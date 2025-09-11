Daugiau apie LUNC

$0.00006085
-0.32%1D
Terra Classic (LUNC) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Terra Classic (LUNC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00005995
24 val. žemiausia
$ 0.0000613
24 val. aukščiausia

+0.34%

-0.32%

+3.53%

+3.53%

Terra Classic (LUNC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00006085. Per pastarąsias 24 valandas LUNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005995 iki aukščiausios $ 0.0000613 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUNC kaina yra $ 119.18462385854534, o žemiausia – $ 0.000016754152692065.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUNC per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Terra Classic (LUNC) rinkos informacija

No.157

0.01%

LUNA

Dabartinė Terra Classic rinkos kapitalizacija yra $ 334.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 780.61K. LUNC apyvartoje yra 5.50T vienetų, o bendras kiekis siekia 6489849215103.392. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 394.91M

Terra Classic (LUNC) kainos istorija USD

Stebėkite Terra Classic kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000001953-0.32%
30 dienų$ -0.00000025-0.41%
60 dienų$ -0.00000186-2.97%
90 dienų$ +0.00000471+8.38%
Terra Classic kainos pokytis šiandien

Šiandien LUNC užfiksuotas $ -0.0000001953 (-0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Terra Classic 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000025 (-0.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Terra Classic 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUNC rodiklis pasikeitė $ -0.00000186 (-2.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Terra Classic 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000471 (+8.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Terra Classic (LUNC) pokyčius?

Peržiūrėkite Terra Classic kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Terra Classic (LUNC)

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Terra Classic galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Terra Classic investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti LUNCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Terra Classic mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Terra Classic, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Terra Classic kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Terra Classic (LUNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Terra Classic (LUNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Terra Classic prognozes.

Peržiūrėkite Terra Classic kainos prognozę dabar!

Terra Classic (LUNC) Tokenomika

Supratimas apie Terra Classic (LUNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Terra Classic (LUNC)

Ieškote, kaip nusipirkti Terra Classic? Viskas paprasta ir patogu! Terra Classic lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

LUNC į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Terra Classic

Kiek Terra Classic(LUNC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LUNC kaina USD valiuta yra 0.00006085USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LUNC į USD kaina?
Dabartinė LUNC kaina USD valiuta yra $ 0.00006085. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Terra Classic rinkos kapitalizacija?
LUNC rinkos kapitalizacija yra $ 334.89MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LUNC apyvartoje?
LUNC apyvartoje yra 5.50TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LUNC kaina?
LUNC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 119.18462385854534USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LUNC kaina?
LUNC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000016754152692065USD.
Kokia yra LUNC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LUNC yra $ 780.61KUSD.
Ar LUNC kaina šiais metais kils?
LUNC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LUNC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
