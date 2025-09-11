Daugiau apie DBR

deBridge (DBR) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

deBridge (DBR) kainos informacija (USD)

deBridge (DBR) realiojo laiko kaina yra $ 0.02331. Per pastarąsias 24 valandas DBR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02303 iki aukščiausios $ 0.02443 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DBR kaina yra $ 0.05499267372684524, o žemiausia – $ 0.013264730640477866.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DBR per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

deBridge (DBR) rinkos informacija

No.615

$ 44.86M
$ 44.86M$ 44.86M

$ 54.43K
$ 54.43K$ 54.43K

$ 233.10M
$ 233.10M$ 233.10M

1.92B
1.92B 1.92B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

19.24%

2024-10-16

SOL

Dabartinė deBridge rinkos kapitalizacija yra $ 44.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.43K. DBR apyvartoje yra 1.92B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 233.10M

deBridge (DBR) kainos istorija USD

Stebėkite deBridge kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000882+0.38%
30 dienų$ -0.00128-5.21%
60 dienų$ +0.00127+5.76%
90 dienų$ +0.00972+71.52%
deBridge kainos pokytis šiandien

Šiandien DBR užfiksuotas $ +0.0000882 (+0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

deBridge 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00128 (-5.21%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

deBridge 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DBR rodiklis pasikeitė $ +0.00127 (+5.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

deBridge 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00972 (+71.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir deBridge (DBR) pokyčius?

Peržiūrėkite deBridge kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra deBridge (DBR)

deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

deBridge galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų deBridge investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DBRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie deBridge mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti deBridge, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

deBridge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos deBridge (DBR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų deBridge (DBR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes deBridge prognozes.

Peržiūrėkite deBridge kainos prognozę dabar!

deBridge (DBR) Tokenomika

Supratimas apie deBridge (DBR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DBRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti deBridge (DBR)

Ieškote, kaip nusipirkti deBridge? Viskas paprasta ir patogu! deBridge lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DBR į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie deBridge

Kiek deBridge(DBR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DBR kaina USD valiuta yra 0.02331USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DBR į USD kaina?
Dabartinė DBR kaina USD valiuta yra $ 0.02331. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra deBridge rinkos kapitalizacija?
DBR rinkos kapitalizacija yra $ 44.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DBR apyvartoje?
DBR apyvartoje yra 1.92BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DBR kaina?
DBR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05499267372684524USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DBR kaina?
DBR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.013264730640477866USD.
Kokia yra DBR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DBR yra $ 54.43KUSD.
Ar DBR kaina šiais metais kils?
DBR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DBR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
