Terra Classic (LUNC) realiojo laiko kaina yra $ 0.00006085. Per pastarąsias 24 valandas LUNC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005995 iki aukščiausios $ 0.0000613 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUNC kaina yra $ 119.18462385854534, o žemiausia – $ 0.000016754152692065.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUNC per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Terra Classic (LUNC) rinkos informacija
$ 334.89M
$ 780.61K
$ 394.91M
5.50T
--
6,489,849,215,103.392
0.01%
LUNA
Dabartinė Terra Classic rinkos kapitalizacija yra $ 334.89M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 780.61K. LUNC apyvartoje yra 5.50T vienetų, o bendras kiekis siekia 6489849215103.392. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 394.91M
Terra Classic (LUNC) kainos istorija USD
Stebėkite Terra Classic kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000001953
-0.32%
30 dienų
$ -0.00000025
-0.41%
60 dienų
$ -0.00000186
-2.97%
90 dienų
$ +0.00000471
+8.38%
Terra Classic kainos pokytis šiandien
Šiandien LUNC užfiksuotas $ -0.0000001953 (-0.32%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Terra Classic 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000025 (-0.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Terra Classic 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, LUNC rodiklis pasikeitė $ -0.00000186 (-2.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Terra Classic 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000471 (+8.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Terra Classic (LUNC) pokyčius?
Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.
Terra Classic galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Terra Classic investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti LUNCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Terra Classic mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Terra Classic, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Terra Classic kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Terra Classic (LUNC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Terra Classic (LUNC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Terra Classic prognozes.
Supratimas apie Terra Classic (LUNC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LUNCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Terra Classic (LUNC)
Ieškote, kaip nusipirkti Terra Classic? Viskas paprasta ir patogu! Terra Classic lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.