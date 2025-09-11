Daugiau apie STAR

Starpower logotipas

Starpower kaina(STAR)

1 STAR į USD – tiesioginė kaina:

$0.05842
$0.05842$0.05842
+36.24%1D
USD
Starpower (STAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:09:21(UTC+8)

Starpower (STAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04199
$ 0.04199$ 0.04199
24 val. žemiausia
$ 0.06687
$ 0.06687$ 0.06687
24 val. aukščiausia

$ 0.04199
$ 0.04199$ 0.04199

$ 0.06687
$ 0.06687$ 0.06687

$ 0.0766029455373356
$ 0.0766029455373356$ 0.0766029455373356

$ 0.03805041548748198
$ 0.03805041548748198$ 0.03805041548748198

+2.40%

+36.24%

+484.20%

+484.20%

Starpower (STAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.05842. Per pastarąsias 24 valandas STAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04199 iki aukščiausios $ 0.06687 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STAR kaina yra $ 0.0766029455373356, o žemiausia – $ 0.03805041548748198.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STAR per pastarąją valandą pasikeitė +2.40%, per 24 valandas – +36.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +484.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Starpower (STAR) rinkos informacija

No.1127

$ 10.76M
$ 10.76M$ 10.76M

$ 74.41K
$ 74.41K$ 74.41K

$ 58.42M
$ 58.42M$ 58.42M

184.20M
184.20M 184.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.42%

BSC

Dabartinė Starpower rinkos kapitalizacija yra $ 10.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.41K. STAR apyvartoje yra 184.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.42M

Starpower (STAR) kainos istorija USD

Stebėkite Starpower kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0155398+36.24%
30 dienų$ +0.04842+484.20%
60 dienų$ +0.04842+484.20%
90 dienų$ +0.04842+484.20%
Starpower kainos pokytis šiandien

Šiandien STAR užfiksuotas $ +0.0155398 (+36.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Starpower 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04842 (+484.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Starpower 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STAR rodiklis pasikeitė $ +0.04842 (+484.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Starpower 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04842 (+484.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Starpower (STAR) pokyčius?

Peržiūrėkite Starpower kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Starpower (STAR)

Starpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network (“DePIN”) to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI.

Starpower galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Starpower investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Starpower mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Starpower, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Starpower kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Starpower (STAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Starpower (STAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Starpower prognozes.

Peržiūrėkite Starpower kainos prognozę dabar!

Starpower (STAR) Tokenomika

Supratimas apie Starpower (STAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Starpower (STAR)

Ieškote, kaip nusipirkti Starpower? Viskas paprasta ir patogu! Starpower lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STAR į vietos valiutas

Starpower išteklius

Išsamesnei Starpower analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Starpower svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Starpower

Kiek Starpower(STAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STAR kaina USD valiuta yra 0.05842USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STAR į USD kaina?
Dabartinė STAR kaina USD valiuta yra $ 0.05842. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Starpower rinkos kapitalizacija?
STAR rinkos kapitalizacija yra $ 10.76MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STAR apyvartoje?
STAR apyvartoje yra 184.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STAR kaina?
STAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0766029455373356USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STAR kaina?
STAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03805041548748198USD.
Kokia yra STAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STAR yra $ 74.41KUSD.
Ar STAR kaina šiais metais kils?
STAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:09:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

