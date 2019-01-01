Simons Cat (CAT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSimons Cat (CAT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Simons Cat (CAT) Informacija

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Oficiali svetainė:
https://www.simonscat.xyz/
Baltoji knyga:
https://docs.simonscat.xyz/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse

Simons Cat (CAT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Simons Cat (CAT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 62.34M
$ 62.34M$ 62.34M
Bendra pasiūla:
$ 8.10T
$ 8.10T$ 8.10T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 7.30T
$ 7.30T$ 7.30T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 76.91M
$ 76.91M$ 76.91M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00007098
$ 0.00007098$ 0.00007098
Visų laikų minimumas:
$ 0.000004169382505533
$ 0.000004169382505533$ 0.000004169382505533
Dabartinė kaina:
$ 0.000008545
$ 0.000008545$ 0.000008545

Simons Cat (CAT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Simons Cat (CAT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CAT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CAT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CAT tokenomiką, galite peržiūrėti CAT tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti CAT

Norite įtraukti Simons Cat (CAT) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius CAT pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Simons Cat (CAT) Kainų istorija

CAT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CAT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CAT? Mūsų CAT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

