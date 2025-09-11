Daugiau apie CSIGMA

cSigma Finance logotipas

cSigma Finance kaina(CSIGMA)

1 CSIGMA į USD – tiesioginė kaina:

cSigma Finance (CSIGMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:46:18(UTC+8)

cSigma Finance (CSIGMA) kainos informacija (USD)

cSigma Finance (CSIGMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.01054. Per pastarąsias 24 valandas CSIGMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0105 iki aukščiausios $ 0.01065 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CSIGMA kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CSIGMA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

cSigma Finance (CSIGMA) rinkos informacija

ETH

Dabartinė cSigma Finance rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.34K. CSIGMA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.54M

cSigma Finance (CSIGMA) kainos istorija USD

Stebėkite cSigma Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001097-1.03%
30 dienų$ +0.00004+0.38%
60 dienų$ -0.0022-17.27%
90 dienų$ -0.00256-19.55%
cSigma Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien CSIGMA užfiksuotas $ -0.0001097 (-1.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

cSigma Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00004 (+0.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

cSigma Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CSIGMA rodiklis pasikeitė $ -0.0022 (-17.27% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

cSigma Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00256 (-19.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir cSigma Finance (CSIGMA) pokyčius?

Peržiūrėkite cSigma Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra cSigma Finance (CSIGMA)

cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield.

cSigma Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų cSigma Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CSIGMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie cSigma Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti cSigma Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

cSigma Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos cSigma Finance (CSIGMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų cSigma Finance (CSIGMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes cSigma Finance prognozes.

Peržiūrėkite cSigma Finance kainos prognozę dabar!

cSigma Finance (CSIGMA) Tokenomika

Supratimas apie cSigma Finance (CSIGMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CSIGMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti cSigma Finance (CSIGMA)

Ieškote, kaip nusipirkti cSigma Finance? Viskas paprasta ir patogu! cSigma Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

cSigma Finance išteklius

Išsamesnei cSigma Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali cSigma Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:46:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

