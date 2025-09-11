Daugiau apie BABYSHARK

Baby Shark Meme logotipas

Baby Shark Meme kaina(BABYSHARK)

$0.001181
-5.28%1D
USD
Baby Shark Meme (BABYSHARK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:53:30(UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-1.25%

-5.28%

+6.07%

+6.07%

Baby Shark Meme (BABYSHARK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0011792. Per pastarąsias 24 valandas BABYSHARK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00104 iki aukščiausios $ 0.0013313 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYSHARK kaina yra $ 0.1883438358982307, o žemiausia – $ 0.000837027518705513.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYSHARK per pastarąją valandą pasikeitė -1.25%, per 24 valandas – -5.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) rinkos informacija

No.2140

$ 1.00M
SOL

Dabartinė Baby Shark Meme rinkos kapitalizacija yra $ 1.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.17K. BABYSHARK apyvartoje yra 849.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999736. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.18M

Baby Shark Meme (BABYSHARK) kainos istorija USD

Stebėkite Baby Shark Meme kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000065833-5.28%
30 dienų$ +0.0002876+32.25%
60 dienų$ +0.0000582+5.19%
90 dienų$ +0.0000512+4.53%
Baby Shark Meme kainos pokytis šiandien

Šiandien BABYSHARK užfiksuotas $ -0.000065833 (-5.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Baby Shark Meme 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002876 (+32.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Baby Shark Meme 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABYSHARK rodiklis pasikeitė $ +0.0000582 (+5.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Baby Shark Meme 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000512 (+4.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Baby Shark Meme (BABYSHARK) pokyčius?

Peržiūrėkite Baby Shark Meme kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Baby Shark Meme galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Baby Shark Meme investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BABYSHARKstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Baby Shark Meme mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Baby Shark Meme, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Baby Shark Meme kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Baby Shark Meme (BABYSHARK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Shark Meme (BABYSHARK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Shark Meme prognozes.

Peržiūrėkite Baby Shark Meme kainos prognozę dabar!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Tokenomika

Supratimas apie Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYSHARKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Ieškote, kaip nusipirkti Baby Shark Meme? Viskas paprasta ir patogu! Baby Shark Meme lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BABYSHARK į vietos valiutas

1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į VND
31.030648
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į AUD
A$0.001780592
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į GBP
0.000860816
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į EUR
0.00100232
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į USD
$0.0011792
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į MYR
RM0.004976224
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į TRY
0.048665584
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į JPY
¥0.1733424
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į ARS
ARS$1.6797704
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į RUB
0.0996424
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į INR
0.104040816
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į IDR
Rp19.331144448
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į KRW
1.640054944
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į PHP
0.067473824
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į EGP
￡E.0.056790272
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į BRL
R$0.00636768
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į CAD
C$0.001627296
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į BDT
0.14362656
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į NGN
1.778575568
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į COP
$4.624303552
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į ZAR
R.0.020636
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į UAH
0.048677376
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į VES
Bs0.1839552
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į CLP
$1.1332112
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į PKR
Rs0.334904592
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į KZT
0.635683136
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į THB
฿0.037463184
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į TWD
NT$0.03578872
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į AED
د.إ0.004327664
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į CHF
Fr0.000931568
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į HKD
HK$0.009174176
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į AMD
֏0.450584112
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į MAD
.د.م0.010648176
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į MXN
$0.02193312
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į SAR
ريال0.004422
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į PLN
0.004292288
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į RON
лв0.005105936
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į SEK
kr0.01102552
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į BGN
лв0.001969264
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į HUF
Ft0.396364496
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į CZK
0.024598112
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į KWD
د.ك0.000359656
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į ILS
0.003926736
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į AOA
Kz1.074923344
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į BHD
.د.ب0.0004445584
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į BMD
$0.0011792
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į DKK
kr0.007523296
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į HNL
L0.030906832
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į MUR
0.053724352
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į NAD
$0.020730336
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į NOK
kr0.011709456
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į NZD
$0.001981056
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į PAB
B/.0.0011792
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į PGK
K0.004999808
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į QAR
ر.ق0.004292288
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) į RSD
дин.0.118108672

Baby Shark Meme išteklius

Išsamesnei Baby Shark Meme analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Baby Shark Meme svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Baby Shark Meme

Kiek Baby Shark Meme(BABYSHARK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BABYSHARK kaina USD valiuta yra 0.0011792USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BABYSHARK į USD kaina?
Dabartinė BABYSHARK kaina USD valiuta yra $ 0.0011792. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Baby Shark Meme rinkos kapitalizacija?
BABYSHARK rinkos kapitalizacija yra $ 1.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BABYSHARK apyvartoje?
BABYSHARK apyvartoje yra 849.35MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BABYSHARK kaina?
BABYSHARK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1883438358982307USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BABYSHARK kaina?
BABYSHARK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000837027518705513USD.
Kokia yra BABYSHARK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BABYSHARK yra $ 54.17KUSD.
Ar BABYSHARK kaina šiais metais kils?
BABYSHARK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BABYSHARK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:53:30(UTC+8)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

