.04223$ 0.04223
24 val. aukščiausia

$ 0.03968
$ 0.03968$ 0.03968

$ 0.04223
$ 0.04223$ 0.04223

$ 0.637572120082109
$ 0.637572120082109$ 0.637572120082109

$ 0.000158262469423349
$ 0.000158262469423349$ 0.000158262469423349

-0.35%

-0.45%

+26.70%

+26.70%

Griffain.com (GRIFFAIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.04066. Per pastarąsias 24 valandas GRIFFAIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03968 iki aukščiausios $ 0.04223 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRIFFAIN kaina yra $ 0.637572120082109, o žemiausia – $ 0.000158262469423349.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRIFFAIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.35%, per 24 valandas – -0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +26.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Griffain.com (GRIFFAIN) rinkos informacija

No.650

$ 40.66M
$ 40.66M$ 40.66M

$ 211.49K
$ 211.49K$ 211.49K

$ 40.66M
$ 40.66M$ 40.66M

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,120
999,881,120 999,881,120

999,881,120
999,881,120 999,881,120

100.00%

SOL

Dabartinė Griffain.com rinkos kapitalizacija yra $ 40.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 211.49K. GRIFFAIN apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999881120. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.66M

Griffain.com (GRIFFAIN) kainos istorija USD

Stebėkite Griffain.com kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001877-0.45%
30 dienų$ -0.00261-6.04%
60 dienų$ -0.01044-20.44%
90 dienų$ -0.00134-3.20%
Griffain.com kainos pokytis šiandien

Šiandien GRIFFAIN užfiksuotas $ -0.0001877 (-0.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Griffain.com 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00261 (-6.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Griffain.com 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, GRIFFAIN rodiklis pasikeitė $ -0.01044 (-20.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Griffain.com 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00134 (-3.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Griffain.com (GRIFFAIN) pokyčius?

Peržiūrėkite Griffain.com kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Griffain.com (GRIFFAIN)

Griffain.com galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Griffain.com investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti GRIFFAINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Griffain.com mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Griffain.com, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Griffain.com kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Griffain.com (GRIFFAIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Griffain.com (GRIFFAIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Griffain.com prognozes.

Peržiūrėkite Griffain.com kainos prognozę dabar!

Griffain.com (GRIFFAIN) Tokenomika

Supratimas apie Griffain.com (GRIFFAIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRIFFAINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Griffain.com (GRIFFAIN)

Ieškote, kaip nusipirkti Griffain.com? Viskas paprasta ir patogu! Griffain.com lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

GRIFFAIN į vietos valiutas

1 Griffain.com(GRIFFAIN) į VND
1,069.9679
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į AUD
A$0.0613966
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į GBP
0.0296818
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į EUR
0.034561
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į USD
$0.04066
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į MYR
RM0.1715852
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į TRY
1.6784448
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į JPY
¥5.97702
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į ARS
ARS$57.92017
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į RUB
3.43577
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į INR
3.582146
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į IDR
Rp666.5572704
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į KRW
56.5507412
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į PHP
2.3245322
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į EGP
￡E.1.9553394
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į BRL
R$0.219564
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į CAD
C$0.0561108
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į BDT
4.952388
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į NGN
61.4197762
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į COP
$159.4506296
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į ZAR
R.0.7111434
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į UAH
1.6784448
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į VES
Bs6.34296
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į CLP
$39.07426
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į PKR
Rs11.5478466
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į KZT
21.9189928
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į THB
฿1.292988
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į TWD
NT$1.2324046
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į AED
د.إ0.1492222
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į CHF
Fr0.0321214
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į HKD
HK$0.3163348
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į AMD
֏15.5365926
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į MAD
.د.م0.3671598
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į MXN
$0.7558694
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į SAR
ريال0.152475
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į PLN
0.1480024
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į RON
лв0.1760578
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į SEK
kr0.3797644
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į BGN
лв0.0679022
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į HUF
Ft13.6625732
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į CZK
0.8481676
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į KWD
د.ك0.0124013
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į ILS
0.1349912
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į AOA
Kz37.2002406
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į BHD
.د.ب0.01532882
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į BMD
$0.04066
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į DKK
kr0.2594108
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į HNL
L1.0656986
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į MUR
1.85003
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į NAD
$0.7148028
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į NOK
kr0.4037538
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į NZD
$0.0683088
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į PAB
B/.0.04066
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į PGK
K0.1723984
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į QAR
ر.ق0.1480024
1 Griffain.com(GRIFFAIN) į RSD
дин.4.072099

Griffain.com išteklius

Išsamesnei Griffain.com analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Griffain.com svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Griffain.com

Kiek Griffain.com(GRIFFAIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRIFFAIN kaina USD valiuta yra 0.04066USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRIFFAIN į USD kaina?
Dabartinė GRIFFAIN kaina USD valiuta yra $ 0.04066. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Griffain.com rinkos kapitalizacija?
GRIFFAIN rinkos kapitalizacija yra $ 40.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRIFFAIN apyvartoje?
GRIFFAIN apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRIFFAIN kaina?
GRIFFAIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.637572120082109USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRIFFAIN kaina?
GRIFFAIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000158262469423349USD.
Kokia yra GRIFFAIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRIFFAIN yra $ 211.49KUSD.
Ar GRIFFAIN kaina šiais metais kils?
GRIFFAIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRIFFAIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:01:53(UTC+8)

Griffain.com (GRIFFAIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

