deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

ReitingasNo.585

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.56%

Cirkuliuojantis kiekis1,924,684,519

Maksimali pasiūla10,000,000,000

Bendra pasiūla10,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.1924%

Išleidimo data2024-10-16 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.05499267372684524,2024-12-21

Mažiausia kaina0.013264730640477866,2025-06-13

Vieša blokų grandinėSOL

ĮvadasdeBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

Loading...