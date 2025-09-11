Simons Cat (CAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000007789. Per pastarąsias 24 valandas CAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000007615 iki aukščiausios $ 0.00000816 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAT kaina yra $ 0.000068714136044313, o žemiausia – $ 0.000004169382505533.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – -1.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Simons Cat (CAT) rinkos informacija
Dabartinė Simons Cat rinkos kapitalizacija yra $ 56.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 200.87K. CAT apyvartoje yra 7.30T vienetų, o bendras kiekis siekia 8098242058479.04. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.10M
Simons Cat (CAT) kainos istorija USD
Stebėkite Simons Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000011942
-1.51%
30 dienų
$ -0.000001228
-13.62%
60 dienų
$ +0.000000565
+7.82%
90 dienų
$ +0.000001746
+28.89%
Simons Cat kainos pokytis šiandien
Šiandien CAT užfiksuotas $ -0.00000011942 (-1.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Simons Cat 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000001228 (-13.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Simons Cat 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAT rodiklis pasikeitė $ +0.000000565 (+7.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Simons Cat 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000001746 (+28.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.
Simons Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Simons Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Simons Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Simons Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Simons Cat kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Simons Cat (CAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Simons Cat (CAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Simons Cat prognozes.
Supratimas apie Simons Cat (CAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Simons Cat (CAT)
Ieškote, kaip nusipirkti Simons Cat? Viskas paprasta ir patogu! Simons Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.