Bondex (BDXN) realiojo laiko kaina yra $ 0.04223. Per pastarąsias 24 valandas BDXN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04027 iki aukščiausios $ 0.04457 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDXN kaina yra $ 0.06815006116064645, o žemiausia – $ 0.02794707527092435.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDXN per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bondex (BDXN) rinkos informacija
Dabartinė Bondex rinkos kapitalizacija yra $ 6.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 354.59K. BDXN apyvartoje yra 160.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.23M
Bondex (BDXN) kainos istorija USD
Stebėkite Bondex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0009986
-2.31%
30 dienų
$ +0.00079
+1.90%
60 dienų
$ +0.00974
+29.97%
90 dienų
$ +0.00983
+30.33%
Bondex kainos pokytis šiandien
Šiandien BDXN užfiksuotas $ -0.0009986 (-2.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bondex 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00079 (+1.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bondex 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDXN rodiklis pasikeitė $ +0.00974 (+29.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bondex 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00983 (+30.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bondex (BDXN) pokyčius?
Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities.
Bondex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bondex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bondex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Supratimas apie Bondex (BDXN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDXNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bondex (BDXN)
Ieškote, kaip nusipirkti Bondex? Viskas paprasta ir patogu! Bondex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.