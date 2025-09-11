Daugiau apie AXS

Axie Infinity logotipas

Axie Infinity kaina(AXS)

1 AXS į USD – tiesioginė kaina:

$2.561
$2.561$2.561
+0.11%1D
USD
Axie Infinity (AXS) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:04:23(UTC+8)

Axie Infinity (AXS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.495
$ 2.495$ 2.495
24 val. žemiausia
$ 2.574
$ 2.574$ 2.574
24 val. aukščiausia

$ 2.495
$ 2.495$ 2.495

$ 2.574
$ 2.574$ 2.574

$ 165.36907993744018
$ 165.36907993744018$ 165.36907993744018

$ 0.12343134
$ 0.12343134$ 0.12343134

+1.18%

+0.11%

+9.16%

+9.16%

Axie Infinity (AXS) realiojo laiko kaina yra $ 2.56. Per pastarąsias 24 valandas AXS svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.495 iki aukščiausios $ 2.574 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AXS kaina yra $ 165.36907993744018, o žemiausia – $ 0.12343134.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AXS per pastarąją valandą pasikeitė +1.18%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Axie Infinity (AXS) rinkos informacija

No.136

$ 426.94M
$ 426.94M$ 426.94M

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 691.20M
$ 691.20M$ 691.20M

166.77M
166.77M 166.77M

270,000,000
270,000,000 270,000,000

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Dabartinė Axie Infinity rinkos kapitalizacija yra $ 426.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.08M. AXS apyvartoje yra 166.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 270000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 691.20M

Axie Infinity (AXS) kainos istorija USD

Stebėkite Axie Infinity kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00281+0.11%
30 dienų$ +0.159+6.62%
60 dienų$ +0.058+2.31%
90 dienų$ +0.266+11.59%
Axie Infinity kainos pokytis šiandien

Šiandien AXS užfiksuotas $ +0.00281 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Axie Infinity 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.159 (+6.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Axie Infinity 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AXS rodiklis pasikeitė $ +0.058 (+2.31% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Axie Infinity 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.266 (+11.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Axie Infinity (AXS) pokyčius?

Peržiūrėkite Axie Infinity kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Axie Infinity investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AXSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Axie Infinity mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Axie Infinity, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Axie Infinity kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Axie Infinity (AXS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Axie Infinity (AXS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Axie Infinity prognozes.

Peržiūrėkite Axie Infinity kainos prognozę dabar!

Axie Infinity (AXS) Tokenomika

Supratimas apie Axie Infinity (AXS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AXSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Axie Infinity (AXS)

Ieškote, kaip nusipirkti Axie Infinity? Viskas paprasta ir patogu! Axie Infinity lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Axie Infinity išteklius

Išsamesnei Axie Infinity analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Axie Infinity svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Axie Infinity

Kiek Axie Infinity(AXS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AXS kaina USD valiuta yra 2.56USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AXS į USD kaina?
Dabartinė AXS kaina USD valiuta yra $ 2.56. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Axie Infinity rinkos kapitalizacija?
AXS rinkos kapitalizacija yra $ 426.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AXS apyvartoje?
AXS apyvartoje yra 166.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AXS kaina?
AXS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 165.36907993744018USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AXS kaina?
AXS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12343134USD.
Kokia yra AXS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AXS yra $ 1.08MUSD.
Ar AXS kaina šiais metais kils?
AXS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AXS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:04:23(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

