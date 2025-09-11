Daugiau apie STORJ

STORJ Kainos informacija

STORJ Baltoji knyga

STORJ Oficiali svetainė

STORJ Tokenomika

STORJ Kainų prognozė

STORJ Istorija

STORJ pirkimo vadovas

STORJvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

STORJ Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

STORJ logotipas

STORJ kaina(STORJ)

1 STORJ į USD – tiesioginė kaina:

$0.2636
$0.2636$0.2636
+0.07%1D
USD
STORJ (STORJ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:38(UTC+8)

STORJ (STORJ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2597
$ 0.2597$ 0.2597
24 val. žemiausia
$ 0.2653
$ 0.2653$ 0.2653
24 val. aukščiausia

$ 0.2597
$ 0.2597$ 0.2597

$ 0.2653
$ 0.2653$ 0.2653

$ 3.90788278
$ 3.90788278$ 3.90788278

$ 0.0483529328365
$ 0.0483529328365$ 0.0483529328365

+0.03%

+0.07%

+5.31%

+5.31%

STORJ (STORJ) realiojo laiko kaina yra $ 0.2636. Per pastarąsias 24 valandas STORJ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2597 iki aukščiausios $ 0.2653 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STORJ kaina yra $ 3.90788278, o žemiausia – $ 0.0483529328365.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STORJ per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

STORJ (STORJ) rinkos informacija

No.355

$ 110.44M
$ 110.44M$ 110.44M

$ 186.45K
$ 186.45K$ 186.45K

$ 112.03M
$ 112.03M$ 112.03M

418.97M
418.97M 418.97M

424,999,998.00000113
424,999,998.00000113 424,999,998.00000113

2017-07-03 00:00:00

$ 0.4097
$ 0.4097$ 0.4097

ETH

Dabartinė STORJ rinkos kapitalizacija yra $ 110.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 186.45K. STORJ apyvartoje yra 418.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 424999998.00000113. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 112.03M

STORJ (STORJ) kainos istorija USD

Stebėkite STORJ kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000184+0.07%
30 dienų$ -0.0035-1.32%
60 dienų$ -0.0346-11.61%
90 dienų$ +0.0176+7.15%
STORJ kainos pokytis šiandien

Šiandien STORJ užfiksuotas $ +0.000184 (+0.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

STORJ 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0035 (-1.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

STORJ 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STORJ rodiklis pasikeitė $ -0.0346 (-11.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

STORJ 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0176 (+7.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STORJ (STORJ) pokyčius?

Peržiūrėkite STORJ kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra STORJ (STORJ)

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

STORJ galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų STORJ investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STORJstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie STORJ mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti STORJ, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

STORJ kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos STORJ (STORJ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STORJ (STORJ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STORJ prognozes.

Peržiūrėkite STORJ kainos prognozę dabar!

STORJ (STORJ) Tokenomika

Supratimas apie STORJ (STORJ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STORJišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti STORJ (STORJ)

Ieškote, kaip nusipirkti STORJ? Viskas paprasta ir patogu! STORJ lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STORJ į vietos valiutas

1 STORJ(STORJ) į VND
6,936.634
1 STORJ(STORJ) į AUD
A$0.398036
1 STORJ(STORJ) į GBP
0.192428
1 STORJ(STORJ) į EUR
0.22406
1 STORJ(STORJ) į USD
$0.2636
1 STORJ(STORJ) į MYR
RM1.112392
1 STORJ(STORJ) į TRY
10.881408
1 STORJ(STORJ) į JPY
¥38.7492
1 STORJ(STORJ) į ARS
ARS$375.4982
1 STORJ(STORJ) į RUB
22.271564
1 STORJ(STORJ) į INR
23.270608
1 STORJ(STORJ) į IDR
Rp4,321.310784
1 STORJ(STORJ) į KRW
367.1289
1 STORJ(STORJ) į PHP
15.093736
1 STORJ(STORJ) į EGP
￡E.12.694976
1 STORJ(STORJ) į BRL
R$1.42344
1 STORJ(STORJ) į CAD
C$0.363768
1 STORJ(STORJ) į BDT
32.10648
1 STORJ(STORJ) į NGN
397.585244
1 STORJ(STORJ) į COP
$1,033.723216
1 STORJ(STORJ) į ZAR
R.4.615636
1 STORJ(STORJ) į UAH
10.881408
1 STORJ(STORJ) į VES
Bs41.1216
1 STORJ(STORJ) į CLP
$253.3196
1 STORJ(STORJ) į PKR
Rs74.865036
1 STORJ(STORJ) į KZT
142.101488
1 STORJ(STORJ) į THB
฿8.38248
1 STORJ(STORJ) į TWD
NT$8.002896
1 STORJ(STORJ) į AED
د.إ0.967412
1 STORJ(STORJ) į CHF
Fr0.208244
1 STORJ(STORJ) į HKD
HK$2.050808
1 STORJ(STORJ) į AMD
֏100.724196
1 STORJ(STORJ) į MAD
.د.م2.380308
1 STORJ(STORJ) į MXN
$4.905596
1 STORJ(STORJ) į SAR
ريال0.9885
1 STORJ(STORJ) į PLN
0.959504
1 STORJ(STORJ) į RON
лв1.141388
1 STORJ(STORJ) į SEK
kr2.467296
1 STORJ(STORJ) į BGN
лв0.440212
1 STORJ(STORJ) į HUF
Ft88.664496
1 STORJ(STORJ) į CZK
5.501332
1 STORJ(STORJ) į KWD
د.ك0.080398
1 STORJ(STORJ) į ILS
0.875152
1 STORJ(STORJ) į AOA
Kz240.289852
1 STORJ(STORJ) į BHD
.د.ب0.0993772
1 STORJ(STORJ) į BMD
$0.2636
1 STORJ(STORJ) į DKK
kr1.681768
1 STORJ(STORJ) į HNL
L6.908956
1 STORJ(STORJ) į MUR
12.009616
1 STORJ(STORJ) į NAD
$4.634088
1 STORJ(STORJ) į NOK
kr2.620184
1 STORJ(STORJ) į NZD
$0.442848
1 STORJ(STORJ) į PAB
B/.0.2636
1 STORJ(STORJ) į PGK
K1.117664
1 STORJ(STORJ) į QAR
ر.ق0.959504
1 STORJ(STORJ) į RSD
дин.26.410084

STORJ išteklius

Išsamesnei STORJ analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali STORJ svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie STORJ

Kiek STORJ(STORJ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STORJ kaina USD valiuta yra 0.2636USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STORJ į USD kaina?
Dabartinė STORJ kaina USD valiuta yra $ 0.2636. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra STORJ rinkos kapitalizacija?
STORJ rinkos kapitalizacija yra $ 110.44MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STORJ apyvartoje?
STORJ apyvartoje yra 418.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STORJ kaina?
STORJ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.90788278USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STORJ kaina?
STORJ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0483529328365USD.
Kokia yra STORJ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STORJ yra $ 186.45KUSD.
Ar STORJ kaina šiais metais kils?
STORJ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STORJ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:38(UTC+8)

STORJ (STORJ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

STORJ-į-USD skaičiuoklė

Suma

STORJ
STORJ
USD
USD

1 STORJ = 0.2636 USD

Prekiauti STORJ

STORJUSDT
$0.2636
$0.2636$0.2636
+0.03%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis