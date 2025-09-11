Lorenzo Protocol (BANK) realiojo laiko kaina yra $ 0.06736. Per pastarąsias 24 valandas BANK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06641 iki aukščiausios $ 0.06999 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BANK kaina yra $ 0.09177061454901096, o žemiausia – $ 0.018389388782512995.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BANK per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +1.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lorenzo Protocol (BANK) rinkos informacija
$ 11.76M
$ 65.01K
$ 141.46M
174.65M
2,100,000,000
527,916,666.6666667
BSC
Dabartinė Lorenzo Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 11.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.01K. BANK apyvartoje yra 174.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 527916666.6666667. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.46M
Lorenzo Protocol (BANK) kainos istorija USD
Stebėkite Lorenzo Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0007461
+1.12%
30 dienų
$ +0.00489
+7.82%
60 dienų
$ -0.00003
-0.05%
90 dienų
$ +0.0167
+32.96%
Lorenzo Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien BANK užfiksuotas $ +0.0007461 (+1.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lorenzo Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00489 (+7.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lorenzo Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BANK rodiklis pasikeitė $ -0.00003 (-0.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lorenzo Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0167 (+32.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lorenzo Protocol (BANK) pokyčius?
Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.
Lorenzo Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lorenzo Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BANKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lorenzo Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lorenzo Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Lorenzo Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lorenzo Protocol (BANK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lorenzo Protocol (BANK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lorenzo Protocol prognozes.
Supratimas apie Lorenzo Protocol (BANK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BANKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Lorenzo Protocol (BANK)
Ieškote, kaip nusipirkti Lorenzo Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Lorenzo Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.