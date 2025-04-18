BANK

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

ReitingasNo.660

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)2.47%

Cirkuliuojantis kiekis446,359,663.5666662

Maksimali pasiūla2,100,000,000

Bendra pasiūla527,916,666.6666667

Cirkuliacijos norma0.2125%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.11753409327032444,2025-09-21

Mažiausia kaina0.018389388782512995,2025-04-18

Vieša blokų grandinėBSC

Loading...