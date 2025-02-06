BERA

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

VardasBERA

ReitingasNo.157

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)62.95%

Cirkuliuojantis kiekis126,348,118.2832047

Maksimali pasiūla

Bendra pasiūla508,868,118.2832047

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas14.993392867128291,2025-02-06

Mažiausia kaina1,2025-02-06

Vieša blokų grandinėBERACHAIN

