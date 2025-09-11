Daugiau apie BDXN

Bondex kaina(BDXN)

1 BDXN į USD – tiesioginė kaina:

$0.04223
$0.04223$0.04223
-2.31%1D
USD
Bondex (BDXN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:24:54(UTC+8)

Bondex (BDXN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04027
$ 0.04027$ 0.04027
24 val. žemiausia
$ 0.04457
$ 0.04457$ 0.04457
24 val. aukščiausia

$ 0.04027
$ 0.04027$ 0.04027

$ 0.04457
$ 0.04457$ 0.04457

$ 0.06815006116064645
$ 0.06815006116064645$ 0.06815006116064645

$ 0.02794707527092435
$ 0.02794707527092435$ 0.02794707527092435

-0.50%

-2.31%

-1.80%

-1.80%

Bondex (BDXN) realiojo laiko kaina yra $ 0.04223. Per pastarąsias 24 valandas BDXN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04027 iki aukščiausios $ 0.04457 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BDXN kaina yra $ 0.06815006116064645, o žemiausia – $ 0.02794707527092435.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BDXN per pastarąją valandą pasikeitė -0.50%, per 24 valandas – -2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bondex (BDXN) rinkos informacija

No.1324

$ 6.76M
$ 6.76M$ 6.76M

$ 354.59K
$ 354.59K$ 354.59K

$ 42.23M
$ 42.23M$ 42.23M

160.00M
160.00M 160.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.00%

ETH

Dabartinė Bondex rinkos kapitalizacija yra $ 6.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 354.59K. BDXN apyvartoje yra 160.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.23M

Bondex (BDXN) kainos istorija USD

Stebėkite Bondex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0009986-2.31%
30 dienų$ +0.00079+1.90%
60 dienų$ +0.00974+29.97%
90 dienų$ +0.00983+30.33%
Bondex kainos pokytis šiandien

Šiandien BDXN užfiksuotas $ -0.0009986 (-2.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Bondex 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00079 (+1.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Bondex 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BDXN rodiklis pasikeitė $ +0.00974 (+29.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Bondex 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00983 (+30.33%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bondex (BDXN) pokyčius?

Peržiūrėkite Bondex kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Bondex (BDXN)

Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities.

Bondex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bondex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BDXNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bondex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bondex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Bondex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bondex (BDXN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bondex (BDXN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bondex prognozes.

Peržiūrėkite Bondex kainos prognozę dabar!

Bondex (BDXN) Tokenomika

Supratimas apie Bondex (BDXN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BDXNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Bondex (BDXN)

Ieškote, kaip nusipirkti Bondex? Viskas paprasta ir patogu! Bondex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BDXN į vietos valiutas

1 Bondex(BDXN) į VND
1,111.28245
1 Bondex(BDXN) į AUD
A$0.0637673
1 Bondex(BDXN) į GBP
0.0308279
1 Bondex(BDXN) į EUR
0.0358955
1 Bondex(BDXN) į USD
$0.04223
1 Bondex(BDXN) į MYR
RM0.1777883
1 Bondex(BDXN) į TRY
1.7432544
1 Bondex(BDXN) į JPY
¥6.20781
1 Bondex(BDXN) į ARS
ARS$60.156635
1 Bondex(BDXN) į RUB
3.5680127
1 Bondex(BDXN) į INR
3.720463
1 Bondex(BDXN) į IDR
Rp692.2949712
1 Bondex(BDXN) į KRW
58.6524024
1 Bondex(BDXN) į PHP
2.4121776
1 Bondex(BDXN) į EGP
￡E.2.031263
1 Bondex(BDXN) į BRL
R$0.228042
1 Bondex(BDXN) į CAD
C$0.0582774
1 Bondex(BDXN) į BDT
5.143614
1 Bondex(BDXN) į NGN
63.7913711
1 Bondex(BDXN) į COP
$165.6074788
1 Bondex(BDXN) į ZAR
R.0.7386027
1 Bondex(BDXN) į UAH
1.7432544
1 Bondex(BDXN) į VES
Bs6.58788
1 Bondex(BDXN) į CLP
$40.58303
1 Bondex(BDXN) į PKR
Rs11.9937423
1 Bondex(BDXN) į KZT
22.7653484
1 Bondex(BDXN) į THB
฿1.3420694
1 Bondex(BDXN) į TWD
NT$1.2774575
1 Bondex(BDXN) į AED
د.إ0.1549841
1 Bondex(BDXN) į CHF
Fr0.0333617
1 Bondex(BDXN) į HKD
HK$0.3285494
1 Bondex(BDXN) į AMD
֏16.1365053
1 Bondex(BDXN) į MAD
.د.م0.3813369
1 Bondex(BDXN) į MXN
$0.7850557
1 Bondex(BDXN) į SAR
ريال0.1583625
1 Bondex(BDXN) į PLN
0.1537172
1 Bondex(BDXN) į RON
лв0.1828559
1 Bondex(BDXN) į SEK
kr0.3944282
1 Bondex(BDXN) į BGN
лв0.0705241
1 Bondex(BDXN) į HUF
Ft14.1901246
1 Bondex(BDXN) į CZK
0.8804955
1 Bondex(BDXN) į KWD
د.ك0.01288015
1 Bondex(BDXN) į ILS
0.1402036
1 Bondex(BDXN) į AOA
Kz38.6366493
1 Bondex(BDXN) į BHD
.د.ب0.01592071
1 Bondex(BDXN) į BMD
$0.04223
1 Bondex(BDXN) į DKK
kr0.2694274
1 Bondex(BDXN) į HNL
L1.1068483
1 Bondex(BDXN) į MUR
1.921465
1 Bondex(BDXN) į NAD
$0.7424034
1 Bondex(BDXN) į NOK
kr0.4193439
1 Bondex(BDXN) į NZD
$0.0709464
1 Bondex(BDXN) į PAB
B/.0.04223
1 Bondex(BDXN) į PGK
K0.1790552
1 Bondex(BDXN) į QAR
ر.ق0.1537172
1 Bondex(BDXN) į RSD
дин.4.2293345

Bondex išteklius

Išsamesnei Bondex analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Bondex svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bondex

Kiek Bondex(BDXN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BDXN kaina USD valiuta yra 0.04223USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BDXN į USD kaina?
Dabartinė BDXN kaina USD valiuta yra $ 0.04223. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bondex rinkos kapitalizacija?
BDXN rinkos kapitalizacija yra $ 6.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BDXN apyvartoje?
BDXN apyvartoje yra 160.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BDXN kaina?
BDXN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.06815006116064645USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BDXN kaina?
BDXN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02794707527092435USD.
Kokia yra BDXN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BDXN yra $ 354.59KUSD.
Ar BDXN kaina šiais metais kils?
BDXN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BDXN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:24:54(UTC+8)

Bondex (BDXN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 BDXN = 0.04223 USD

