Axie Infinity (AXS) realiojo laiko kaina yra $ 2.56. Per pastarąsias 24 valandas AXS svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.495 iki aukščiausios $ 2.574 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AXS kaina yra $ 165.36907993744018, o žemiausia – $ 0.12343134.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AXS per pastarąją valandą pasikeitė +1.18%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Axie Infinity (AXS) rinkos informacija
$ 426.94M
$ 1.08M
$ 691.20M
166.77M
270,000,000
Dabartinė Axie Infinity rinkos kapitalizacija yra $ 426.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.08M. AXS apyvartoje yra 166.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 270000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 691.20M
Axie Infinity (AXS) kainos istorija USD
Stebėkite Axie Infinity kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00281
+0.11%
30 dienų
$ +0.159
+6.62%
60 dienų
$ +0.058
+2.31%
90 dienų
$ +0.266
+11.59%
Axie Infinity kainos pokytis šiandien
Šiandien AXS užfiksuotas $ +0.00281 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Axie Infinity 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.159 (+6.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Axie Infinity 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AXS rodiklis pasikeitė $ +0.058 (+2.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Axie Infinity 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.266 (+11.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Axie Infinity (AXS) pokyčius?
Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
Axie Infinity galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Axie Infinity investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AXSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Axie Infinity mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Axie Infinity, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Axie Infinity kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Axie Infinity (AXS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Axie Infinity (AXS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Axie Infinity prognozes.
Supratimas apie Axie Infinity (AXS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AXSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Axie Infinity (AXS)
Ieškote, kaip nusipirkti Axie Infinity? Viskas paprasta ir patogu! Axie Infinity lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.