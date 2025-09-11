Chimpzee (CHMPZ) realiojo laiko kaina yra $ 0.00004491. Per pastarąsias 24 valandas CHMPZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000437 iki aukščiausios $ 0.00004497 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHMPZ kaina yra $ 0.000313060964116664, o žemiausia – $ 0.000004381595420614.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHMPZ per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Chimpzee (CHMPZ) rinkos informacija
Dabartinė Chimpzee rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 97.01K. CHMPZ apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 898.20K
Chimpzee (CHMPZ) kainos istorija USD
Stebėkite Chimpzee kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000000673
+0.15%
30 dienų
$ +0.00000021
+0.46%
60 dienų
$ +0.00000144
+3.31%
90 dienų
$ +0.00002565
+133.17%
Chimpzee kainos pokytis šiandien
Šiandien CHMPZ užfiksuotas $ +0.0000000673 (+0.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Chimpzee 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000021 (+0.46%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Chimpzee 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHMPZ rodiklis pasikeitė $ +0.00000144 (+3.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Chimpzee 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00002565 (+133.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chimpzee (CHMPZ) pokyčius?
Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change.
Chimpzee kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Chimpzee (CHMPZ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chimpzee (CHMPZ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chimpzee prognozes.
Supratimas apie Chimpzee (CHMPZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHMPZišsamią tokeno tokenomiką dabar!
