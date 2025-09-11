Daugiau apie CAT

Simons Cat

Simons Cat kaina(CAT)

1 CAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.000007789
$0.000007789
-1.51%1D
USD
Simons Cat (CAT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:33:02(UTC+8)

Simons Cat (CAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000007615
$ 0.000007615
24 val. žemiausia
$ 0.00000816
$ 0.00000816
24 val. aukščiausia

$ 0.000007615
$ 0.000007615

$ 0.00000816
$ 0.00000816

$ 0.000068714136044313
$ 0.000068714136044313

$ 0.000004169382505533
$ 0.000004169382505533

-0.63%

-1.51%

+6.07%

+6.07%

Simons Cat (CAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000007789. Per pastarąsias 24 valandas CAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000007615 iki aukščiausios $ 0.00000816 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAT kaina yra $ 0.000068714136044313, o žemiausia – $ 0.000004169382505533.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAT per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – -1.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Simons Cat (CAT) rinkos informacija

No.545

$ 56.82M
$ 56.82M

$ 200.87K
$ 200.87K

$ 70.10M
$ 70.10M

7.30T
7.30T

9,000,000,000,000
9,000,000,000,000

8,098,242,058,479.04
8,098,242,058,479.04

81.05%

BSC

Dabartinė Simons Cat rinkos kapitalizacija yra $ 56.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 200.87K. CAT apyvartoje yra 7.30T vienetų, o bendras kiekis siekia 8098242058479.04. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 70.10M

Simons Cat (CAT) kainos istorija USD

Stebėkite Simons Cat kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000011942-1.51%
30 dienų$ -0.000001228-13.62%
60 dienų$ +0.000000565+7.82%
90 dienų$ +0.000001746+28.89%
Simons Cat kainos pokytis šiandien

Šiandien CAT užfiksuotas $ -0.00000011942 (-1.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Simons Cat 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000001228 (-13.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Simons Cat 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAT rodiklis pasikeitė $ +0.000000565 (+7.82% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Simons Cat 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000001746 (+28.89%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Simons Cat (CAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Simons Cat kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Simons Cat (CAT)

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Simons Cat galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Simons Cat investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Simons Cat mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Simons Cat, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Simons Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Simons Cat (CAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Simons Cat (CAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Simons Cat prognozes.

Peržiūrėkite Simons Cat kainos prognozę dabar!

Simons Cat (CAT) Tokenomika

Supratimas apie Simons Cat (CAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Simons Cat (CAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Simons Cat? Viskas paprasta ir patogu! Simons Cat lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CAT į vietos valiutas

1 Simons Cat(CAT) į VND
0.204967535
1 Simons Cat(CAT) į AUD
A$0.00001176139
1 Simons Cat(CAT) į GBP
0.00000568597
1 Simons Cat(CAT) į EUR
0.00000662065
1 Simons Cat(CAT) į USD
$0.000007789
1 Simons Cat(CAT) į MYR
RM0.00003286958
1 Simons Cat(CAT) į TRY
0.00032152992
1 Simons Cat(CAT) į JPY
¥0.001144983
1 Simons Cat(CAT) į ARS
ARS$0.0110954305
1 Simons Cat(CAT) į RUB
0.00065809261
1 Simons Cat(CAT) į INR
0.00068628879
1 Simons Cat(CAT) į IDR
Rp0.12768850416
1 Simons Cat(CAT) į KRW
0.01081798632
1 Simons Cat(CAT) į PHP
0.00044568658
1 Simons Cat(CAT) į EGP
￡E.0.00037457301
1 Simons Cat(CAT) į BRL
R$0.0000420606
1 Simons Cat(CAT) į CAD
C$0.00001074882
1 Simons Cat(CAT) į BDT
0.0009487002
1 Simons Cat(CAT) į NGN
0.01176582973
1 Simons Cat(CAT) į COP
$0.03054503084
1 Simons Cat(CAT) į ZAR
R.0.00013622961
1 Simons Cat(CAT) į UAH
0.00032152992
1 Simons Cat(CAT) į VES
Bs0.001215084
1 Simons Cat(CAT) į CLP
$0.007485229
1 Simons Cat(CAT) į PKR
Rs0.00221215389
1 Simons Cat(CAT) į KZT
0.00419889412
1 Simons Cat(CAT) į THB
฿0.00024745653
1 Simons Cat(CAT) į TWD
NT$0.00023592881
1 Simons Cat(CAT) į AED
د.إ0.00002858563
1 Simons Cat(CAT) į CHF
Fr0.00000615331
1 Simons Cat(CAT) į HKD
HK$0.00006059842
1 Simons Cat(CAT) į AMD
֏0.00297625479
1 Simons Cat(CAT) į MAD
.د.م0.00007033467
1 Simons Cat(CAT) į MXN
$0.00014479751
1 Simons Cat(CAT) į SAR
ريال0.00002920875
1 Simons Cat(CAT) į PLN
0.00002835196
1 Simons Cat(CAT) į RON
лв0.00003380426
1 Simons Cat(CAT) į SEK
kr0.00007282715
1 Simons Cat(CAT) į BGN
лв0.00001300763
1 Simons Cat(CAT) į HUF
Ft0.00261811657
1 Simons Cat(CAT) į CZK
0.00016247854
1 Simons Cat(CAT) į KWD
د.ك0.000002375645
1 Simons Cat(CAT) į ILS
0.00002585948
1 Simons Cat(CAT) į AOA
Kz0.00712623399
1 Simons Cat(CAT) į BHD
.د.ب0.000002936453
1 Simons Cat(CAT) į BMD
$0.000007789
1 Simons Cat(CAT) į DKK
kr0.00004969382
1 Simons Cat(CAT) į HNL
L0.00020414969
1 Simons Cat(CAT) į MUR
0.0003543995
1 Simons Cat(CAT) į NAD
$0.00013693062
1 Simons Cat(CAT) į NOK
kr0.00007734477
1 Simons Cat(CAT) į NZD
$0.00001308552
1 Simons Cat(CAT) į PAB
B/.0.000007789
1 Simons Cat(CAT) į PGK
K0.00003302536
1 Simons Cat(CAT) į QAR
ر.ق0.00002835196
1 Simons Cat(CAT) į RSD
дин.0.00078030202

Simons Cat išteklius

Išsamesnei Simons Cat analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Simons Cat svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Simons Cat

Kiek Simons Cat(CAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CAT kaina USD valiuta yra 0.000007789USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CAT į USD kaina?
Dabartinė CAT kaina USD valiuta yra $ 0.000007789. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Simons Cat rinkos kapitalizacija?
CAT rinkos kapitalizacija yra $ 56.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CAT apyvartoje?
CAT apyvartoje yra 7.30TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CAT kaina?
CAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000068714136044313USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CAT kaina?
CAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000004169382505533USD.
Kokia yra CAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CAT yra $ 200.87KUSD.
Ar CAT kaina šiais metais kils?
CAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:33:02(UTC+8)

Simons Cat (CAT) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

