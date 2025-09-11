BERA (BERA) realiojo laiko kaina yra $ 2.384. Per pastarąsias 24 valandas BERA svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.32 iki aukščiausios $ 2.424 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BERA kaina yra $ 14.993392867128291, o žemiausia – $ 1.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BERA per pastarąją valandą pasikeitė -0.59%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BERA (BERA) rinkos informacija
No.165
$ 299.61M
$ 1.75M
$ 1.21B
125.68M
--
508,196,687.2197514
0.01%
BERACHAIN
Dabartinė BERA rinkos kapitalizacija yra $ 299.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.75M. BERA apyvartoje yra 125.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 508196687.2197514. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.21B
BERA (BERA) kainos istorija USD
Stebėkite BERA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00286
+0.12%
30 dienų
$ +0.416
+21.13%
60 dienų
$ +0.38
+18.96%
90 dienų
$ +0.388
+19.43%
BERA kainos pokytis šiandien
Šiandien BERA užfiksuotas $ +0.00286 (+0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BERA 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.416 (+21.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BERA 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BERA rodiklis pasikeitė $ +0.38 (+18.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BERA 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.388 (+19.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BERA (BERA) pokyčius?
Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.
BERA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BERA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BERA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BERA kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BERA (BERA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BERA (BERA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BERA prognozes.
Supratimas apie BERA (BERA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BERAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BERA (BERA)
Ieškote, kaip nusipirkti BERA? Viskas paprasta ir patogu! BERA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.