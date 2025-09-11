Baby Shark Meme (BABYSHARK) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00104
$ 0.00104
24 val. žemiausia
$ 0.0013313
$ 0.0013313
24 val. aukščiausia
$ 0.00104
$ 0.00104
$ 0.0013313
$ 0.0013313
$ 0.1883438358982307
$ 0.1883438358982307
$ 0.000837027518705513
$ 0.000837027518705513
-1.25%
-5.28%
+6.07%
+6.07%
Baby Shark Meme (BABYSHARK) realiojo laiko kaina yra $ 0.0011792. Per pastarąsias 24 valandas BABYSHARK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00104 iki aukščiausios $ 0.0013313 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BABYSHARK kaina yra $ 0.1883438358982307, o žemiausia – $ 0.000837027518705513.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BABYSHARK per pastarąją valandą pasikeitė -1.25%, per 24 valandas – -5.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Baby Shark Meme (BABYSHARK) rinkos informacija
No.2140
$ 1.00M
$ 1.00M
$ 54.17K
$ 54.17K
$ 1.18M
$ 1.18M
849.35M
849.35M
999,999,736
999,999,736
SOL
Dabartinė Baby Shark Meme rinkos kapitalizacija yra $ 1.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.17K. BABYSHARK apyvartoje yra 849.35M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999736. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.18M
Baby Shark Meme (BABYSHARK) kainos istorija USD
Stebėkite Baby Shark Meme kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000065833
-5.28%
30 dienų
$ +0.0002876
+32.25%
60 dienų
$ +0.0000582
+5.19%
90 dienų
$ +0.0000512
+4.53%
Baby Shark Meme kainos pokytis šiandien
Šiandien BABYSHARK užfiksuotas $ -0.000065833 (-5.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Baby Shark Meme 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0002876 (+32.25%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Baby Shark Meme 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BABYSHARK rodiklis pasikeitė $ +0.0000582 (+5.19% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Baby Shark Meme 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000512 (+4.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Baby Shark Meme (BABYSHARK) pokyčius?
Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.
Baby Shark Meme galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Baby Shark Meme investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Baby Shark Meme, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Baby Shark Meme kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Baby Shark Meme (BABYSHARK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Baby Shark Meme (BABYSHARK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Baby Shark Meme prognozes.
Supratimas apie Baby Shark Meme (BABYSHARK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BABYSHARKišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Baby Shark Meme (BABYSHARK)
Ieškote, kaip nusipirkti Baby Shark Meme? Viskas paprasta ir patogu! Baby Shark Meme lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.