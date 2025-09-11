STORJ (STORJ) realiojo laiko kaina yra $ 0.2636. Per pastarąsias 24 valandas STORJ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2597 iki aukščiausios $ 0.2653 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STORJ kaina yra $ 3.90788278, o žemiausia – $ 0.0483529328365.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STORJ per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
STORJ (STORJ) rinkos informacija
No.355
$ 110.44M
$ 186.45K
$ 112.03M
418.97M
424,999,998.00000113
2017-07-03 00:00:00
$ 0.4097
ETH
Dabartinė STORJ rinkos kapitalizacija yra $ 110.44M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 186.45K. STORJ apyvartoje yra 418.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 424999998.00000113. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 112.03M
STORJ (STORJ) kainos istorija USD
Stebėkite STORJ kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000184
+0.07%
30 dienų
$ -0.0035
-1.32%
60 dienų
$ -0.0346
-11.61%
90 dienų
$ +0.0176
+7.15%
STORJ kainos pokytis šiandien
Šiandien STORJ užfiksuotas $ +0.000184 (+0.07%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
STORJ 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0035 (-1.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
STORJ 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STORJ rodiklis pasikeitė $ -0.0346 (-11.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
STORJ 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0176 (+7.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STORJ (STORJ) pokyčius?
Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.
STORJ kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos STORJ (STORJ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STORJ (STORJ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STORJ prognozes.
Supratimas apie STORJ (STORJ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STORJišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti STORJ (STORJ)
