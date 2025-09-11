Daugiau apie BERA

BERA logotipas

BERA kaina(BERA)

1 BERA į USD – tiesioginė kaina:

$2.383
$2.383$2.383
+0.12%1D
USD
BERA (BERA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:25:24(UTC+8)

BERA (BERA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.32
$ 2.32$ 2.32
24 val. žemiausia
$ 2.424
$ 2.424$ 2.424
24 val. aukščiausia

$ 2.32
$ 2.32$ 2.32

$ 2.424
$ 2.424$ 2.424

$ 14.993392867128291
$ 14.993392867128291$ 14.993392867128291

$ 1
$ 1$ 1

-0.59%

+0.12%

+4.24%

+4.24%

BERA (BERA) realiojo laiko kaina yra $ 2.384. Per pastarąsias 24 valandas BERA svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.32 iki aukščiausios $ 2.424 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BERA kaina yra $ 14.993392867128291, o žemiausia – $ 1.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BERA per pastarąją valandą pasikeitė -0.59%, per 24 valandas – +0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BERA (BERA) rinkos informacija

No.165

$ 299.61M
$ 299.61M$ 299.61M

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 1.21B
$ 1.21B$ 1.21B

125.68M
125.68M 125.68M

--
----

508,196,687.2197514
508,196,687.2197514 508,196,687.2197514

0.01%

BERACHAIN

Dabartinė BERA rinkos kapitalizacija yra $ 299.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.75M. BERA apyvartoje yra 125.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 508196687.2197514. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.21B

BERA (BERA) kainos istorija USD

Stebėkite BERA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00286+0.12%
30 dienų$ +0.416+21.13%
60 dienų$ +0.38+18.96%
90 dienų$ +0.388+19.43%
BERA kainos pokytis šiandien

Šiandien BERA užfiksuotas $ +0.00286 (+0.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BERA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.416 (+21.13%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BERA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BERA rodiklis pasikeitė $ +0.38 (+18.96% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BERA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.388 (+19.43%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BERA (BERA) pokyčius?

Peržiūrėkite BERA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BERA (BERA)

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

BERA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BERA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BERAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BERA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BERA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BERA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BERA (BERA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BERA (BERA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BERA prognozes.

Peržiūrėkite BERA kainos prognozę dabar!

BERA (BERA) Tokenomika

Supratimas apie BERA (BERA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BERAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BERA (BERA)

Ieškote, kaip nusipirkti BERA? Viskas paprasta ir patogu! BERA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BERA į vietos valiutas

1 BERA(BERA) į VND
62,734.96
1 BERA(BERA) į AUD
A$3.59984
1 BERA(BERA) į GBP
1.74032
1 BERA(BERA) į EUR
2.0264
1 BERA(BERA) į USD
$2.384
1 BERA(BERA) į MYR
RM10.03664
1 BERA(BERA) į TRY
98.41152
1 BERA(BERA) į JPY
¥350.448
1 BERA(BERA) į ARS
ARS$3,396.008
1 BERA(BERA) į RUB
201.42416
1 BERA(BERA) į INR
210.0304
1 BERA(BERA) į IDR
Rp39,081.96096
1 BERA(BERA) į KRW
3,311.08992
1 BERA(BERA) į PHP
136.17408
1 BERA(BERA) į EGP
￡E.114.6704
1 BERA(BERA) į BRL
R$12.8736
1 BERA(BERA) į CAD
C$3.28992
1 BERA(BERA) į BDT
290.3712
1 BERA(BERA) į NGN
3,601.19888
1 BERA(BERA) į COP
$9,348.99904
1 BERA(BERA) į ZAR
R.41.69616
1 BERA(BERA) į UAH
98.41152
1 BERA(BERA) į VES
Bs371.904
1 BERA(BERA) į CLP
$2,291.024
1 BERA(BERA) į PKR
Rs677.07984
1 BERA(BERA) į KZT
1,285.16672
1 BERA(BERA) į THB
฿75.76352
1 BERA(BERA) į TWD
NT$72.116
1 BERA(BERA) į AED
د.إ8.74928
1 BERA(BERA) į CHF
Fr1.88336
1 BERA(BERA) į HKD
HK$18.54752
1 BERA(BERA) į AMD
֏910.95024
1 BERA(BERA) į MAD
.د.م21.52752
1 BERA(BERA) į MXN
$44.31856
1 BERA(BERA) į SAR
ريال8.94
1 BERA(BERA) į PLN
8.67776
1 BERA(BERA) į RON
лв10.32272
1 BERA(BERA) į SEK
kr22.26656
1 BERA(BERA) į BGN
лв3.98128
1 BERA(BERA) į HUF
Ft801.07168
1 BERA(BERA) į CZK
49.7064
1 BERA(BERA) į KWD
د.ك0.72712
1 BERA(BERA) į ILS
7.91488
1 BERA(BERA) į AOA
Kz2,181.14544
1 BERA(BERA) į BHD
.د.ب0.898768
1 BERA(BERA) į BMD
$2.384
1 BERA(BERA) į DKK
kr15.20992
1 BERA(BERA) į HNL
L62.48464
1 BERA(BERA) į MUR
108.472
1 BERA(BERA) į NAD
$41.91072
1 BERA(BERA) į NOK
kr23.67312
1 BERA(BERA) į NZD
$4.00512
1 BERA(BERA) į PAB
B/.2.384
1 BERA(BERA) į PGK
K10.10816
1 BERA(BERA) į QAR
ر.ق8.67776
1 BERA(BERA) į RSD
дин.238.7576

BERA išteklius

Išsamesnei BERA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BERA svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BERA

Kiek BERA(BERA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BERA kaina USD valiuta yra 2.384USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BERA į USD kaina?
Dabartinė BERA kaina USD valiuta yra $ 2.384. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BERA rinkos kapitalizacija?
BERA rinkos kapitalizacija yra $ 299.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BERA apyvartoje?
BERA apyvartoje yra 125.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BERA kaina?
BERA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 14.993392867128291USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BERA kaina?
BERA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1USD.
Kokia yra BERA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BERA yra $ 1.75MUSD.
Ar BERA kaina šiais metais kils?
BERA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BERA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:25:24(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

