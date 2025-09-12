Daugiau apie DAM

Reservoir kaina(DAM)

1 DAM į USD – tiesioginė kaina:

$0.07439
$0.07439$0.07439
+16.63%1D
USD
Reservoir (DAM) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-12

Reservoir (DAM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0578
$ 0.0578$ 0.0578
24 val. žemiausia
$ 0.08454
$ 0.08454$ 0.08454
24 val. aukščiausia

$ 0.0578
$ 0.0578$ 0.0578

$ 0.08454
$ 0.08454$ 0.08454

$ 0.14504204109117425
$ 0.14504204109117425$ 0.14504204109117425

$ 0.03985198012867981
$ 0.03985198012867981$ 0.03985198012867981

-3.41%

+16.63%

+68.45%

+68.45%

Reservoir (DAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.07439. Per pastarąsias 24 valandas DAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0578 iki aukščiausios $ 0.08454 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DAM kaina yra $ 0.14504204109117425, o žemiausia – $ 0.03985198012867981.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DAM per pastarąją valandą pasikeitė -3.41%, per 24 valandas – +16.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +68.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Reservoir (DAM) rinkos informacija

No.1052

$ 14.88M
$ 14.88M$ 14.88M

$ 817.25K
$ 817.25K$ 817.25K

$ 74.39M
$ 74.39M$ 74.39M

199.99M
199.99M 199.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.99%

BSC

Dabartinė Reservoir rinkos kapitalizacija yra $ 14.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 817.25K. DAM apyvartoje yra 199.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 74.39M

Reservoir (DAM) kainos istorija USD

Stebėkite Reservoir kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0106071+16.63%
30 dienų$ +0.04319+138.42%
60 dienų$ +0.04319+138.42%
90 dienų$ +0.04319+138.42%
Reservoir kainos pokytis šiandien

Šiandien DAM užfiksuotas $ +0.0106071 (+16.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Reservoir 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04319 (+138.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Reservoir 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DAM rodiklis pasikeitė $ +0.04319 (+138.42% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Reservoir 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04319 (+138.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Reservoir (DAM) pokyčius?

Peržiūrėkite Reservoir kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Reservoir (DAM)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies).

Reservoir galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Reservoir investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DAMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Reservoir mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Reservoir, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Reservoir kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Reservoir (DAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Reservoir (DAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Reservoir prognozes.

Peržiūrėkite Reservoir kainos prognozę dabar!

Reservoir (DAM) Tokenomika

Supratimas apie Reservoir (DAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Reservoir (DAM)

Ieškote, kaip nusipirkti Reservoir? Viskas paprasta ir patogu! Reservoir lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DAM į vietos valiutas

1 Reservoir(DAM) į VND
1,957.57285
1 Reservoir(DAM) į AUD
A$0.111585
1 Reservoir(DAM) į GBP
0.0543047
1 Reservoir(DAM) į EUR
0.0632315
1 Reservoir(DAM) į USD
$0.07439
1 Reservoir(DAM) į MYR
RM0.3131819
1 Reservoir(DAM) į TRY
3.0760265
1 Reservoir(DAM) į JPY
¥10.93533
1 Reservoir(DAM) į ARS
ARS$106.5755774
1 Reservoir(DAM) į RUB
6.285955
1 Reservoir(DAM) į INR
6.5671492
1 Reservoir(DAM) į IDR
Rp1,219.5080016
1 Reservoir(DAM) į KRW
103.3187832
1 Reservoir(DAM) į PHP
4.2461812
1 Reservoir(DAM) į EGP
￡E.3.5870858
1 Reservoir(DAM) į BRL
R$0.4002182
1 Reservoir(DAM) į CAD
C$0.1026582
1 Reservoir(DAM) į BDT
9.0130924
1 Reservoir(DAM) į NGN
111.696585
1 Reservoir(DAM) į COP
$290.5859375
1 Reservoir(DAM) į ZAR
R.1.2914104
1 Reservoir(DAM) į UAH
3.0611485
1 Reservoir(DAM) į VES
Bs11.67923
1 Reservoir(DAM) į CLP
$70.74489
1 Reservoir(DAM) į PKR
Rs21.0255896
1 Reservoir(DAM) į KZT
39.9295764
1 Reservoir(DAM) į THB
฿2.3544435
1 Reservoir(DAM) į TWD
NT$2.2502975
1 Reservoir(DAM) į AED
د.إ0.2730113
1 Reservoir(DAM) į CHF
Fr0.0587681
1 Reservoir(DAM) į HKD
HK$0.5787542
1 Reservoir(DAM) į AMD
֏28.327712
1 Reservoir(DAM) į MAD
.د.م0.6687661
1 Reservoir(DAM) į MXN
$1.3747272
1 Reservoir(DAM) į SAR
ريال0.2789625
1 Reservoir(DAM) į PLN
0.2692918
1 Reservoir(DAM) į RON
лв0.3213648
1 Reservoir(DAM) į SEK
kr0.6933148
1 Reservoir(DAM) į BGN
лв0.1234874
1 Reservoir(DAM) į HUF
Ft24.8291503
1 Reservoir(DAM) į CZK
1.5443364
1 Reservoir(DAM) į KWD
د.ك0.02268895
1 Reservoir(DAM) į ILS
0.2469748
1 Reservoir(DAM) į AOA
Kz68.0601549
1 Reservoir(DAM) į BHD
.د.ب0.02797064
1 Reservoir(DAM) į BMD
$0.07439
1 Reservoir(DAM) į DKK
kr0.4731204
1 Reservoir(DAM) į HNL
L1.9400912
1 Reservoir(DAM) į MUR
3.3825133
1 Reservoir(DAM) į NAD
$1.2995933
1 Reservoir(DAM) į NOK
kr0.7342293
1 Reservoir(DAM) į NZD
$0.1242313
1 Reservoir(DAM) į PAB
B/.0.07439
1 Reservoir(DAM) į PGK
K0.3139258
1 Reservoir(DAM) į QAR
ر.ق0.2692918
1 Reservoir(DAM) į RSD
дин.7.431561

Reservoir išteklius

Išsamesnei Reservoir analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Reservoir svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Reservoir

Kiek Reservoir(DAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DAM kaina USD valiuta yra 0.07439USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DAM į USD kaina?
Dabartinė DAM kaina USD valiuta yra $ 0.07439. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Reservoir rinkos kapitalizacija?
DAM rinkos kapitalizacija yra $ 14.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DAM apyvartoje?
DAM apyvartoje yra 199.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DAM kaina?
DAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.14504204109117425USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DAM kaina?
DAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03985198012867981USD.
Kokia yra DAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DAM yra $ 817.25KUSD.
Ar DAM kaina šiais metais kils?
DAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-12

Reservoir (DAM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

