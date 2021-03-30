Axie Infinity (AXS) Tokenomika

Axie Infinity (AXS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAxie Infinity (AXS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Axie Infinity (AXS) Informacija

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Oficiali svetainė:
https://axieinfinity.com/
Baltoji knyga:
https://whitepaper.axieinfinity.com/
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5

Axie Infinity (AXS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Axie Infinity (AXS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 443.49M
$ 443.49M$ 443.49M
Bendra pasiūla:
$ 270.00M
$ 270.00M$ 270.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 166.79M
$ 166.79M$ 166.79M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 717.93M
$ 717.93M$ 717.93M
Visų laikų rekordas:
$ 165.523
$ 165.523$ 165.523
Visų laikų minimumas:
$ 0.12343134
$ 0.12343134$ 0.12343134
Dabartinė kaina:
$ 2.659
$ 2.659$ 2.659

Axie Infinity (AXS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Axie Infinity (AXS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AXS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AXS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AXS tokenomiką, galite peržiūrėti AXS tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti AXS

Norite įtraukti Axie Infinity (AXS) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius AXS pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Axie Infinity (AXS) Kainų istorija

AXS kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

AXS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda AXS? Mūsų AXS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.