Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Baby Shark Meme kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BABYSHARK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Baby Shark Meme kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Baby Shark Meme kainos prognozė
$0.0014638
$0.0014638
+10.20%
USD
Faktinis
Prognozė
Baby Shark Meme Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Baby Shark Meme galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001463 prekybos kainą 2025 m.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Baby Shark Meme galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001536 prekybos kainą 2026 m.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BABYSHARK ateities kaina yra $ 0.001613 su 10.25% augimo norma.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BABYSHARK ateities kaina yra $ 0.001694 su 15.76% augimo norma.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BABYSHARK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001779, o augimo norma – 21.55%.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BABYSHARK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001868, o augimo norma – 27.63%.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Baby Shark Meme kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003043 prekybos kainą.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Baby Shark Meme kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004956 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001463
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001536
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001613
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001694
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001779
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001868
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001961
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002059
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002162
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002270
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002384
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002503
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002628
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002760
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002898
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003043
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Baby Shark Meme kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001463
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001464
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001465
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001469
    0.41%
Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BABYSHARK kaina yra $0.001463. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BABYSHARK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001464. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BABYSHARK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001465. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BABYSHARK kaina yra $0.001469. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Baby Shark Meme kainų statistika

$ 0.0014638
$ 0.0014638

+10.20%

$ 1.24M
$ 1.24M

849.35M
849.35M

$ 84.94K
$ 84.94K

--

Naujausia BABYSHARK kaina yra $ 0.0014638. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +10.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 84.94K.
Be to, BABYSHARK turi 849.35M apyvartą ir $ 1.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Bandote įsigyti BABYSHARK? Dabar galite BABYSHARK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Baby Shark Meme ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BABYSHARK dabar

Baby Shark Meme istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Baby Shark Meme, dabartinė Baby Shark Meme kaina yra 0.001463USD. Apyvartinė Baby Shark Meme (BABYSHARK) pasiūla yra 0.00 BABYSHARK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.24M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.15%
    $ 0.000194
    $ 0.002237
    $ 0.001262
  • 7 dienos
    0.36%
    $ 0.000388
    $ 0.002237
    $ 0.001015
  • 30 dienų
    0.50%
    $ 0.000484
    $ 0.002237
    $ 0.000966
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Baby Shark Meme kaina pasikeitė $0.000194, atspindinti 0.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Baby Shark Meme buvo prekiaujama aukščiausia $0.002237 ir žemiausia $0.001015. Kainos pokytis buvo 0.36%. Ši naujausia tendencija parodo BABYSHARK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Baby Shark Meme įvyko 0.50%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000484 vertę. Tai rodo, kad BABYSHARK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Baby Shark Meme kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BABYSHARK kainų istoriją

Kaip veikia Baby Shark Meme (BABYSHARK) kainų prognozės modulis?

Baby Shark Meme Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BABYSHARK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Baby Shark Meme ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BABYSHARK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Baby Shark Meme kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BABYSHARK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BABYSHARK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Baby Shark Meme potencialą.

Kodėl BABYSHARK kainų prognozė yra svarbi?

BABYSHARK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BABYSHARK dabar?
Pagal jūsų prognozes, BABYSHARK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BABYSHARK kainų prognozė?
Remiantis Baby Shark Meme (BABYSHARK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BABYSHARK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BABYSHARK 2026 m.?
1 vieneto Baby Shark Meme (BABYSHARK) kaina šiandien yra $0.001463. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BABYSHARK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BABYSHARK kaina 2027 m.?
Baby Shark Meme (BABYSHARK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BABYSHARK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BABYSHARK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Baby Shark Meme (BABYSHARK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BABYSHARK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Baby Shark Meme (BABYSHARK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BABYSHARK 2030 m.?
1 vieneto Baby Shark Meme (BABYSHARK) kaina šiandien yra $0.001463. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BABYSHARK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BABYSHARK kainų prognozė 2040 metams?
Baby Shark Meme (BABYSHARK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BABYSHARK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.