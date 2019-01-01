Chimpzee (CHMPZ) Tokenomika

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieChimpzee (CHMPZ), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Chimpzee (CHMPZ) Informacija

Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change.

Oficiali svetainė:
https://www.chimpzee.io
Baltoji knyga:
https://chimpzee.io/assets/chimpzeeWhitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/address/0x1161aB556bAA457994b1D6A6cCa3A7a6891009FD

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Chimpzee (CHMPZ) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 20.00B
$ 20.00B$ 20.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 905.60K
$ 905.60K$ 905.60K
Visų laikų rekordas:
$ 0.000572
$ 0.000572$ 0.000572
Visų laikų minimumas:
$ 0.000004381595420614
$ 0.000004381595420614$ 0.000004381595420614
Dabartinė kaina:
$ 0.00004528
$ 0.00004528$ 0.00004528

Chimpzee (CHMPZ) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Chimpzee (CHMPZ) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHMPZ tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CHMPZ tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CHMPZ tokenomiką, galite peržiūrėti CHMPZ tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti CHMPZ

Norite įtraukti Chimpzee (CHMPZ) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius CHMPZ pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Chimpzee (CHMPZ) Kainų istorija

CHMPZ kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CHMPZ kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CHMPZ? Mūsų CHMPZ kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.