Curve (CRV) realiojo laiko kaina yra $ 0.7991. Per pastarąsias 24 valandas CRV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.77 iki aukščiausios $ 0.8113 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CRV kaina yra $ 60.4987938093, o žemiausia – $ 0.18109279935395833.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CRV per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Curve (CRV) rinkos informacija
No.77
$ 1.11B
$ 3.53M
$ 2.42B
1.39B
3,030,303,030.299
2,303,206,414.8903046
45.78%
0.02%
ETH
Dabartinė Curve rinkos kapitalizacija yra $ 1.11B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.53M. CRV apyvartoje yra 1.39B vienetų, o bendras kiekis siekia 2303206414.8903046. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.42B
Curve (CRV) kainos istorija USD
Stebėkite Curve kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.1234
-13.38%
60 dienų
$ +0.1617
+25.36%
90 dienų
$ +0.2077
+35.12%
Curve kainos pokytis šiandien
Šiandien CRV užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Curve 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1234 (-13.38%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Curve 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CRV rodiklis pasikeitė $ +0.1617 (+25.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Curve 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.2077 (+35.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Curve (CRV) pokyčius?
Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.
Curve galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Curve investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CRVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Curve mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Curve, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Curve kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Curve (CRV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Curve (CRV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Curve prognozes.
Supratimas apie Curve (CRV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CRVišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Curve (CRV)
Ieškote, kaip nusipirkti Curve? Viskas paprasta ir patogu! Curve lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.