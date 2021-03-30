AXS

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

VardasAXS

ReitingasNo.145

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0001%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)16.97%

Cirkuliuojantis kiekis166,489,041.25912496

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla270,000,000

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2021-03-30 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas165.36907993744018,2021-11-06

Mažiausia kaina0.12343134,2020-11-06

Vieša blokų grandinėETH

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

