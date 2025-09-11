Daugiau apie BANK

Lorenzo Protocol logotipas

Lorenzo Protocol kaina(BANK)

1 BANK į USD – tiesioginė kaina:

$0.06736
$0.06736$0.06736
+1.12%1D
USD
Lorenzo Protocol (BANK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:23:26(UTC+8)

Lorenzo Protocol (BANK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06641
$ 0.06641$ 0.06641
24 val. žemiausia
$ 0.06999
$ 0.06999$ 0.06999
24 val. aukščiausia

$ 0.06641
$ 0.06641$ 0.06641

$ 0.06999
$ 0.06999$ 0.06999

$ 0.09177061454901096
$ 0.09177061454901096$ 0.09177061454901096

$ 0.018389388782512995
$ 0.018389388782512995$ 0.018389388782512995

+0.25%

+1.12%

+4.41%

+4.41%

Lorenzo Protocol (BANK) realiojo laiko kaina yra $ 0.06736. Per pastarąsias 24 valandas BANK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06641 iki aukščiausios $ 0.06999 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BANK kaina yra $ 0.09177061454901096, o žemiausia – $ 0.018389388782512995.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BANK per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lorenzo Protocol (BANK) rinkos informacija

No.1098

$ 11.76M
$ 11.76M$ 11.76M

$ 65.01K
$ 65.01K$ 65.01K

$ 141.46M
$ 141.46M$ 141.46M

174.65M
174.65M 174.65M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

527,916,666.6666667
527,916,666.6666667 527,916,666.6666667

8.31%

BSC

Dabartinė Lorenzo Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 11.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.01K. BANK apyvartoje yra 174.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 527916666.6666667. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.46M

Lorenzo Protocol (BANK) kainos istorija USD

Stebėkite Lorenzo Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0007461+1.12%
30 dienų$ +0.00489+7.82%
60 dienų$ -0.00003-0.05%
90 dienų$ +0.0167+32.96%
Lorenzo Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien BANK užfiksuotas $ +0.0007461 (+1.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lorenzo Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00489 (+7.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lorenzo Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BANK rodiklis pasikeitė $ -0.00003 (-0.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lorenzo Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0167 (+32.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lorenzo Protocol (BANK) pokyčius?

Peržiūrėkite Lorenzo Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Lorenzo Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lorenzo Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BANKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lorenzo Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lorenzo Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lorenzo Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lorenzo Protocol (BANK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lorenzo Protocol (BANK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lorenzo Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Lorenzo Protocol kainos prognozę dabar!

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomika

Supratimas apie Lorenzo Protocol (BANK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BANKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lorenzo Protocol (BANK)

Ieškote, kaip nusipirkti Lorenzo Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Lorenzo Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BANK į vietos valiutas

Lorenzo Protocol išteklius

Išsamesnei Lorenzo Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lorenzo Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lorenzo Protocol

Kiek Lorenzo Protocol(BANK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BANK kaina USD valiuta yra 0.06736USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BANK į USD kaina?
Dabartinė BANK kaina USD valiuta yra $ 0.06736. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lorenzo Protocol rinkos kapitalizacija?
BANK rinkos kapitalizacija yra $ 11.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BANK apyvartoje?
BANK apyvartoje yra 174.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BANK kaina?
BANK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09177061454901096USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BANK kaina?
BANK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.018389388782512995USD.
Kokia yra BANK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BANK yra $ 65.01KUSD.
Ar BANK kaina šiais metais kils?
BANK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BANK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:23:26(UTC+8)

Lorenzo Protocol (BANK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

