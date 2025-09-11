Starpower (STAR) realiojo laiko kaina yra $ 0.05842. Per pastarąsias 24 valandas STAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04199 iki aukščiausios $ 0.06687 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STAR kaina yra $ 0.0766029455373356, o žemiausia – $ 0.03805041548748198.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STAR per pastarąją valandą pasikeitė +2.40%, per 24 valandas – +36.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +484.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Starpower (STAR) rinkos informacija
Dabartinė Starpower rinkos kapitalizacija yra $ 10.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.41K. STAR apyvartoje yra 184.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.42M
Starpower (STAR) kainos istorija USD
Stebėkite Starpower kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0155398
+36.24%
30 dienų
$ +0.04842
+484.20%
60 dienų
$ +0.04842
+484.20%
90 dienų
$ +0.04842
+484.20%
Starpower kainos pokytis šiandien
Šiandien STAR užfiksuotas $ +0.0155398 (+36.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Starpower 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.04842 (+484.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Starpower 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STAR rodiklis pasikeitė $ +0.04842 (+484.20% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Starpower 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.04842 (+484.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Starpower (STAR) pokyčius?
Starpower is an energy network protocol that partners with leading renewable energy devices manufacturers to aggregate solar panels/batteries/EVs/appliances into a decentralized network (“DePIN”) to address the volatility of renewable energy sources and meet the increasing energy demands of AI.
Starpower kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Starpower (STAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Starpower (STAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Starpower prognozes.
Supratimas apie Starpower (STAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STARišsamią tokeno tokenomiką dabar!
