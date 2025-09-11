Daugiau apie CRV

$0.799
$0.799
Curve (CRV) kainos grafikas realiu laiku
Curve (CRV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.77
$ 0.77
24 val. žemiausia
$ 0.8113
$ 0.8113
24 val. aukščiausia

$ 0.77
$ 0.77

$ 0.8113
$ 0.8113

$ 60.4987938093
$ 60.4987938093

$ 0.18109279935395833
$ 0.18109279935395833

-0.24%

0.00%

+3.20%

+3.20%

Curve (CRV) realiojo laiko kaina yra $ 0.7991. Per pastarąsias 24 valandas CRV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.77 iki aukščiausios $ 0.8113 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRV kaina yra $ 60.4987938093, o žemiausia – $ 0.18109279935395833.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRV per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Curve (CRV) rinkos informacija

No.77

$ 1.11B
$ 1.11B

$ 3.53M
$ 3.53M

$ 2.42B
$ 2.42B

1.39B
1.39B

3,030,303,030.299
3,030,303,030.299

2,303,206,414.8903046
2,303,206,414.8903046

45.78%

0.02%

ETH

Dabartinė Curve rinkos kapitalizacija yra $ 1.11B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.53M. CRV apyvartoje yra 1.39B vienetų, o bendras kiekis siekia 2303206414.8903046. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.42B

Curve (CRV) kainos istorija USD

Stebėkite Curve kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.1234-13.38%
60 dienų$ +0.1617+25.36%
90 dienų$ +0.2077+35.12%
Curve kainos pokytis šiandien

Šiandien CRV užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Curve 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1234 (-13.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Curve 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRV rodiklis pasikeitė $ +0.1617 (+25.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Curve 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2077 (+35.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Curve (CRV) pokyčius?

Peržiūrėkite Curve kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Curve galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Curve investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CRVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Curve mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Curve, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Curve kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Curve (CRV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Curve (CRV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Curve prognozes.

Peržiūrėkite Curve kainos prognozę dabar!

Curve (CRV) Tokenomika

Supratimas apie Curve (CRV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Curve (CRV)

Ieškote, kaip nusipirkti Curve? Viskas paprasta ir patogu! Curve lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CRV į vietos valiutas

1 Curve(CRV) į VND
21,028.3165
1 Curve(CRV) į AUD
A$1.206641
1 Curve(CRV) į GBP
0.583343
1 Curve(CRV) į EUR
0.679235
1 Curve(CRV) į USD
$0.7991
1 Curve(CRV) į MYR
RM3.372202
1 Curve(CRV) į TRY
32.986848
1 Curve(CRV) į JPY
¥117.4677
1 Curve(CRV) į ARS
ARS$1,138.31795
1 Curve(CRV) į RUB
67.515959
1 Curve(CRV) į INR
70.448656
1 Curve(CRV) į IDR
Rp13,099.997904
1 Curve(CRV) į KRW
1,109.854008
1 Curve(CRV) į PHP
45.668565
1 Curve(CRV) į EGP
￡E.38.476665
1 Curve(CRV) į BRL
R$4.31514
1 Curve(CRV) į CAD
C$1.102758
1 Curve(CRV) į BDT
97.33038
1 Curve(CRV) į NGN
1,205.274539
1 Curve(CRV) į COP
$3,133.718596
1 Curve(CRV) į ZAR
R.13.976259
1 Curve(CRV) į UAH
32.986848
1 Curve(CRV) į VES
Bs124.6596
1 Curve(CRV) į CLP
$767.9351
1 Curve(CRV) į PKR
Rs226.952391
1 Curve(CRV) į KZT
430.778828
1 Curve(CRV) į THB
฿25.395398
1 Curve(CRV) į TWD
NT$24.252685
1 Curve(CRV) į AED
د.إ2.932697
1 Curve(CRV) į CHF
Fr0.631289
1 Curve(CRV) į HKD
HK$6.216998
1 Curve(CRV) į AMD
֏305.344101
1 Curve(CRV) į MAD
.د.م7.215873
1 Curve(CRV) į MXN
$14.86326
1 Curve(CRV) į SAR
ريال2.996625
1 Curve(CRV) į PLN
2.908724
1 Curve(CRV) į RON
лв3.468094
1 Curve(CRV) į SEK
kr7.471585
1 Curve(CRV) į BGN
лв1.334497
1 Curve(CRV) į HUF
Ft268.601483
1 Curve(CRV) į CZK
16.669226
1 Curve(CRV) į KWD
د.ك0.2437255
1 Curve(CRV) į ILS
2.653012
1 Curve(CRV) į AOA
Kz731.104581
1 Curve(CRV) į BHD
.د.ب0.3012607
1 Curve(CRV) į BMD
$0.7991
1 Curve(CRV) į DKK
kr5.098258
1 Curve(CRV) į HNL
L20.944411
1 Curve(CRV) į MUR
36.35905
1 Curve(CRV) į NAD
$14.048178
1 Curve(CRV) į NOK
kr7.935063
1 Curve(CRV) į NZD
$1.342488
1 Curve(CRV) į PAB
B/.0.7991
1 Curve(CRV) į PGK
K3.388184
1 Curve(CRV) į QAR
ر.ق2.908724
1 Curve(CRV) į RSD
дин.80.029865

