BERA (BERA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBERA (BERA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
BERA (BERA) Informacija

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

Oficiali svetainė:
https://berachain.com/
Baltoji knyga:
https://docs.berachain.com/

BERA (BERA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BERA (BERA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 309.39M
$ 309.39M$ 309.39M
Bendra pasiūla:
$ 508.24M
$ 508.24M$ 508.24M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 125.72M
$ 125.72M$ 125.72M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B
Visų laikų rekordas:
$ 20
$ 20$ 20
Visų laikų minimumas:
$ 1
$ 1$ 1
Dabartinė kaina:
$ 2.461
$ 2.461$ 2.461

Išsami BERA tokeno struktūra (BERA)

Išsamiau aptarkite, kaip išduodami, paskirstomi ir atrakinami BERA tokenai. Šiame skyriuje pabrėžiami pagrindiniai tokeno ekonominės struktūros aspektai: naudingumas, paskatos ir teisių įgijimas.

Berachain introduces a novel Proof-of-Liquidity (PoL) consensus mechanism, combining DeFi incentives with network security. Its tokenomics are designed to maximize capital efficiency, decentralize governance, and align incentives for all ecosystem participants. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Token Model Overview

Berachain operates a dual-token system:

TokenTypeFunctionality
BERAGas/UtilityNative gas token for transactions, staking to activate validators, and securing the network.
BGTGovernanceNon-transferable governance token, earned by providing liquidity, used for voting and emissions control. Can be burned 1:1 for BERA.

Issuance Mechanism

  • BGT (Governance Token):

    • Earned via Emissions: Users earn BGT by providing liquidity to core DeFi protocols (e.g., DEX, lending, perps).
    • Non-transferable: BGT cannot be traded directly but can be burned for BERA.
    • Emissions Directed by Governance: BGT holders vote to direct future emissions to specific pools, similar to veTokenomics (e.g., Curve).

  • BERA (Gas Token):

    • Minted by Burning BGT: BERA is created by irreversibly burning BGT at a 1:1 ratio.
    • Used for Gas and Staking: Required for transaction fees and validator staking.

Allocation Mechanism

The initial allocation of BERA (and by extension, BGT) is distributed as follows:

Allocation Category% of TotalVesting/Unlocking Details
Investors34.3%1-year cliff, 1/6th released, then 24-month linear vesting
Initial Core Contributors16.8%1-year cliff, 1/6th released, then 24-month linear vesting
Ecosystem & R&D20.0%1-year cliff, 1/6th released, then 24-month linear vesting
Future Community Initiatives13.1%1-year cliff, 1/6th released, then 24-month linear vesting
Airdrop15.8%Distributed to testnet users, NFT holders, social supporters, dApps, community builders; cliff + linear

Unlocking Schedule Table:

RecipientAllocation %Cliff PeriodInitial ReleaseLinear Vesting PeriodMonthly Release (post-cliff)
Investors34.3%1 year1/6th24 months~5.95M BERA
Initial Core Contributors16.8%1 year1/6th24 months~2.92M BERA
Ecosystem & R&D20.0%1 year1/6th24 months~2.19M BERA
Future Community Initiatives13.1%1 year1/6th24 months~2.27M BERA
Airdrop15.8%Immediate/CliffInstant/LinearDaily (for linear)~729,836 BERA (daily)

Usage and Incentive Mechanism

  • Proof-of-Liquidity (PoL):

    • Liquidity Providers (LPs): Earn BGT emissions by providing liquidity to core protocols (DEX, lending, perps).
    • Governance: BGT holders vote to direct emissions to pools, creating a "bribe" market where protocols can incentivize BGT holders to support their pools.
    • Validators: Stake BERA to secure the network; receive BGT emissions based on delegated BGT.
    • Bribe Mechanism: Protocols can offer incentives to validators/delegators to direct emissions, increasing competition for liquidity and decentralization.

  • Ecosystem Incentives:

    • Airdrops: Distributed to early users, NFT holders, and community contributors.
    • Community Initiatives: Ongoing incentives for developers, dApps, and user programs.

  • Value Capture:

    • Swap Fees: A portion of DEX fees is distributed to BGT stakers.
    • Protocol Fees: Lending and perps protocols capture value for the ecosystem.

Locking and Unlocking Mechanism

  • Locking:

    • BGT: Non-transferable, can only be earned via liquidity provision and staked for governance.
    • Vesting: All major allocations (investors, contributors, ecosystem, community) are subject to a 1-year cliff, followed by linear monthly vesting over 24 months.

  • Unlocking:

    • Cliff Release: After 1 year, 1/6th of the allocation is released instantly.
    • Linear Vesting: The remaining 5/6th is released monthly over the next 24 months.
    • Airdrop: Some airdrop allocations are distributed instantly, others linearly (e.g., daily).

Example Unlocking Table

CategoryCliff DateInitial ReleaseMonthly ReleaseFinal Unlock Date
Investors2026-02-0628,583,333 BERA5,954,861 BERA2028-02-06
Core Contributors2026-02-0614,000,000 BERA2,916,667 BERA2028-02-06
Ecosystem & R&D2025-02-0647,500,000 BERA2,187,500 BERA2027-02-06
Community Initiatives2026-02-0610,916,667 BERA2,274,306 BERA2028-02-06

Additional Nuances and Implications

  • Non-transferability of BGT: Ensures governance power accrues only to active participants, but may lead to centralization among early large LPs.
  • Bribe Market: Encourages protocols to compete for emissions, but could lead to plutocratic dynamics if not managed.
  • TVL and Security: Since BGT is earned by LPs and not staked directly, Berachain’s TVL is higher relative to traditional PoS chains, as security and liquidity are tightly coupled.
  • Unlocking Risks: Large unlocks (especially >5% of supply) can create significant market pressure and price volatility, as observed in broader crypto markets.

Summary Table: Berachain Tokenomics

AspectDetails
IssuanceBGT earned via liquidity provision; BERA minted by burning BGT
AllocationInvestors (34.3%), Core Contributors (16.8%), Ecosystem & R&D (20%), Community (13.1%), Airdrop (15.8%)
UsageBERA: gas, staking; BGT: governance, emissions direction, can be burned for BERA
IncentivesLP rewards, bribe market, protocol fees, airdrops, community programs
Locking1-year cliff, then 24-month linear vesting for all major allocations
Unlocking1/6th at cliff, remainder monthly; airdrop partly instant, partly linear

Final Thoughts

Berachain’s tokenomics are designed to maximize capital efficiency and align incentives for liquidity, governance, and security. The dual-token model, PoL consensus, and structured vesting schedules create a robust foundation for sustainable DeFi growth, but also introduce challenges around governance centralization and unlock-related volatility. The system’s success will depend on active community participation and ongoing protocol innovation.

BERA (BERA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BERA (BERA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BERA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BERA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BERA tokenomiką, galite peržiūrėti BERA tokeno kainą realiuoju laiku!

BERA kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

Norite sužinoti, kur link juda BERA? Mūsų BERA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

